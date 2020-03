Virtuelles Länderspiel: Deutschland unterliegt Spanien auf der Playstation

Aufgrund des Coronavirus musste die Partie zwischen Deutschland und Spanien auf der Konsole gespielt werden. Los Rojos entschieden das Duell für sich.

Knappe Niederlage im Ersatz-Länderspiel: hat den Klassiker gegen am Montag verloren, in Zeiten der Coronakrise musste dieser allerdings virtuell auf der Konsole stattfinden. Die deutsche Auswahl unterlag am Ende mit 4:7 - trotz eines glänzend aufgelegten Nico Schlotterbeck.

DFB vs. Spanien: Asensio schlägt Leno

Der U21-Nationalspieler vom holte in den vier FIFA-20-Begegnungen auf der Playstation den einzigen deutschen Sieg, mit 6:1 bezwang er den spanischen Junioren-Auswahlspieler Abel Ruiz.

Nationaltorhüter Bernd Leno verlor dagegen im entscheidenden Spiel gegen Real Madrids Offensivstar Marco Asensio 2:3.