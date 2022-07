Deutschland vs. Spanien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER – so wird die Frauen-EM heute gezeigt

Heute findet bei der Frauen-EM die Partie Deutschland vs. Spanien statt. GOAL hat sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Am Dienstag gehen bei der Frauen-EM 2022 in England die Begegnungen im Rahmen des zweiten Spieltags der Gruppe B über die Bühne. Hierbei kommt es um 21.00 Uhr zum Kräftemessen zwischen Deutschland und Spanien. Die Nummer fünf und die Nummer sieben der Welt trafen bereits Mitte Februar in England aufeinander und trennten sich mit 1:1.

Danach musste sich das Team von Martina Voss-Tecklenburg in den weiteren Auftritten beim Arnold Clark Cup gegen Kanada und gegen England geschlagen geben. Es folgten zuerst im April ein Heimsieg gegen Portugal und eine Auswärtsniederlage gegen Serben. Anschließend gelang in der Generalprobe für das Auftaktspiel ein Kantersieg gegen die Schweiz.

Spanien erreichte nach dem Unentschieden gegen die DFB-Auswahl auf englischem Terrain eine Nullnummer gegen England sowie einen Sieg gegen Kanada. Dann fuhr die von Jorge Vilda betreute La Roja ein Remis gegen Brasilien und einen Auswärtssieg gegen Schottland. Anders als die deutsche Nationalmannschaft bestritten die Spanierinnen unmittelbar vor der Frauen-EM zwei Testspiele. Hierbei gelangen ihnen ein Kantersieg gegen Australien und ein Unentschieden gegen Italien. Am Freitag stieg das Debüt gegen Finnland.

Heute um 21.00 Uhr treten am zweiten Spieltag in der Gruppe B der Frauen-EM Deutschland und Spanien gegeneinander an. GOAL bietet Euch vor diesem Kräftemessen alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Deutschland vs. Spanien: Das Spiel bei der Frauen-EM auf einen Blick

Spiel: Deutschland vs. Spanien Datum: Dienstag, 12. Juli 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Brentford Community Stadium (Brentford, Middlesex)

Deutschland gegen Spanien heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des Spiels bei der Frauen-EM

Die ARD und das ZDF halten Senderechte an der Frauen-EM. Daher laufen zahlreiche Begegnungen im Free-TV. Doch gilt das ebenso für die Übertragung des Aufeinandertreffens Deutschland vs. Spanien?

Deutschland vs. Spanien heute live bei der ARD im Free-TV

GOAL hat diesbezüglich erfreuliche Neuigkeiten. Denn: Ihr könnt die Begegnung der deutschen Nationalmannschaft gegen das spanische Nationalteam bei der ARD im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mitverfolgen. Obendrein könnt Ihr das Match im Brentford Community Stadium in HD genießen. Hierbei startet die Vorberichterstattung der Sportschau um 20.15 Uhr und somit eine Dreiviertelstunde vor dem Anstoß. Doch notiert Euch an dieser Stelle die dazugehörigen Eckdaten:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Moderation: Claus Lufen

Claus Lufen Kommentator: Bernd Schmelzer

So könnt Ihr Deutschland – Spanien bei DAZN sehen

Überdies sicherte sich die DAZN die Ausstrahlungsrechte an sämtlichen Begegnungen bei der Frauen-EM. Somit könnt Ihr Euch unter anderem die Partie in der Gruppe B zwischen Deutschland und Spanien beim Pay-per-View-Anbieter ansehen. Jedoch benötigt Ihr hierfür ein Abonnement. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Monatsdeal um 29,99 Euro und einem Jahresvertrag um monatliche 24,99 Euro entscheiden. Demnach profitiert Ihr mit der zweitgenannten Option von einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Nachfolgend könnt Ihr Euch genauer zu DAZN einlesen:

Der Vertragsabschluss nimmt wenige Augenblicke in Anspruch. Anschließend müssen Besitzer von Smart-TVs ausschließlich die Gratis-App herunterladen. Außerdem könnt nicht internetfähige Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC vernetzen. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Fakten zur Übertragung des Spiels Deutschland vs. Spanien bei DAZN:

Übertragungsbeginn: 20.40 Uhr

20.40 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Expertin: Navina Omilade ⭐️ Vamos con 𝐓𝐎𝐃𝐎.



Die Übertragung von Deutschland gegen Spanien heute im LIVE-STREAM sehen

Die Alternative ist der Tatsache, dass DAZN sein gesamtes Programm ebenso im LIVE-STREAM sendet, zu verdanken. Zudem könnt Ihr die Begegnung Deutschland – Spanien bei einem entsprechenden Internetzugang grundsätzlich von überall aus mitverfolgen. Dafür eignen sich genauso gut Smartphones und Tablets. Dasselbe gilt für den Live-Stream, den das Erste rund um die Uhr anbietet. Somit könnt Ihr Euch das Kräftemessen zwischen der DFB-Auswahl und La Roja auch kostenlos ansehen.

Zu Deutschland vs. Spanien via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem hält Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER zum Deutschlands zweitem Gruppenspiel gegen Spanien auf dem Laufenden. Denn: Bei uns erfahrt Ihr zu den spielrelevanten Vorkommnissen. Hierfür bekommt Ihr etwa Push-Mitteilungen.

Die Partie Deutschland – Spanien im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Frauen-EM übertragen

Im Free-TV: ARD Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: ARD / DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Deutschland vs. Spanien: Die Aufstellungen zur Frauen-EM

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.