Deutschland vs. Schweden heute: Das Frauen Länderspiel im TV und LIVE STREAM

Die Frauen-Nationalmannschaft Deutschlands trifft auf Schweden. Wo läuft das Länderspiel heute im TV und LIVE-STREAM?

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht das erste Länderspiel des Jahres an. Am heutigen Dienstag, 19. Februar 2023, geht es in einem Freundschaftsspiel gegen die Auswahl Schwedens. Anpfiff der Partie, die in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena ausgetragen wird, ist um 18.15 Uhr. Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM hat GOAL gesammelt und nachfolgend zusammengetragen.

Deutschlands Frauen-Nationalmannschaft startet in das WM-Jahr 2023. Nach einem Trainingslager im spanischen Marbella vom 14. bis 19. Februar steht das erste Freundschaftsspiel des Jahres an, Gegner in Duisburg ist die schwedische Auswahl. Das Duell am Dienstag ist gleichbedeutend mit dem Aufeinandertreffen des Zweiten und des Dritten der Weltrangliste, uns steht also ein echtes Spitzenspiel bevor.

"Schweden ist ein Topgegner, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Es wird auf die Zweikampfstärke ankommen, aber auch darauf, wer sich nach der längeren Pause am besten wieder gefunden hat und seine Prinzipien auf den Platz bringt", so Torhüterin Merle Frohms auf der Website des DFB. Wer setzt sich beim Aufeinandertreffen der beiden starken Nationen durch? Und wo läuft das Spiel in TV und LIVE-STREAM?

Heute steht das Frauen-Länderspiel zwischen Deutschland und Schweden an. So seht Ihr es live in TV und STREAM.

Deutschland vs. Schweden heute: Frauen Länderspiel in TV und LIVE STREAM - Übersicht zur Partie

Paarung: Deutschland vs. Schweden Wettbewerb: Frauen-Nationalmannschaft, Freundschaftsspiel Anstoß: 21. Februar (heute), 18.15 Uhr Austragungsort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Deutschland vs. Schweden heute: Läuft das Frauen Länderspiel im Free-TV?

Ja, das Duell der deutschen Frauen gegen die schwedische Auswahl wird live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Um 17.55 Uhr startet im ZDF die Vorberichterstattung zur Partie, 20 Minuten später rollt dann das Leder in Duisburg.

Deutschland vs. Schweden heute: Wird das Frauen Länderspiel im LIVE STREAM übertragen?

Natürlich stellt Euch das ZDF auch einen kostenfreien LIVE-STREAM zur Verfügung.

Dieser ist abrufbar über die Website des ZDF oder über die entsprechende App, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Deutschland vs. Schweden heute: Wer kommentiert das Frauen Länderspiel im ZDF?

Als Kommentatorin fungiert bei Deutschland vs. Schweden Claudia Neumann.

Die Moderation übernimmt Katja Streso, zudem ist Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme als Expertin im Einsatz.

Deutschland vs. Schweden heute: Überträgt auch DAZN oder Sky das Frauen Länderspiel?

Nein, weder DAZN noch Sky halten Rechte an der Übertragung des Frauen-Länderspiels. Es wird einzig im ZDF zu sehen sein.

Die Champions League der Frauen könnt Ihr hingegen live beim Streamingdienst DAZN verfolgen. Infos zu Abo-Möglichkeiten und den verschiedenen Paketen findet Ihr hier.

Deutschland vs. Schweden heute: Frauen Länderspiel live im TV und STREAM - der Plan bis zur WM 2023

Deutschland vs. Schweden heute: Frauen Länderspiel live im TV und STREAM - Übersicht zur Übertragung