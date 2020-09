Deutschlands U21 in Belgien heute live im TV und LIVE-STREAM schauen: So wird die EM-Qualifikation übertragen

Für die deutsche U21 geht es nach dem Sieg gegen Moldau in der EM-Qualifikation nun gegen Belgien. So seht ihr das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM.

Nach dem 4:1-Erfolg gegen Moldau in der EM-Qualifikation geht es für die deutsche U21 am heutigen Abend nach . Anstoß ist um 16 Uhr, gespielt wird im King Power at Den Dreef Stadion in Heverlee.

Der deutsche Nachwuchs führt die Gruppe 9 aktuell mit neun Punkten und 13:5 Toren vor dem kommenden Gegner Belgien (sieben Punkte, 7:4 Tore) an. In den ersten vier Partien gelangen den Mannen von Trainer Stefan Kuntz drei Siege. Die einzige Niederlage gab es im ersten Aufeinandertreffen mit den Roten Teufeln im November 2019 (2:3).

Nach der heutigen Begegnung müssen die DFB-Junioren noch die Rückspiele gegen Moldau (9.10), Bosnien-Herzegowina (13.10) sowie (17.11) bestreiten.

Im folgenden Artikel liefern wir Euch alles Wissenswerte rund um die Übertragung der Partie der deutschen U21 beim belgischen Nachwuchs im TV und LIVE-STREAM. Außerdem präsentieren wir Euch rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

U21 zu Gast in Belgien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details zum Spiel

Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Datum: Dienstag, 8. September 2020

Dienstag, 8. September 2020 Anstoß: 16 Uhr

16 Uhr Ort: King Power at Den Dreef Stadion (Heverlee)

Deutschland U21 zu Gast in Belgien heute live im TV: So geht's

Deutschland gegen Belgien, das Duell der beiden Nachwuchsnationalmannschaften. Ein Duell, das mit Blick auf den Kampf um die Spitze Spannung verspricht - und Ihr könnt live dabei sein!

Denn die Partie der beiden U21-Teams wird am heutigen Dienstag live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Der Sender Pro Sieben Maxx besitzt die Übertragungsrechte für dieses Duell und ist frei empfangbar .

Bevor der Ball ab 16 Uhr rollt, geht Pro Sieben Maxx bereits um 15.30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sendung.

Deutschland U21 zu Gast in Belgien heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Solltet Ihr gegen 16 Uhr noch unterwegs oder anderweitig verhindert sein, bietet Euch der kostenlose LIVE-STREAM von ran.de die ideale Alternative zum TV!

Klickt einfach auf den obigen Link und gelangt direkt zur Übertragung. Das Programm ist absolut identisch mit dem im TV. Die Partie der deutschen U21 gegen den belgischen Nachwuchs gibt es alternativ auch über die ran-App. Diese ist sowohl für Android als auch für Apple erhältlich. Folgt dem jeweiligen Link und holt Euch die kostenlose App.



Deutschland U21 zu Gast in Belgien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen der beiden Teams

Rund eine Stunde vor Anpfiff präsentieren wir Euch an dieser Stelle die Aufstellungen der beiden Teams. Schaut also einfach gegen 15 Uhr noch einmal vorbei!

Deutschland U21 zu Gast in Belgien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Tabelle der Gruppe 9

Mannschaft Spiele Diff. Punkte Deutschland 4 8 9 Belgien 4 3 7 Bosnien-Herzegowina 5 2 7 Wales 5 -4 6 Moldawien 5 -9 3

Bei der #U21 stand heute eine ganz spezielle Trainingseinheit auf dem Programm 😜 Mit Frisbee, Pantomime und Co. 🤡🎩 #HERZZEIGEN pic.twitter.com/khOtxooiBE — DFB-Junioren (@DFB_Junioren) September 5, 2020

Deutschland U21 zu Gast in Belgien heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Teamvergleich

Deutschland U21 bisher 8 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Belgien U21 6 Siege 1 1 Remis 1 19 Tore 5 69,83 Mio. Euro Marktwert 91,75 Mio. Euro Arne Maier (15,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Zinho Vanheusden (13,5 Mio. Euro)

Deutschland U21 zu Gast in Belgien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen in der Übersicht