Deutschland gegen die Schweiz heute live im Free-TV sehen: So wird die UEFA Nations League übertragen

Für Deutschland geht es am Sonntag in der Nations League gegen die Schweiz. Goal erklärt Euch, wie Ihr das Duell heute live im Free-TV sehen könnt.

Am zweiten Spieltag der Gruppenphase ist in der UEFA gegen die gefordert. Anstoß ist am heutigen Sonntag um 20.45 Uhr im St. Jakob-Park in Basel. Wegen der Corona-Pandemie wird die Begegnung allerdings ohne Zuschauer ausgetragen - im Free-TV könnt Ihr aber trotzdem live dabei sein.

Ihr möchtet wissen, wo das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Schweiz heute Abend live im Free-TV gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der UEFA Nations League .

Deutschland gegen die Schweiz heute live: Der zweite Spieltag der UEFA Nations League in der Übersicht

Duell Schweiz - Deutschland Datum 06. September 2020 | 20.45 Uhr Ort St. Jakob-Park, Basel Schiedsrichter Michael Oliver ( ) Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

Deutschland gegen die Schweiz: Die UEFA Nations League heute live im Free-TV sehen - geht das?

Alle, die darauf gesetzt haben, dass die Begegnung zwischen Deutschland und der Schweiz im Free-TV übertragen wird, können an dieser Stelle aufatmen: Alle sechs Spiele des DFB-Teams in der Gruppenphase der UEFA Nations League werden im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Mit der ARD und dem ZDF haben sich in dieser Saison nämlich gleich zwei öffentlich-rechtliche Sender die Übertragungsrechte gesichert. Sie dürfen jeweils drei Begegnungen mit deutscher Beteiligung im Free-TV ausstrahlen. Die Spiele aller anderen europäischen Mannschaften könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN verfolgen.

Doch welchen der beiden Free-TV-Sender müsst Ihr heute Abend einschalten, um das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Schweiz live sehen zu können? Wie schon beim ersten Spieltag der UEFA Nations League sollte heute das ZDF Eure erste Anlaufstelle sein.

Um 20.15 Uhr begrüßt Euch Moderator Jochen Breyer zu den Vorberichten aus dem Joggeli , wie das Basler Stadion im Volksmund auch genannt wird. Als Experte ist der ehemalige deutsche Nationalspieler Per Mertesacker eingeladen. Kommentiert wird das heutige Duell zwischen Deutschland und der Schweiz von Oliver Schmidt .

Bild: Imago Images / Sven Simon

Deutschland gegen die Schweiz heute live: Die UEFA Nations League kostenlos im LIVE-STREAM verfolgen

Wenn Ihr am heutigen Abend keinen Fernseher zur Verfügung habt oder die UEFA Nations League von unterwegs streamen möchtet, habt Ihr zudem die Möglichkeit, den LIVE-STREAM des ZDF einzuschalten. Genauso wie bei der TV-Übertragung habt Ihr auch im Internet keine zusätzlichen Kosten zu befürchten.

Über die Webseite des ZDF lässt sich das TV-Programm des öffentlich-rechtlichen Senders rund um die Uhr online verfolgen. Eine vorherige Registrierung, um auf das gesamte Streamingangebot zugreifen zu können, ist nicht notwendig.

Die gelieferten Bilder und der Kommentar sind identisch mit der TV-Übertragung. Solltet Ihr nicht rechtzeitig zum Anstoß einschalten, könnt Ihr im LIVE-STREAM zudem einige Minuten nach hinten springen und die Begegnung zwischen Deutschland und der Schweiz zeitversetzt schauen.

Deutschland gegen die Schweiz heute live: Die UEFA Nations League im LIVE-TICKER von Goal erleben

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr auch unterwegs über die Ereignisse in der UEFA Nations League auf dem Laufenden. Mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen sorgen wir dafür, dass Ihr auch garantiert keine entscheidende Szene im Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Schweiz verpasst.

Zudem versorgt Euch unser LIVE-TICKER mit umfangreichen Statistiken, sodass dieser auch eine gute Ergänzung zur TV-Übertragung im ZDF ist. Entweder klickt Ihr Euch über unsere Webseite rein oder Ihr ladet die kostenlose Goal-App herunter, die für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store zur Verfügung steht.

Bild: Getty Images

Deutschland gegen die Schweiz heute live: Der Direktvergleich zum Nations-League-Duell

Schweiz 52 Spiele Deutschland 9 Siege 37 6 Remis 6 37 Niederlagen 9 65 Tore 142

Deutschland gegen die Schweiz heute live: Der SID-Vorbericht zur UEFA Nations League

Das zweite Länderspiel der EM-Saison ist für Joachim Löw auch eine Reise in die Vergangenheit. In der Schweiz hatte der Bundestrainer Anfang der 1990er-Jahre seine Spielerkarriere ausklingen lassen - und sich mit dem Verkauf von Krawatten etwas dazuverdient. "Ich habe noch immer ein paar davon und ziehe die manchmal auch an", sagte Löw dem Schweizer Blick über das gemeinsame Geschäft mit seinem Schaffhauser Teamkollegen Axel Thoma. Man habe sich "viel Mühe gegeben und viel Zeit investiert", so Löw, "aber Erfolg haben wir keinen gehabt".

Das gleiche Fazit lässt sich auch vom bisherigen Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League ziehen. Im sechsten Spiel des neuen Wettbewerbs soll am Sonntag (20.45 Uhr im ZDF und im Re-Live bei DAZN ) in Basel endlich der erste Sieg her. "Wir wollen im Rhythmus bleiben und brauchen gegen die Schweiz auch ein gutes Ergebnis", sagte Löw.

Nach seiner heftigen Kritik ("Das regt mich auf") am "Hammerprogramm" der kommenden Monate, das am Ende auch seine Titel-Mission gefährden könnte, steht der Bundestrainer vor einem schwierigen Spagat. Einerseits ist auch er von kurzfristigen Ergebnissen abhängig, zumal jene in der Nationenliga maßgeblichen Einfluss auf die Setzliste bei der WM-Qualifikation haben. Andererseits will und muss der 60-Jährige rotieren, um die Belastung möglichst ausgewogen zu steuern.

Er werde die Zeit bis zum Anpfiff nutzen, "um zu sehen, wie die Spieler regenerieren", sagte Löw. Direkt nach dem Auftaktspiel gegen (1:1) hätten einige "relativ ausgelaugt" gewirkt, weil sie "wirklich absolut übers Limit gegangen waren".

Kandidaten für eine Verschnaufpause gibt es genügend. Ersatzkapitän Toni Kroos musste nach drei Wochen Urlaub ohne viel Training gegen Spanien sofort über die volle Distanz gehen. Rückkehrer Leroy Sane wurde bei seinem Comeback nach 15 monatiger Verletzungspause mit Krämpfen ausgewechselt. Am Ende "war jeder nur noch am Pumpen", sagte Torschütze Timo Werner.

Hoffnungen auf eine Bewährungschance von Anfang an dürfen sich vor allem Innenverteidiger Matthias Ginter, Offensivspieler Julian Brandt und Torhüter Bernd Leno machen. Kai Havertz hätte mit Sicherheit auch sein achtes Länderspiel bestreiten dürfen, doch das Ausnahmetalent reiste vorzeitig vom DFB-Team ab und machte mit dem den 100-Millionen-Euro-Wechsel perfekt. Aufgrund der Quarantäne-Bestimmungen kehrt er nicht mehr zum Schweiz-Spiel zurück.

Er werde dennoch "ein paar frische Kräfte bringen", kündigte Löw an - die taktische Grundformation ließ er aber offen. Nachdem der Bundestrainer gegen Spanien wie schon in den Duellen zuvor gegen die Top-Gegner und auf eine Dreier-Abwehrkette setzte, könnte er am Sonntag zum Test auf ein System mit vier Abwehrspielern wechseln. "Ich weiß, dass wir beides spielen können", sagte Löw.

Entscheidender wird im St. Jakob-Park ohnehin die Einstellung sein. Und diesbezüglich hatte Löw beim Spiel gegen Spanien wenig zu meckern. Es habe lediglich der "Killerinstinkt" gefehlt, eine eingespieltere oder routiniertere Mannschaft hätte das 2:0 gemacht, kritisierte Löw, "und dann ist der Gegner auch tot".

Deutschland gegen die Schweiz heute live: Die Übertragung der UEFA Nations League in der Übersicht