Deutschland vs. Türkei live: Die Frauen-WM-Qualifikation heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In der Gruppe H der europäischen Frauen-WM-Qualifikation empfängt Deutschland heute um 16.30 Uhr die Türkei. Im Braunschweiger Eintracht-Stadion kommt es zum Kräftemessen zwischen dem Tabellenführer und dem Drittplatzierten. Hierbei befinden sich zwölf und vier Punkte auf den Habenseiten.

Die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg bestritt bisher vier WM-Qualifikationsspiele und entschied sie allesamt für sich. Zuhause gab es gegen Bulgarien (7:0), Serbien (5:1) sowie am 26. Oktober gegen Israel (7:0) Kantersiege. Zudem gelang Deutschland gegen das letztgenannte Team ein 1:0-Auswärtserfolg. Demnach erzielte die Frauen-Nationalmannschaft in vier Begegnungen 20 Tore und ließ bisher einen Gegentreffer zu.

Die Türkei absolvierte in dieser WM-Qualifikation der Damen bislang drei Partien. Hierbei hat die von Necla Güngör betreute Nationalmannschaft einen Sieg, ein Unentschieden sowie eine Niederlage zu Buche stehen.

Deutschland vs. Türkei (Frauen): Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Deutschland vs. Türkei (Frauen) Datum: Freitag, 26. November 2021 Uhrzeit: 16.30 Uhr Stadion: Eintracht-Stadion (Braunschweig)

Deutschland gegen Türkei heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Frauen-WM-Qualifikation

Vom 20. Juli bis zum 23. August 2023 geht in Australien und Neuseeland die neunte Weltmeisterschaft der Frauen über die Bühne. Davor treten etwa in Europa 51 Auswahlen gegeneinander an, wobei hiervon elf das direkte Ticket lösen. Zudem nimmt ein Nationalteam an den Play-offs teil. Doch besteht die Möglichkeit, Deutschlands Heimspiel gegen die Türkei in der WM-Qualifikation der Damen mitzuverfolgen?

Deutschland vs. Türkei heute live im Free-TV: Das Länderspiel sehen

GOAL hat diesbezüglich erfreuliche Nachrichten für Euch, denn die ARD und das ZDF halten die Ausstrahlungsrechte für die deutsche Nationalmannschaft. Daher könnt Ihr unter anderem das Frauen-WM-Qualifikationsspiel Deutschland vs. Türkei im Free-TV mitverfolgen. Genauer gesagt ist diesmal das ZDF an der Reihe und liefert Euch das Spiel auch in HD-Qualität ins Haus.

Notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung im Rahmen des Sportstudios:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte ab: 15.45 Uhr

15.45 Uhr Spielbeginn: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Reporterin: Claudia Neumann

Claudia Neumann Moderatorin: Katja Streso

Ihr müsst also vor der Übertragung des Spiels Deutschland – Türkei in der WM-Qualifikation der Damen kein Abonnement abschließen. Dasselbe gilt für alle Begegnungen der Frauen-Nationalmannschaft. Es versteht sich allerdings von selbst, dass Ihr dafür ein TV-Gerät haben müsst.

Deutschland gegen Türkei (Frauen) heute im LIVE-STREAM sehen

Solltet Ihr keinen Fernseher parat haben, könnt Ihr auf den LIVE-STREAM zurückgreifen. Auf der Webseite des ZDF steht einer rund um die Uhr kostenfrei zur Verfügung. Außerdem findet Ihr hier jenen des Matches zwischen dem deutschen und dem türkischen Nationalteam.

Außerdem hilft Euch die Unterseite Sendung verpasst weiter. Dort findet Ihr eine Woche lang die Übertragung des Frauen WM-Qualifikationsspiels Deutschland gegen Türkei eine Woche.

Deutschland vs. Türkei heute live über die ZDF-App im Stream

Außerdem besteht die Gelegenheit, das Spiel Deutschland – Türkei in der Frauen-WM-Qualifikation über die App im Live-Stream mitzuerleben. Und abseits davon könnt Ihr Euch damit ebenso das gesamte Programm des ZDF ansehen. Zusätzlich ist sowohl für Smartphones als auch für Tablets das Feature „Sendung verpasst“ vorhanden. Die Applikation ist im Apple-Store und im Google Play Market erhältlich.

Zu Deutschland gegen Türkei via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Ihr habt keine passende Internetverbindung oder nicht genügend Zeit zur Verfügung? Auch das ist kein Problem, denn GOAL bietet Euch einen LIVE-TICKER an.

Damit bleibt Ihr zu allen Höhepunkten wie den Treffern, den Torchancen, den Wechseln und den Karten am Ball. In diesem Zusammenhang bekommt Ihr von uns Push-Benachrichtigungen.

Deutschland vs. Türkei (Damen): Die Aufstellungen der Frauen-WM-Qualifikation

Wir informieren Euch ungefähr eine Stunde vor Spielbeginn über die Aufstellungen.