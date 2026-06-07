Weltmeisterschaft - WM Gruppe E Houston Stadium

Das Spiel Deutschland gegen Curaçao beginnt am 14. Juni 2026 um 12:00 Uhr EST und 18:00 Uhr GMT.

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Deutschland gegen Curaçao: Hintergrund

Der viermalige Weltmeister Deutschland steht auf Platz 10 der Weltrangliste, Curaçao debütiert und liegt laut FIFA auf Rang 83. Nur Neuseeland ist mit Rang 85 noch hinter Curaçao platziert.

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Wer sind Deutschlands Trainer und Schlüsselspieler?

Der vierfache Weltmeister verfügt über einen Kader, der auf jeder Position Weltklasse bietet, obwohl das Team von 2026 im Schnitt jünger ist als frühere Gruppen. Joshua Kimmich vom FC Bayern München liefert im defensiven Mittelfeld Erfahrung, während sein Vereinskollege Jamal Musiala für Kreativität und Torgefahr sorgt. Das gilt auch für Arsenal-Stürmer Kai Havertz, der gerade in seinem zweiten Champions-League-Finale getroffen hat. Der 40-jährige Torhüter Manuel Neuer verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft. Trainer Julian Nagelsmann, 38 Jahre alt, gilt schon als Veteran und will aus dem jungen Kader einen Titelkandidaten formen.

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Wer sind der Trainer und die Schlüsselspieler von Curaçao?

Der erfahrene niederländische Trainer Dick Advocaat führt die Inselnation bei ihrem WM-Debüt. Gervane Kastaneer war mit fünf Toren der Schlüsselspieler in der Qualifikation, Leandro Bacuna, früher bei Aston Villa, lieferte drei Vorlagen. In Amerika müssen sie vermutlich pragmatisch agieren, und Torhüter Eloy Room dürfte viel zu tun bekommen. Auch der frühere Man-United-Profi Tahith Chong könnte für Überraschungen sorgen.

Deutscher Kader

Torhüter: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nubel (Stuttgart).

Verteidiger: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United).

Mittelfeld: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern München), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (Bayern München), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool).

Stürmer: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern München), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United).

Deutschlands Weg zur Weltmeisterschaft

Deutschlands Weg zur WM 2026 verlief sachlich. In der UEFA-Qualifikationsgruppe A holten sie fünf Siege aus sechs Spielen und sicherten sich als Gruppensieger die direkte Qualifikation.

Kader von Curaçao

Torhüter: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Verteidiger: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Mittelfeld: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Stürmer: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

Curaçaos Weg zur Weltmeisterschaft

Curaçao schrieb Geschichte, indem es sich zum ersten Mal für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifizierte. Mit rund 156.000 Einwohnern ist das Land nun offiziell die kleinste Nation, die jemals das Turnier erreicht hat. Curaçao stieg in der zweiten Runde in die CONCACAF-Qualifikation ein und dominierte die Gruppe C mit einer makellosen Bilanz von 4 Siegen, 0 Unentschieden und 0 Niederlagen sowie einer Tordifferenz von +13. In der finalen Runde schlugen sie Jamaika und Trinidad und Tobago, holten drei Siege sowie drei Remis und blieben ungeschlagen.

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So schauen Sie auf dem großen Bildschirm

Streams auf dem Handy oder Laptop sind okay, doch Live-Sport läuft ideal auf dem großen Bildschirm. So richten Sie das VPN auf Ihrem Fernseher ein:

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