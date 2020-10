Deutschland vs. Türkei live im Free-TV sehen: So geht's

Die deutsche Nationalmannschaft spielt am heutigen Mittwoch gegen die Türkei. Hier erfahrt Ihr, wo und ob das Testspiel live im Free-TV gezeigt wird.

Testspiel in der Länderspielpause! Das DFB-Team tritt zum Freundschaftsspiel gegen die an. Das Spiel findet am heutigen Mittwoch um 20.45 Uhr in Köln statt.

Vor dem nächsten Spiel in der UEFA steht zunächst die Generalprobe für das deutsche Team auf dem Programm. Im nächsten Pflichtspiel geht es für die Mannschaft von Joachim Löw gegen die , den dritten Gegner der Nations-League-Gruppe.

Die Türkei ist mit einer Niederlage und einem Unentschieden in die Gruppenphase gestartet, gegen das DFB-Team will man seine Form testen.

vs. Türkei live im Free-TV sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der vollen 90 Minuten des Testspiels live im deutschen Fernsehen.

Deutschland vs. Türkei live: Das Testspiel in der Übersicht

Duell Deutschland vs. Türkei Datum Mittwoch, 7. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Ort RheinEnergie-Stadion, Köln (Deutschland) Zuschaueranzahl 300

Deutschland vs. Türkei live im Free-TV sehen: Funktioniert das?

Die deutsche Nationalmannschaft testet gegen die Türkei ihre Form. Doch laufen die vollen 90 Minuten des Testspiels heute live im deutschen Free-TV? Das ist die Frage aller Fragen an diesem Mittwoch.

Deutschland vs. Türkei kommt heute live im TV, denn ein Sender hält die Rechte an der Übertragung aller Spiele der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Im nächsten Abschnitt bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung der Begegnung in voller Länge.

Übrigens: Der Pay-TV-Sender Sky hält keine Rechte an Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Es liegt also in Händen des Free-TV, das ganze Spiel zu zeigen.

Deutschland vs. Türkei live im Free-TV sehen: RTL überträgt das Testspiel

Der private TV-Sender RTL zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von Deutschland vs. Türkei heute live im deutschen Free-TV. Die Rechte für die Übertragung des Testspiels an diesem Mittwochabend liegen einzig und allein bei RTL.

Bei RTL geht es am heutigen Abend bereits 30 Minuten vor dem Anpfiff in Köln los mit den Vorberichten. In dieser Zeit wird Moderator Florian König zusammen mit dem Ur-Kölner Lukas Podolski einleitende Worte für das Testspiel finden.

Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderator : Florian König

: Florian König Experte: Lukas Podolski

Der Ex-Nationalstürmer Podolski geht voller Vorfreude an diese Aufgabe heran: "Ein Länderspiel in meiner Stadt Köln gegen die Türkei, wo ich derzeit bei Antalyaspor Vertrag habe. Im Fernsehen übertragen von dem Sender, mit dem ich mich seit vielen Jahren besonders verbunden fühle. Das ist ganz klar ein Fall für Poldi. Ich freue mich, dass ich am 7. Oktober als TV-Experte meine Erfahrungen mit dem deutschen und türkischen Fußball einbringen und bei der Gelegenheit auch Jogi und die Jungs mal wiedersehen kann."

In der Halbzeit der Begegnung Deutschland vs. Türkei gibt es eine ausführliche Analyse, ebenso wie nach dem Spiel eine intensive Berichterstattung zu anderen Testspielen ( - , - , - Ukraine, usw.).

Quelle: imago images / photoarena/Eisenhuth

Deutschland vs. Türkei live im Free-TV sehen: Die Alternativen auf einen Blick

Ihr seid an diesem Mittwochabend unterwegs und könnt Euch deswegen keine einzige Sekunde von Deutschland vs. Türkei live im deutschen Free-TV anschauen? Dann wollen wir Euch hier vorstellen, welche Alternativen Ihr habt, um Fußball heute live schauen zu können.

Die Übertragungsrechte für Deutschland vs. Türkei liegen heute Abend einzig und allein bei RTL, dem Privatsender. Wenn Ihr also anderweitig nach einer Übertragung des Testspiels sucht, dann wird das schwierig.

Hier allerdings ein paar Alternativvorschläge, wenn Ihr Deutschland vs. Türkei live verfolgen wollt:

Deutschland vs. Türkei live ... ... im TV bei ... RTL ... im LIVE-STREAM bei ... RTLnow ... im LIVE-TICKER bei ... Goal

Deutschland vs. Türkei live sehen: Die Zuschauerkapazität

Das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei am Mittwoch (20.45 Uhr) darf vor maximal 300 Zuschauern stattfinden. Das teilte das Presse-Amt im Spielort Köln am Dienstag mit. Die 7-Tage-Inzidenz lag mit 38,6 pro 100.000 Einwohner weiter über dem Grenzwert von 35. Maßgeblich ist die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW.

Der hatte sein Bundesligaspiel am Samstag gegen (1:3) ebenfalls vor 300 Zuschauern ausgetragen. Am 13. Oktober tritt die Nationalmannschaft in der Nations League gegen die erneut in Köln an. Die Stadt erklärte, sie sei auf "steigende Infektionszahlen" vorbereitet. (SID)

Deutschland vs. Türkei live sehen: Der direkte Vergleich zwischen den beiden Nationen