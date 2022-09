Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ungarn? Alle Infos zur Übertragung der Nations League

Deutschland empfängt Ungarn in der Nations League. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier.

Am 23. September 2022 trifft Deutschland in der Nations League auf Ungarn. Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Diese Begegnung stellt das erste Länderspiel der deutschen Nationalelf seit dem 5:2-Sieg gegen Italien im Juni dar. Im ersten Spiel gegen Ungarn in der aktuellen Nations-League-Saison trennte man sich 1:1. Damit steht Deutschland aktuell auch nur auf Tabellenplatz zwei hinter Ungarn. Daran soll sich am 23. September also sicher etwas ändern, wenn es nach Trainer Hansi Flick geht. Ob die deutsche Nationalmannschaft die Tabellenführung übernehmen kann, sehen wir dann am 23. September ab 20.45 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ungarn? - Die Partie auf einen Blick

Begegnung Deutschland vs. Ungarn Wettbewerb Nations League Anpfiff 23. September - 20.45 Uhr Spielort Red-Bull-Arena (Leipzig)

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ungarn? Das Spiel im TV

Für alle Spiele der Nations League mit deutscher Beteiligung gibt es eine TV-Übertragung, auch die heutige Partie wird also live im TV gezeigt. Verantwortlich dafür ist dieses Mal das ZDF. Dort könnt Ihr die vollen 90 Minuten der Partie live verfolgen.

Die Vorberichterstattung beginnt dabei um 20.15 Uhr mit Moderator Jochen Breyer und Experte Christoph Kramer. Um 20.45 Uhr übernimmt dann Béla Rethy das Mikrofon.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ungarn? Die Übertragung per LIVE-STREAM

Neben der TV-Übertragung bietet das ZDF auch einen LIVE-STREAM an. Dort könnt Ihr dann ebenfalls die Partie live verfolgen. Alles, was Ihr dafür braucht, ist ein internetfähiges Gerät, der LIVE-STREAM ist völlig kostenlos.

Auch im LIVE-STREAM hört Ihr selbstverständlich Béla Rethy am Mikrofon, auch die Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr könnt Ihr dort sehen. Den Link dafür haben wir hier für Euch herausgesucht.

Bundesliga, Champions League und Nations League - nur bei DAZN

Wenn Ihr übrigens die restlichen Spiele der Nations League sehen wollt, dann müsst Ihr auf den Streamingdienst DAZN zurückgreifen. Dort könnt Ihr die übrigen Spiele ohne deutsche Beteiligung live sehen. Das ist aber längst nicht alles. Außerdem seht Ihr dort die Bundesliga, Champions League sowie LaLiga, Serie A und Ligue 1.

Dazu kommen noch Übertragungen aus den Bereichen Boxen, Tennis, Darts und Motorsport. Außerdem zeigt DAZN übrigens alle Spiele der NBA und NFL live. Kostenlos ist das Zusehen allerdings nicht möglich. Im Monatsabo zahlt Ihr für DAZN 29,99 Euro pro Monat, im Jahresabo werden 24,99 Euro monatlich fällig.

Mehr Infos zu DAZN:

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ungarn? Der LIVE-TICKER von GOAL

Ihr könnt nicht direkt live vor dem Bildschirm mitfiebern? Dann ist der LIVE-TICKER von GOAL genau das Richtige für Euch. Dort werdet Ihr sofort informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ungarn? Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.