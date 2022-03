Deutschland U21 vs. Lettland U21: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER – das U21-Länderspiel in der Übertragung heute

Heute steht in der Gruppe 2 der Qualifikation zur U21 EM das Aufeinandertreffen Deutschland U21 – Lettland U21 auf dem Programm. Dabei empfängt der Erstplatzierte um 18.15 Uhr in Aachen den Vorletzten. Die beiden Auswahlen nahmen in jeweils sechs Partien 15 und 3 Punkte mit. Die deutsche U21-Auswahl feierte im ersten direkten Duell einen 3:1-Auswärtssieg.

Genau genommen gewann der von Antonio Di Salvo trainierte Titelverteidiger fünf seiner bisherigen Auftritte in der Gruppe 2. Hierbei stellte eine 0:4-Heimniederlage gegen Polen von Mitte November den einzigen Punktverlust dar. Zuvor gelangen etwa ein Heimerfolg gegen Israel und ein Kantersieg in Ungarn. Wenige Tage nach dem Rückschlag gegen Polen gab es für Deutschlands U21 einen Viererpack gegen San Marino.

Die Vorbereitung läuft! 🔛🔥

Unsere #U21 ist zurück auf dem Platz und bereitet sich auf die kommenden beiden EM-Qualispiele vor:



🇩🇪🇱🇻 | 25. März | Aachen

Tickets ➡️ https://t.co/v33nN9D67R



🇮🇱🇩🇪 | 29. März | Petah Tikva#HERZZEIGEN #GERLVA #ISRGER pic.twitter.com/oxdyOlgemU — DFB-Junioren (@DFB_Junioren) March 21, 2022

Die von Aleksandrs Basovs betreute Lettlands U21 punktete in dieser EM-Qualifikation ausschließlich mit einem Heimsieg gegen San Marino. Dieser kam einen Monat nach der Niederlage gegen die deutsche Nationalmannschaft zustande. Danach erlebte das lettische Nationalteam Auswärtsniederlagen gegen Israel, Ungarn und Polen.

Heute um 18.15 Uhr treten Deutschlands U21 und Lettlands U21 in der EM-Qualifikation gegeneinander an. GOAL liefert Euch alle Informationen zur Live-Übertragung des U21-Länderspiels im TV sowie im LIVE-STREAM.

Deutschland U21 vs. Lettland U21: Die Eckdaten zum U21-Länderspiel auf einen Blick

Spiel: Deutschland U21 vs. Lettland U21 Datum: Freitag, 25. März 2022 Uhrzeit: 18.15 Uhr Stadion: Neuer Tivoli (Aachen)

Deutschland U21 gegen Lettland U21 heute live im TV anschauen: Die Übertragung des U21-Länderspiels

Von 9. Juni bis zum 2. Juli des kommenden Jahres steht in Rumänien und in Georgien die U21 EM 2023 auf dem Programm. Dort können sich zahlreiche Zukunftshoffnungen des europäischen Fußballs ins Rampenlicht spielen. Aber genau genommen könnt Ihr den angehenden Stars bereits in der Qualifikation auf die Beine schauen. Doch wo läuft die Übertragung des Kräftemessens Deutschland U21 vs. Lettland U21?

Deutschland U21 vs. Lettland U21 heute live im Free-TV

GOAL hat hierzu erfreuliche Nachrichten für Euch. Denn ProSieben hält die Ausstrahlungsrechte sowohl für die Begegnungen des U21-Nationalteams als auch für jene der U20-Nationalmannschaft. Daher könnt Ihr Euch das Kräftemessen Deutschland U21 – Lettland U21 im Rahmen der Qualifikation zur U21 EM im Free-TV ansehen. Konkret liegt Ihr diesbezüglich bei ProSieben MAXX richtig. Dort könnt ihr die Begegnung überdies in HD genießen. Aber notiert Euch an dieser Stelle die dazugehörigen Eckdaten:

Sender: ProSieben MAXX (HD)

ProSieben MAXX (HD) Vorberichte ab: 17.45 Uhr

17.45 Uhr Spielbeginn: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Moderator: Christian Düren

Christian Düren Kommentator: Matthias Stach

Matthias Stach Experte: René Adler

Die Ausstrahlung des EM-Qualifikationsspiels zwischen der deutschen U21-Nationalmannschaft und der lettischen U21-Auswahl ist somit aus Eurer Sicht völlig kostenlos. Daher benötigt Ihr hierfür kein Abonnement. Und das gilt für sämtliche Partien des U20-Nationalteams und der U21-Nationalmannschaft. Unterm Strich müsst Ihr fürs Mitverfolgen im TV ausschließlich ein entsprechendes Gerät zur Hand haben.

Deutschland U21 gegen Lettland U21 heute im LIVE-STREAM sehen

Andernfalls ist Euch mit dem LIVE-STREAM geholfen. Genauer gesagt werdet Ihr diesbezüglich beim RAN-Portal fündig. Zudem könnt Ihr den Live-Stream, den ProSieben MAXX rund um die Uhr auf seiner Webseite anbietet, nutzen. Dafür benötigt Ihr zwar eine Registrierung, aber diese ist im Handumdrehen erledigt. Hierbei könnt Ihr beispielsweise auf die Apple- sowie die Net-ID, das Facebook-Profil und auf das Google-Konto zurückgreifen.

Deutschland U21 vs. Lettland U21 heute live mittels App anschauen

Dasselbe trifft für die App, mit deren Hilfe Ihr Euch das EM-Qualifikationsspiel Deutschland U21 – Lettland U21 im Live-Stream anschauen könnt. Genau genommen könnt Ihr damit das gesamte Programm von ProSieben MAXX mitverfolgen. Zudem könnt Ihr mit Euren Tablets und Smartphones auf die Mediathek sowie auf die Suchfunktion zurückgreifen. Ihr könnt die Applikation im Apple-Store und im Google Play Market herunterladen.

Bei Deutschland U21 – Lettland U21 via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zusätzlich könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum U21-Länderspiel im Bilde bleiben. Denn: Damit erfahrt Ihr alles zu den wichtigen Ereignissen in der Begegnung Deutschland U21 vs. Lettland U21. Im Zuge dessen bekommt Ihr von uns auch Push-Nachrichten.

Deutschland U21 gegen Lettland U21 im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird das U21-Länderspiel übertragen

Im Free-TV: ProSieben MAXX (HD) Im LIVE-STREAM: RAN, ProSieben MAXX Im LIVE-TICKER: GOAL

Deutschland U21 vs. Lettland U21: Die Aufstellungen des U21-Länderspiels

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor dem Anstoß bekannt gegeben.