Mit dem Auftaktspiel gegen Curacao startet die deutsche Nationalmannschaft am 14. Juni 2026 in die FIFA Weltmeisterschaft. Austragungsort ist das Houston Stadium in Houston, Texas – ein Stadion mit Platz für über 70.000 Zuschauer.

Für Julian Nagelsmanns Mannschaft ist es der erste Schritt in einem Turnier, das die DFB-Elf nach dem Viertelfinal-Aus bei der EM 2024 wieder endgültig in die Weltspitze zurückführen soll. Kapitän Joshua Kimmich führt eine Mannschaft an, die auf Ballbesitz und Tempokontrolle setzt – mit Jamal Musiala und Florian Wirtz als kreativem Herzstück.

Curacao betritt bei dieser WM erstmals den ganz großen Fußball-Weltbühne. Die Karibikinsel, betreut von Routinier Dick Advocaat, trifft in Gruppe E auf drei deutlich höher eingestufte Gegner – Deutschland, Ecuador und die Elfenbeinküste.





Dass Curacao dennoch nicht ohne Selbstvertrauen nach Houston reist, zeigte ein 4:0-Sieg gegen Aruba kurz vor dem Turnier. Die Realität der vergangenen Monate zeichnet allerdings ein anderes Bild: Niederlagen gegen Schottland, Australien und China verdeutlichen den Abstand zur Weltspitze.

Deutschland präsentierte sich in der Vorbereitung in starker Verfassung. Ein 2:1-Sieg gegen Gastgeber USA am 6. Juni sendete ein klares Signal – die Mannschaft ist bereit.

Das Spiel zwischen Deutschland und Curaçao beginnt am 14.06.2026 um 19 Uhr. Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos gibt es hier.

Deutschland vs. Curacao heute live im Free-TV bei ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team bei der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Für das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao gibt es zwei Möglichkeiten, die Partie live zu verfolgen – wie grundsätzlich bei allen Begegnungen des DFB-Teams.

Die Live-Übertragung im Free-TV übernimmt die ARD. Im Ersten startet die Berichterstattung bereits um 18 Uhr. Moderatorin Esther Sedlaczek führt gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger durch die Sendung, die lediglich für die "Tagesschau" kurz unterbrochen wird. Das Spiel kommentiert anschließend Tom Bartels.

Alternativ können Fans die Begegnung bei MagentaTV verfolgen. Der Streamingdienst der Telekom zeigt sämtliche 104 WM-Partien, darunter 44 exklusiv. Die Übertragung des deutschen Auftaktspiels wird von Kommentator Wolff Fuss begleitet. Als Experten sind unter anderem Mats Hummels, Thomas Müller und Jürgen Klopp im Einsatz. Zum Moderationsteam gehören Johannes B. Kerner und Laura Wontorra. Die Vorberichterstattung beginnt um 18.50 Uhr.

Anstoßzeit Deutschland gegen Curaçao

Weltmeisterschaft - WM Gruppe E Houston Stadium

Deutschland vs. Curaçao: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Deutschland kommt mit makellosem Schwung ins Turnier: Alle fünf jüngsten Partien wurden gewonnen, darunter ein 1:2-Sieg gegen die USA am 6. Juni sowie ein deutliches 4:0 gegen Finnland Ende Mai. Zuvor bezwang die Mannschaft Ghana mit 2:1 und die Schweiz auswärts mit 3:4. Den Abschluss der Qualifikationsphase markierte ein 6:0-Kantersieg gegen die Slowakei im November 2025. In diesen fünf Spielen erzielte Deutschland insgesamt 16 Tore bei nur drei Gegentoren.

Curacao kommt mit gemischten Ergebnissen: Einem 4:0 gegen Aruba am 7. Juni stehen drei Niederlagen gegenüber – 1:4 gegen Schottland, 1:5 gegen Australien und 0:2 gegen China. Einzig gegen Jamaika im November 2025 holte die Mannschaft mit einem 0:0 einen Punkt. In den letzten fünf Spielen kassierte Curacao zwölf Gegentore und erzielte selbst nur sechs.





Bilanz direkte Duelle





Deutschland vs. Curaçao: Die Tabellen

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