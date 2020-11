Spanien vs. Deutschland - TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen: Alles rund um die Übertragung der Nations League

Zweiter gegen Erster - das Spiel zwischen Spanien und Deutschland verspricht hochklassigen Fußball. Goal erklärt, wie die Nations League gezeigt wird.

Die deutsche Nationalmannschaft reist zum Spitzenspiel der nach - gegen die Furia Roja geht es um den Gruppensieg der Gruppe 4 in Liga A . Anstoß im Olympiastadion in Sevilla ist heute um 20.45 Uhr.

mit neun, Spanien mit acht Punkten vor dem letzten Spieltag: Vor allem die Südeuropäer stehen heute unter Druck. So sieht die vollständige Tabelle vor dem abschließenden Spiel aus:

Deutschland an der Spitze, Letzter: Die Tabelle der Gruppe 4, Liga A

Rang Nation Tordifferenz Punkte 1 Deutschland +3 9 2 Spanien +4 8 3 -2 6 4 Schweiz -5 3

Ein Unentschieden würde Deutschland schon zum Gruppensieg reichen - allerdings wird die Mannschaft von Joachim Löw trotzdem auf Sieg spielen. Nach der Kritik der letzten Wochen will das Team seine Stärke zeigen.

Das Hinspiel am 3. September endete 1:1 . Torschütze für Deutschland war Timo Werner in der 51. Minute, Jose Gaya glich in der sechsten Minute der Nachspielzeit aus. Während sich am Samstag Deutschland mit 3:1 gegen die Ukraine durchsetzen konnte, schaffte Spanien es nur zu einem Unentschieden gegen die Schweiz - Urgestein Sergio Ramos verschoss dabei zwei Elfmeter.

Es geht um den Gruppensieg - wer wird am Ende ganz oben stehen? Goal erklärt alles rund um die Übertragung des Gruppenspiels der Nations League in diesem Artikel.

Spanien vs. Deutschland: Die Begegnung der Nations League im Überblick

Begegnung : Spanien - Deutschland

: Spanien - Deutschland Wettbewerb : Nations League | Gruppe 4 | Liga A

: Nations League | Gruppe 4 | Liga A Spieltag : 6. Spieltag

: 6. Spieltag Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Stadion : Olimpico de la Cartuja | Sevilla | Spanien

: Olimpico de la Cartuja | Sevilla | Spanien Zuschauer : keine

: keine Schiedsrichter : Andreas Ekberg |

Deutschland in Spanien: Die Nations League im TV verfolgen

Der Zweite gegen den Ersten, Weltmeister von 2010 gegen Weltmeister von 2014: Das Spiel der Nations League verspricht heute Abend jede Menge fußballerische Klasse. Aber kann man als Fan das Spiel überhaupt im TV sehen?

Es ist zwar noch lang hin bis Weihnachten, trotzdem haben wir eine frohe Botschaft zu verkünden: Das Spiel zwischen Spanien und Deutschland wird heute im TV übertragen!

Deutschland im Free-TV sehen: So wird das Spiel gegen Spanien übertragen

Nicht nur das: Da die ARD das Spiel überträgt, ist das Spiel im Free-TV zu sehen . Der wichtigste Sender der ARD , vor allem bekannt als Das Erste , ist ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender und überträgt daher das Spiel frei empfangbar.

Eigentlich sollte jeder wissen, wo man Das Erste in der Liste der Fernsehkanäle findet, üblicherweise liegt der Sender auf der 1 . Solltet ihr trotzdem Probleme haben, das Programm der ARD zu empfangen, könnt ihr euch hier nach Hilfe und Rat umsehen.

Vorberichterstattung, Analyse, Schweinsteiger, Highlights: Alles rund um die ARD-Übertragung von Spanien vs. Deutschland

Das Programm läuft am heutigen Abend folgendermaßen ab: Direkt nach der Tagesschau , welche um 20 Uhr startet, beginnt die Sportschau , also die Sendung, in der das Spiel übertragen wird. Da die Sportschau bereits um 20.15 Uhr beginnt, das Spiel aber erst um 20.45 Uhr angepfiffen wird, können sich die Fans auf 30 Minuten Vorberichterstattung freuen.

In der Halbzeit gibt es neben kurzen Einschätzungen von Experte Bastian Schweinsteiger noch die Tagesthemen , eine Kurzfassung der Tagesschau. Nach Abpfiff folgen dann die Analyse des Spiels sowie die Zusammenfassungen der anderen Spiele der Nations League.

Spanien gegen Deutschland im Ersten: So läuft die Übertragung ab

Sendung: Sportschau

Sportschau Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderation: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentar: Tom Bartels

Tom Bartels Experte: Bastian Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger Im Anschluss gezeigte Zusammenfassungen: Schweiz - Ukraine | - | - Schweden | - Aserbaidschan | Montenegro - Zypern | Gibraltar - | Andorra - Lettland | Malta - Färöer | Deutschland U21 - U21

Spanien vs. Deutschland: So verfolgt ihr die Nations League im LIVE-STREAM

Viele Haushalte verzichten mittlerweile bewusst auf einen Fernseher - verständlich, schließlich findet der größte Teil der Unterhaltung mittlerweile im Internet statt. Da die meisten Fernsehsender digital aufgerüstet haben, ist es normalerweise kein Problem, das TV-Programm zu streamen.

Auch die ARD und Das Erste zeigen ihre Sendungen im LIVE-STREAM. Dafür braucht man nichts weiter als eine funktionierende Internetverbindung. Im Browser müsst ihr einfach nur die Internetseite der Sportschau ( sportschau.de ) oder der ARD Mediathek ( ardmediathek.de/ard ) aufsuchen und schon könnt ihr das Spiel verfolgen.

Spanien gegen Deutschland mobil streamen: Die kostenlosen Apps der Sportschau und ARD

Ihr habt keinen Laptop oder Notebook zur Verfügung oder wollt das Spiel generell auf dem Handy oder Tablet verfolgen? Dann braucht ihr die App der ARD Mediathek . Diese gibt es kostenlos im Play Store und App Store zum Download. Einfach herunterladen, App öffnen und schon steht euch der Stream kostenlos zur Verfügung.

Alternativ könnt ihr das Spiel auch in der Sportschau-App streamen. Diese ist ebenfalls kostenlos in den Stores zum Download verfügbar ( App Store und Play Store ).

Die Übertragungen im Überblick: So wird Spanien vs. Deutschland gezeigt

Spanien empfängt Deutschland: Das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, das Spiel im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen, wollt aber trotzdem stets auf dem aktuellen Stand bleiben und nichts verpassen? Dann kommt euch der LIVE-TICKER von Goal gelegen!

Jede Situation wird detailliert beschrieben. Wer den Ticker aufmerksam durchliest, kann gar nichts vom Spiel verpassen! Zusätzlich wird jede geschilderte Aktion mit Hintergrundwissen belegt. Hier entlang!

Spanien vs. Deutschland: Die Aufstellungen der Partie der Nations League

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen der beiden Teams veröffentlicht und hier eingetragen. Schaut also rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um bestens auf die Begegnung vorbereitet zu sein.