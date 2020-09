Deutschland gegen Spanien heute live sehen: Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM

In der Gruppenphase der Nations League ist Deutschland heute gegen Spanien gefordert. Goal sagt Euch, wo das Duell im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

In der Gruppenphase der UEFA ist am Donnerstag gegen gefordert. Für das DFB-Team ist es die erste Begegnung seit dem 6:1 in der EM-Qualifikation gegen Nordirland. Anstoß ist um 20.45 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.

"Wir sind sehr glücklich, dass auch wir mit der Nationalmannschaft wieder auf den Rasen zurückkehren und Länderspiele absolvieren dürfen. Die vergangenen Monate waren für alle Menschen nicht einfach", äußerte sich Bundestrainer Joachim Löw vor dem Aufeinandertreffen am Donnerstag: "Es ist schön, dass wir in der nächsten Woche wieder mit der Mannschaft arbeiten können."

In seinem Aufgebot verzichtete Löw bewusst auf Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry, die mit dem erst vor wenigen Tagen die gewannen. Auch Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg vom CL-Halbfinalisten haben zusätzlichen Urlaub erhalten.

Mehr Teams

Dafür gehören Linksverteidiger Robin Gosens, der mit Atalanta Bergamo erst im Viertelfinale der Champions League gescheitert war, sowie Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach und Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim erstmals zum Kader des DFB-Teams.

Ihr möchtet wissen, wo das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Spanien heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der UEFA Nations League.

UEFA Nations League: Der erste Spieltag der Gruppenphase in der Übersicht

Duell Deutschland - Spanien Datum 03. September 2020 | 20.45 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

UEFA Nations League: Deutschland gegen Spanien heute live im TV sehen - geht das?

Mit den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF sowie dem Streamingdienst DAZN haben sich in dieser Saison gleich drei TV-Anbieter die Übertragungsrechte an der UEFA Nations League sichern können. Doch worauf seid Ihr am Abend angewiesen, um das Duell zwischen Deutschland und Spanien live sehen zu können?

Während alle Spiele ohne deutsche Beteiligung bei DAZN im LIVE-STREAM gezeigt werden, ist die Regelung in Hinblick auf das DFB-Team ein bisschen komplexer, denn: Zwar werden alle Spiele von Deutschland im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen, dort allerdings jeweils drei Begegnungen in der ARD und im ZDF.

Für das Aufeinandertreffen mit Spanien besitzt das ZDF die Übertragungsrechte. Bereits um 20.15 Uhr beginnt der öffentlich-rechtliche Sender mit den Vorberichten. Als Moderator führt Euch Jochen Breyer durch den Abend, als Kommentator ist Bela Rethy im Einsatz, der die kompletten 90 Minuten am Mikrofon begleiten wird.

Bild: Getty Images

UEFA Nations League: Deutschland gegen Spanien heute im LIVE-STREAM verfolgen

Zusätzlich zur TV-Übertragung habt Ihr aber auch die Möglichkeit, Euch das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Spanien im LIVE-STREAM anzuschauen. Wenn Ihr am Abend keinen Fernseher zur Verfügung habt oder die UEFA Nations League von unterwegs streamen möchtet, müsst Ihr somit trotzdem nicht darauf verzichten.

Über die Webseite des ZDF könnt Ihr das TV-Programm des Senders rund um die Uhr auch im Internet verfolgen. Um am Donnerstag das Duell zwischen Deutschland und Spanien streamen zu können, müsst Ihr somit lediglich auf die Live-TV-Rubrik gehen und schon könnt Ihr Euch die UEFA Nations League kostenlos und ohne vorherige Anmeldung anschauen.

UEFA Nations League: Deutschland gegen Spanien im LIVE-TICKER von Goal erleben

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zur Begegnung zwischen Deutschland und Spanien bleibt Ihr über die Ereignisse in der UEFA Nations League immer auf dem Laufenden. Bereits ab einer halben Stunde vor dem Anstoß versorgen wir Euch auf der Webseite und in unserer App mit den wichtigsten Informationen zum Aufeinandertreffen.

Sobald die beiden Mannschaften den Rasen betreten, liefern wir Euch detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen und sorgen mit schnellen Aktualisierungen dafür, dass Ihr auch garantiert kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung verpasst. Mit umfangreichen Statistiken ist unser LIVE-TICKER zudem eine gute Ergänzung zur TV-Übertragung.

UEFA Nations League: Die Übertragung von Deutschland gegen Spanien in der Übersicht