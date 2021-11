Der 7. Spieltag der U21-EM-Qualifikation hält für die deutsche U21-Nationalmannschaft in Gruppe B eine Pflichtaufgabe bereit. Gegner am Dienstag, 16. November, ist die Auswahl von San Marino, Anpfiff ist um 18.15 Uhr im AUDI-Sportpark in Ingolstadt. Wie Ihr die Partie live im FREE-TV verfolgen könnt, welche LIVE-STREAMS abrufbar sind und wo Ihr die Highlights der Partie findet, hat Goal in den folgenden Abschnitten aufgeschrieben.

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft läuft es in der EM-Qualifikation bislang überragend. Trotz des Abgangs von Cheftrainer Stefan Kuntz zum türkischen Verband war kein Leistungseinbruch zu erkennen - im Gegenteil. Neu-Coach Antonio Di Salvo führt die starke Arbeit seines Vorgängers fort und die DFB-Auswahl jüngst zu Siegen über Israel und Ungarn. Das Ergebnis ist der erste Platz in Gruppe B, der zur Teilnahme an der EM-Endrunde berechtigt.

Ganz anders läuft es für den Underdog aus San Marino. Die Juniorenauswahl des Kleinstaates aus dem Norden Mittelitaliens wartet noch immer auf die ersten Punkte, nicht mal ein Treffer gelang dem Tabellenletzten in den bisherigen EM-Quali-Partien. Gegen die deutsche U21 ist San Marino klarer Außenseiter und dürfte nur wenig Hoffnung auf die ersten Zähler haben.

Gelingt der deutschen U21-Nationalmannschaft der Sieg über den klaren Außenseiter oder sorgt San Marino für eine faustdicke Überraschung? Wo Ihr die Partie im LIVE-STREAM verfolgen könnt und ob sie im Free-TV zu sehen ist, verraten wir Euch im weiteren Verlauf.

Deutschland U21 vs. San Marino U21: Die Partie der U21-EM-Qualifikation in der Übersicht

Begegnung: Deutschland U21 vs. San Marino U21

Wettbewerb: U21-EM-Qualifikation Europa, 7. Spieltag

Anpfiff: 16. November, 18.15 Uhr

Austragungsort: AUDI-Sportpark, Ingolstadt

Deutschland U21 vs. San Marino U21: Läuft die Partie auf DAZN, Sky oder im Free-TV?

Mit dem Europameistertitel sorgte die deutsche U21 im Sommer für eine große Überraschung, doch der Erfolg sichert noch lange nicht die Teilnahme an der kommenden Endrunde. Gegen San Marino könnte allerdings ein großer Schritt in Richtung direkte EM-Qualifikation gemacht werden. Aber wo läuft die Partie überhaupt?

Für die meisten Live-Spiele ist ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky oder dem Streamingdienst DAZN notwendig, auch Magenta Sport überträgt einige Events wie die 3. Liga. Die Rechte an der Übertragung sicherte sich jedoch keines dieser Unternehmen, sondern die Mediengruppe von ProSieben und Sat.1.

Deutschland U21 vs. San Marino U21: Die U21-EM-Qualifikation live im Free-TV

Schon die U21-EM im Sommer wurde vom Münchner TV-Sender übertragen, auch die Qualifikation zur kommenden Endrunde läuft live auf ProSieben.

Demzufolge braucht Ihr kein Abonnement, sondern müsst lediglich am Dienstag ProSieben MAXX einschalten und könnt in voller Länge Deutschlands U21 gegen die Auswahl San Marinos beobachten.

Deutschland U21 vs. San Marino U21: Die U21-EM-Quali im kostenlosen LIVE-STREAM

Ein Sieg des Außenseiters aus San Marino wäre eine riesengroße Überraschung, nachdem der deutsche U21-Kapitän Jonathan Burkardt und seine Kollegen bislang durch die Qualifikation marschierten und noch ohne Punktverlust sind.

Ob die Mannschaft aus San Marino es tatsächlich schafft, der DFB-Elf ein Bein zu stellen, zeigt sich am 16. November ab 17.45 Uhr auf ProSieben MAXX. Selbst für den Fall, dass Ihr nicht über einen TV-Anschluss verfügt, könnt Ihr die Partie live verfolgen.

Deutschland U21 vs. San Marino U21: ran überträgt EM-Quali im LIVE-STREAM

Bei ran wird Euch ein kostenloser LIVE-STREAM zur Verfügung gestellt, den Ihr ohne Abonnement aufrufen könnt. Einzig eine stabile Internetverbindung ist erforderlich, um die Partie via Webbrowser oder in der App auf Eurem Tablet oder Handy zu sehen.

Alternativ könnt Ihr Euch auch bei Joyn registrieren und das Spiel dort sehen, der Weg über den ran-LIVE-STREAM ist aber wesentlich unkomplizierter.

Deutschland U21 vs. San Marino 21: Wo gibt es die Highlights und einen LIVE-TICKER?

Solltet ihr das Kräftemessen der deutschen U21 mit San Marino nicht in voller Länge verfolgen können, findet sich auch dafür eine Lösung. Im Anschluss an die Begegnung werden die Zusammenfassungen der deutschen U21 auf der ran-Website sowie auf YouTube hochgeladen.

Darüber hinaus bietet auch der DFB kurze Clips mit den Schlüsselszenen der Partie im Netz auf Abruf an. Besucht dafür einfach den YouTube-Kanal des Deutschen Fußball-Bundes, dort solltet Ihr fündig werden.

Wollt Ihr nahezu in Echtzeit auf dem aktuellsten Stand sein, werft während der Partie einen Blick in den LIVE-TICKER von Goal. Dort versorgen wir Euch wie gewohnt mit den wichtigsten Informationen und ihr seid stets auf dem Laufenden.

Deutschland U21 vs. San Marino U21: Die Übertragung der U21-EM-Quali in der Übersicht

Wissenswertes rund um die Begegnung wird Euch in der Vorberichterstattung mitgeteilt. Ab 17.45 Uhr werden auf ProSieben MAXX und im LIVE-STREAM die Mannschaften Deutschlands und San Marinos analysiert.

Deutschland U21 vs. San Marino U21: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer ihre Aufstellungen offiziell verkündet haben, werden wir sie an dieser Stelle für Euch einfügen.