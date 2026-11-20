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Nachbarschaftsduell für die Nationalmannschaft: Das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp bekommt es im Viertelfinale der Nations League mit Belgien zu tun.

Dies ergab die Auslosung am Freitag in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon. Dort wären auch Welt- und Europameister Spanien oder Erling Haalands Norweger mögliche Gegner gewesen.

Die Spiele werden im Zeitraum zwischen dem 25. und 30. März 2027 ausgetragen. Deutschland hat als Gruppensieger Heimrecht im Rückspiel. Vom 7. bis 13. Juni findet dann das Finalturnier der vier besten Teams statt. Der Austragungsort steht noch nicht fest.

In einem weiteren Viertelfinal-Duell bekommen es Thomas Tuchels Engländer mit Norwegen zu tun. Der WM-Dritte hatte jüngst Spaniens Rekordserie von 43 Spielen ohne Niederlage beendet. Zudem spielen Spanien und Frankreich in einer Neuauflage des WM-Halbfinals sowie die Niederlande und Portugal gegeneinander.

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Sollte sich das deutsche Team durchsetzen, wartet im Halbfinale der Sieger des Viertelfinals zwischen England und Norwegen. Im anderen Halbfinale geht es für Spanien oder Frankreich gegen den Sieger des Duells Niederlande gegen Portugal.