Fußball heute live: Deutschland vs. Österreich - das Viertelfinale im TV und STREAM

Die deutschen Frauen stehen im Viertelfinale und treffen dort auf Österreich. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt´s hier.

Am heutigen Donnerstagabend (21. Juli 2022) trifft die deutsche Elf im Viertelfinale der Frauen-EM auf das benachbarte Österreich. Die Partie wird um 21 Uhr im Brentford-Community-Stadion in London angepfiffen.

Die deutschen Spielerinnen konnten die Gruppenphase ohne Gegentor und mit neun eigenen Treffern in drei Spielen abschließen. Damit festigte man auf alle Fälle den Platz im Favoritenkreis der diesjährigen EM. Österreich konnte das Viertelfinale durch einen 1:0-Sieg gegen Norwegen klarmachen, außerdem konnten sie in der Gruppenphase Nordirland mit 2:0 schlagen. Nur im Auftaktspiel gegen England setzte es eine 0:1-Niederlage. Die DFB-Elf von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg wird sich also sicherlich anstrengen müssen, um Österreich auf dem Weg ins Halbfinale auszuschalten.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Fußball heute live: Deutschland vs. Österreich - die Partie auf einen Blick

Begegnung Deutschland vs. Österreich Wettbewerb EM - Viertelfinale Anpfiff 21. Juli - 21 Uhr Spielort Brentford-Community-Stadion (London)

Fußball heute live: Deutschland vs. Österreich - gibt es eine TV-Übertragung?

Für alle, die das Spiel zwischen Deutschland und Österreich gerne im TV verfolgen wollen, haben wir gute Nachrichten: Wie alle Spiele der EM mit deutscher Beteiligung wird auch das Viertelfinale natürlich im TV gezeigt.

Verantwortlich dafür ist dieses Mal die ARD. Dort könnt Ihr ab 20.15 Uhr die Vorberichterstattung mit Moderator Claus Lufen und Expertin Nia Künzer verfolgen, bevor dann um 21 Uhr Kommentatorin Christina Graf das Mikrofon übernimmt.

Fußball heute live: Deutschland vs. Österreich - die Partie im LIVE-STREAM sehen

Neben der klassischen TV-Übertragung habt Ihr mittlerweile natürlich auch die Möglichkeit, das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Dafür stehen Euch dieses Mal sogar zwei Optionen offen.

Fußball heute live: Deutschland vs. Österreich - der LIVE-STREAM der ARD

Parallel zur TV-Übertragung zeigt die ARD natürlich auch einen LIVE-STREAM. Und das Beste daran ist, dass dieser ebenfalls kostenlos ist. Ihr braucht also um 21 Uhr nur auf diesen Link zu klicken und könnt schon die vollen 90 oder 120 Minuten der Partie per LIVE-STREAM sehen.

Was Ihr natürlich benötigt, ist ein internetfähiges Gerät, mit dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Fußball heute live: Deutschland vs. Österreich - mit DAZN zum LIVE-STREAM

Die angesprochene zweite Möglichkeit, wie Ihr per LIVE-STREAM zusehen könnt, bietet Euch der Sport-Streamingdienst DAZN. Hier läuft rund um die Uhr der beste Livesport der Welt. Neben allen Spielen der Frauen-EM könnt Ihr dort auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sehen, genauso wie die spanische, italienische und französische Liga oder die Champions League.

Aber auch Fans von anderen Sportarten kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten. Dort laufen beispielsweise die NBA und NFL, Tennis, Darts, Motorsport, Boxen und vieles mehr. Ganz umsonst ist das Zusehen dort aber nicht möglich. Ein Monatsabo kostet Euch 29,99 Euro pro Monat, im Jahresabo werden 24,99 Euro monatlich fällig.

Habt Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen, könnt Ihr dort ab 20.40 Uhr die Vorberichterstattung mit Jan Platte und Verena Schweers sehen, bevor um 21 Uhr dann das Viertelfinale angepfiffen wird.

Fußball heute live: Deutschland vs. Österreich - der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht. Ganz egal ob Tor, Auswechslung oder gelbe Karte, Ihr bleibt immer up to date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Fußball heute live: Deutschland vs. Österreich - die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.