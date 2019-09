Deutschland U21 vs. Griechenland U21: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - So läuft die Übertragung der DFB-Junioren

Wer zeigt / überträgt das Länderspiel Deutschland U21 vs. Griechenland U21 heute live im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert Euch die Antworten.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft testet in Zwickau gegen die Juniorenauswahl Griechenlands . Anstoß der Partie ist am Donnerstagabend (5. September) um 18.15 Uhr .

Nach dem verpassten Titel bei der U21-Europameisterschaft in diesem Sommer greifen die DFB-Junioren nun wieder an. Im Finale der U21-EM unterlag das Team von Trainer Stefan Kuntz der Junioren-Nationalmannschaft aus Spanien mit 1:2.

Bevor nun das erste EM-Qualifikationsspiel für die U21-Euro 2021 gegen Wales ansteht (10. September, 20 Uhr) empfängt die deutsche U21-Auswahl erst einmal .

Wer tankt Selbstvertrauen vor dem ersten Pflichtspiel in der EM-Quali? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr U21 vs. Griechenland U21 heute live im TV und im LIVE-STREAM sowie im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Deutschland U21 vs. Griechenland U21: Das Länderspiel der DFB-Junioren in der Übersicht

Duell Deutschland U21 vs. Griechenland U21 Typ Freundschaftsspiel Datum Donnerstag, 5. September | 18.15 Uhr Ort Stadion Zwickau Zuschauer 10.000 Plätze

Deutschland U21 vs. Griechenland U21 heute live im TV verfolgen - Geht das?

Wer zeigt die deutsche U21-Nationalmannschaft heute live im TV? Während die U21-Europameisterschaft im Sommer noch live im Free-TV in der ARD und im ZDF lief, wird das Länderspiel der deutschen U21 gegen Griechenland nicht von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Auch RTL , Sky und Co. zeigen die Partie nicht live im Fernsehen.

Dafür hat sich allerdings ein anderer frei empfangbarer Sender dazu bereit erklärt, die Spiele der deutschen U21 zu übertragen. In den nächsten Zeilen verraten wir Euch, wo Ihr Deutschland U21 vs. Griechenland U21 live im Free-TV sehen könnt.

ProSieben MAXX zeigt / überträgt Deutschland U21 vs. Griechenland U21 heute live im Free-TV

Bei ProSieben MAXX seht Ihr Deutschland U21 vs. Griechenland U21 heute live und in voller Länge im Free-TV . Der kleine Schwestersender von ProSieben zeigt künftig alle Spiele der deutschen Junioren-Nationalmannschaft live.

Bereits ab 17.45 Uhr geht ProSieben MAXX mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Neu dabei im Ran-Fußball-Team ist der ehemalige Nationaltorhüter Rene Adler . Er wird als Experte bei allen Spielen der deutschen U21 am Mikrofon sein.

Das Team von ProSieben MAXX für Deutschland U21 vs. Griechenland U21 im Überblick:

Deutschland U21 vs. Griechenland U21 heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Wer zeigt die deutsche U21-Nationalmannschaft heute im LIVE-STREAM? Es gibt nur eine Möglichkeit: ProSieben MAXX bietet nämlich neben der TV-Übertragung einen LIVE-STREAM an. Wie dieser funktioniert und wo Ihr diesen findet, verraten wir Euch jetzt.

ran.de zeigt / überträgt Deutschland U21 vs. Griechenland U21 heute im LIVE-STREAM

ProSieben MAXX überträgt das Länderspiel Deutschland U21 vs. Griechenland U21 heute im LIVE-STREAM auf www.ran.de . Dort findet Ihr den kostenlosen LIVE-STREAM zur Partie der DFB-Junioren. Eine Anmeldung auf der Homepage ist ebenfalls nicht notwendig.

Der LIVE-STREAM auf www.ran.de startet analog zur TV-Übertragung um 17.45 Uhr . Im LIVE-STREAM seht Ihr das gleiche Bild sowie die gleichen Gesichter wie im Free-TV bei ProSieben MAXX.

Deutschland U21 vs. Griechenland U21 heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Länderspiel der DFB-Junioren leider nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Dann aufgepasst! Wir empfehlen Euch folgendes:

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr während des gesamten Spiels stets auf Ballhöhe und verpasst keine Chance, keinen Treffer und keine Entscheidung.

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER im Internet unter www.goal.com oder in unserer kostenlosen Goal-App , die Ihr Euch schnell und einfach hier downloaden könnt:

Deutschland U21 vs. Griechenland U21: Die Aufstellungen

Wer startet für die deutsche U21-Nationalmannschaft? Wer läuft für Griechenland von Beginn an auf? Wenn beide Mannschaften ihre Aufstellungen rund eine Stunde vor Anpfiff der Partie veröffentlichen, erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt Deutschland U21 vs. Griechenland U21? Die Übertragung des Testspiels im Überblick