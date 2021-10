Deutschland vs. Rumänien heute live: Die WM-Qualifikation im TV und LIVE-STREAM

Auch für Deutschland steht der 7. Spieltag der WM-Quali an. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei Goal.

Am 8. Oktober um 20:45 Uhr ist Anpfiff im Hamburger Volksparkstadion für das WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Rumänien.

Seit Hansi Flick die deutsche Elf übernommen hat, hat sich v.a. die Abwehr stabilisiert. In den letzten drei Pflichtspielen kassierte man kein einziges Gegentor. Auch wenn die Gegner wie Liechtenstein, Armenien und Island nicht unbedingt zu Schwergewichten des Weltfußballs gehören, zeigt doch auch die 1:2-Niederlage gegen Mazedonien noch unter Löw, dass auch diese kleinen Nationen nicht zu unterschätzen sind.

Das Hinspiel der WM-Quali gegen Rumänien gewann man übrigens dank eines Treffers von Serge Gnabry mit 1:0. Und auch dieses Mal sollen natürlich die drei Punkte in Deutschland bleiben. Aktuell führt man die Tabelle der Gruppe J mit 15 Punkten an.

An zweiter Stelle steht Armenien mit 11 Punkten, kurz dahinter der heutige Gegner mit 10 Zählern. Auch die Rumänen konnten aber in ihren letzten drei Spielen nicht besiegt werden. Zuletzt stand ein 0:0 gegen Mazedonien zu Buche.

Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels Deutschland vs. Rumänien im TV und LIVE-STREAM.

Deutschland vs. Rumänien heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Deutschland vs. Rumänien Wettbewerb WM-Qualifikation Anpfiff 08.10. - 20:45 Uhr Spielort Volksparkstadion (Hamburg

Deutschland vs. Rumänien heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Ja, die gibt es! Der Privatsender RTL hat sich die Übertragungsrechte an den Länderspielen mit deutscher Beteiligung während der WM-Quali gesichert. Ihr könnt das Spiel dort also ganz normal im Free-TV verfolgen. Ab 20:15 Uhr könnt Ihr bereits die Vorberichte zur Partie verfolgen und Euch auf das Länderspiel einstimmen. Pünktlich zum Anpfiff um 20:45 Uhr übernehmen dann Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund.

Deutschland vs. Rumänien bei RTL: Die Details

Vorberichte: ab 20:15 Uhr

ab 20:15 Uhr Anpfiff: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Steffen Freund

Deutschland vs. Rumänien heute live: Die Partie im LIVE-STREAM

Parallel zur klassischen Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es auch einen LIVE-STREAM mit dem Ihr das Spiel sehen könnt. Dieser wird ebenfalls von RTL bereits gestellt. Zu finden ist er bei TVNOW, dem LIVE-STREAM-Angebot von RTL. Allerdings hat das Ganze einen kleinen Haken. Im Gegensatz zur Übertragung im TV, ist der LIVE-STREAM nicht kostenlos.

Um bei TVNOW zusehen zu können, müsst Ihr ein Abo abschließen. Dieses kostet euch 4,99 Euro im Monat. Was es damit noch zu sehen gibt, könnt Ihr hier noch einmal genauer nachlesen. Jetzt aber ein kleiner Tipp: TVNOW bietet Euch einen kostenlosen Probemonat an. Nutzt Ihr diesen könnt Ihr also das Spiel zwischen Deutschland und Rumänien erst einmal kostenlos verfolgen. Den Link zum Probemonat gibt es hier.

Deutschland vs. Rumänien heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Wenn Ihr nicht live vor dem Fernseher dabei sein könnt, dann ist der LIVE-TICKER von Goal wie für Euch gemacht. Hier bekommt Ihr alle Infos zu den Geschehnissen auf dem Platz und verpasst so keine Minute des Spiels.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Deutschland vs. Rumänien heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Aufstellungen der beiden Teams bekanntgegeben werden, könnt Ihr sie hier sehen.

Deutschland vs. Rumänien heute live: Die Übertragung des Spiels auf einen Blick