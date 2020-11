Deutschland U21 - Slowenien U21: Das Spiel im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen

Testspiel für Deutschlands U21: Vor dem letzten EM-Qualifikationsspiel geht es heute gegen Slowenien. Goal erklärt, wie das Spiel übertragen wird.

Einen Tag nach dem Spiel der DFB-Auswahl gegen die tschechische Nationalmannschaft ist nun die U21 an der Reihe: Das Spiel der U21-Mannschaften von und Slowenien wird heute um 18:15 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig angepfiffen.

Am Dienstag steht das entscheidende Spiel in der EM-Qualifikation gegen an, das Spiel heute soll den deutschen Nachwuchs auf die Quali vorbereiten. Sollte man das Spiel gegen Wales gewinnen, wäre der deutschen Mannschaft die Tabellenführung in der Qualifikations-Gruppe nicht mehr zu nehmen.

Trainer Stefan Kuntz muss heute allerdings kurzfristig auf einige Spieler verzichten: Ridle Baku wurde zum Beispiel zur A-Nationalmannschaft berufen, Robin Hack ist aufgrund eines Magen-Darm-Infekts gar nicht erst zur U21 gereist.

Deutschland und Slowenien sind in der Geschichte der U21-Vertretungen erst einmal aufeinandergetroffen: Das war am 9. Oktober 2009 in Fürth, Endergebnis 3:0 für Deutschland. Torschützen damals waren Julian Schieber (Doppelpack) und Holger Badstuber.

Das die Beiden heute nicht treffen und spielen werden, liegt auf der Hand. Wird sich Deutschland heute wieder durchsetzen? Goal erklärt alles zur Übertragung des Testspiels der U21.

Deutschland gegen Slowenien: Das U21-Testspiel im Überblick

Begegnung : Deutschland U21 vs. Slowenien U21

: Deutschland U21 vs. Slowenien U21 Datum : 12.11.2020

: 12.11.2020 Anstoß : 18:15 Uhr

: 18:15 Uhr Stadion: Eintracht-Stadion | Braunschweig

Deutschland - Slowenien: So wird die U21 im TV gezeigt

Gute Nachricht für alle Fußballfans: Heute muss man sich keine Sorge um die komplizierte Rechtevergabe im Fußball machen. Oft genug passiert es, dass man sich auf ein Spiel freut, welches aber gar nicht im TV übertragen wird.

Heute erwarten euch diesbezüglich keine Kopfschmerzen: Das Spiel wird im TV übertragen. Nicht nur das: Da das Spiel von Pro7 Maxx gezeigt wird ist es auch im Free TV zu sehen! Besser geht es also für die meisten Fans nicht.

Deutschland empfängt Slowenien: Das Spiel im Free-TV bei Pro7 Maxx

Pro7 Maxx überträgt in dieser Saison alle Spiele der deutschen U21 - auch nächsten Dienstag wird das Spiel gegen Wales durch den Fernsehsender übertragen.

Ihr wisst nicht, wie und wo ihr Pro7 Maxx in eurer Senderliste finden sollt? Hier wird alles zum Empfang geklärt. Los geht es heute bereits um 17:45 Uhr mit Vorberichten, Anstoß ist dann um 18:15 Uhr.

Pro7 Maxx: Kommentieren heute wieder Joko und Klaas das Spiel der deutschen U21?

Beim letzten U21-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina waren noch Joko und Klaas an den Kommentatorenplätzen, ganz so prominent wird es heute nicht - dafür dürften die Zuständigen mehr Ahnung vom Fußball haben, Ex-Nationalkeeper Rene Adler ist beispielsweise als Experte dabei.

Fernsehsender : Pro7 Maxx

: Pro7 Maxx Sendung : ran Fußball

: ran Fußball Anstoß: 18:15 Uhr

18:15 Uhr Beginn der Übertragung: 17:45 Uhr

17:45 Uhr Moderation & Kommentar: Matthias Stach Christian Düren

Experte: Rene Adler



Deutschland vs. Slowenien: Im LIVE-STREAM das Testspiel der U21 verfolgen

Immer mehr Haushalte kommen ohne Fernseher aus - schließlich findet ja heutzutage fast die gesamte Unterhaltung im Internet statt. Auch das Spiel heute wird im LIVE-STREAM übertragen.

Dafür habt ihr gleich zwei Möglichkeiten: Einerseits könnt ihr euch den LIVE-STREAM von Pro7 Maxx anschauen, den findet ihr auf der Homepage von Pro7 Maxx. Diesen könnt ihr allerdings nur einmal verwenden, bevor ihr euch auf der Plattform anmelden müsst.

Deutschland - Slowenien: Das U21-Testspiel kostenlos mit ran im LIVE-STREAM sehen

Einfacher ist es, wenn ihr direkt ran aufsucht. Auf ran Fußball könnt ihr euch das Spiel ebenfalls vollständig anschauen, also mit Vorberichten, Analyse und Experten. Bezahlen müsst ihr hier nichts, ich müsst euch nicht einmal anmelden, um das Testspiel der deutschen U21 zu sehen.

Die Eckdaten zur Übertragung sind hier die gleichen wie im TV: Die Übertragung beginnt um 17:45 Uhr, auch hier kommentieren Stach, Düren und Rene Adler das Spiel.

Für unterwegs: Mit der ran-App Deutschland - Slowenien kostenlos streamen

Das Spiel könnt ihr im Browser ganz einfach im LIVE-STREAM verfolgen, dafür müsst ihr nur ran.de aufsuchen und den Stream starten. Es gibt auch eine Alternative, wenn ihr keinen PC oder Laptop zur Verfügung haben solltet.

Mit der ran-App könnt ihr das Spiel auch am Handy oder Tablet verfolgen. Die App ist kostenlos, ihr müsst sie nur herunterladen und den LIVE-STREAM starten. Die kostenlose ran-App gibt es im Play Store und App Store.

Deutschland empfängt Slowenien: Der Goal LIVE-TICKER

Ihr könnt das Spiel sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM nicht verfolgen? Keine Sorge, es gibt noch eine dritte Variante, um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, und das ist der Goal.com LIVE-TICKER.

Hier verpasst ihr nichts: Sei es Tor, Großchance oder Auswechslung. Jede nennenswerte Aktion wird genau beschrieben und in Echtzeit mit Hintergrundwissen belegt. Hier entlang!

Deutschlands U21 gegen Sloweniens U21: Die Aufstellungen des Freundschaftsspiels

Eine Stunde vor Anpfiff werden hier die Aufstellungen eingetragen. Schaut rechtzeitig vorbei, um perfekt auf das Testspiel vorbereitet zu sein!