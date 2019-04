Schwere EM-Gruppe für deutsche U17-Nationalmannschaft

In Dublin wurden die Gruppen für die U17-EM in Irland ausgelost. Deutschland wird gegen namhafte Gegner antreten müssen.

Die deutschen U17-Fußballer treffen bei der Europameisterschaft in Irland (3. bis 19. Mai) in der Vorrundengruppe D auf , und Österreich. Das ergab die Auslosung in Dublin. Das Auftaktspiel bestreitet die DFB-Auswahl am 4. Mai gegen Vorjahresfinalist Italien.

"Spanien, Italien und Österreich - allein die drei Namen machen deutlich, in welch reizvolle und ambitionierte Gruppe wir gelost wurden", sagte Trainer Michael Feichtenbeiner. Er ergänzte: "Das sorgt für besondere Spiele."

Aus jeder der vier Gruppen qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten für das Viertelfinale. Der letzte Europameistertitel einer deutschen U17 liegt zehn Jahre zurück.