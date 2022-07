Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Österreich? Das Viertelfinale der Frauen-EM im TV und LIVE-STREAM

Es ist Zeit für das Viertelfinale: Deutschland trifft am Donnerstag auf Österreich! GOAL blickt auf die kostenlose Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Die K.o.-Phase ist angebrochen, am Donnerstag findet das Viertelfinale mit deutscher Beteiligung statt: In London tritt Deutschland gegen Österreich an. Anpfiff im Brentford Community Stadium ist um 21.00 Uhr.

Neun erzielte Tore, keins kassiert, drei Siege in drei Spielen, das starke Spanien besiegt - für die deutsche Nationalmannschaft läuft es bei dieser EM! Die deutschen Frauen sind gut in Form, gerade Alexandra Popp konnte nach ihrem Comeback mit bereits drei Toren glänzen.

Nun geht es gegen Österreich: Die Nationalmannschaft der Alpenrepublik hat es aus einer ziemlich kuriosen Gruppe geschafft. Während die Heimmannschaft aus England die anderen beiden Gruppengegner (Norwegen und Nordirland) zu Kleinholz schoss (insgesamt 14 erzielte Tore), schaffte es Österreich nur einen einzigen Treffer zu kassieren und drei zu schießen. Das reichte für sechs Punkte, weshalb Austria als Gruppenzweiter jetzt gegen Deutschland im Viertelfinale antritt.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt ansprechenden und erfolgreichen Fußball - das zeigt sich auch in den Einschaltquoten. GOAL erklärt, wie das Spiel Deutschlands gegen Österreich LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird!

Fußball-EM der Frauen: Die Ausgabe 2022 im Überblick

Wettbewerb Fußball-Europameisterschaft der Frauen Austragungsland England Zeitraum 6. Juli - 31. Juli 2022 Finale 18 Uhr | 31. Juli 2022 | Wembley Stadium | London Rekordsieger Deutschland (Acht Titel) Titelverteidiger Niederlande

GettyImages

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Österreich bei der Frauen-EM 2022 live? Die TV-Übertragung des Viertelfinals im Überblick

Die letzte EM ist fünf Jahre her - und für Deutschland sind das keine freudigen Erinnerungen: Nachdem die deutsche Auswahl 22 Jahre lang am Stück amtierender Europameister war und in der Zeit sechs Mal den Titel gewinnen konnte, war im Jahr 2017 bereits im Viertelfinale Schluss.

Am Donnerstag kommt es also wieder zu einem Viertelfinale - dieses Mal soll das vorzeitige Aus aber mit einer konzentrierten Leistung umgangen werden. Dabei ist bewiesen, dass die Frauen-Nationalmannschaft Massen mobilisieren kann und Millionen Menschen in Deutschland sich für die Auswahl interessieren: Über acht Millionen Menschen schalteten zum Beispiel beim Gruppenspiel gegen Spanien ein - und das nur im linearen Fernsehen!

Finale am 31. Juli: Dann findet die Fußball-EM der Frauen statt!

Gruppenphase: 6.-18. Juli

Viertelfinale : 20.-23. Juli

: 20.-23. Juli Halbfinale: 26. und 27. Juli

Finale: 31. Juli

Die deutsche Nationalmannschaft im kostenlosen Fernsehen? So seht ihr Deutschland - Österreich im Free-TV

Logisch, dass also auch am Donnerstag, wenn das Viertelfinale steigt, viele Menschen wieder einschalten wollen - nur wie? Kann man das Spiel im Fernsehen, am besten kostenlos verfolgen? Und wenn nicht, gibt es dann eine Möglichkeit, die Partie im Stream zu sehen?

Keine Sorge, Ihr habt jeden Grund zur Freude: Gleich drei Anbieter (!) sind in diesem heißen Juli im Einsatz, damit wir in Deutschland die Europameisterschaft live verfolgen können - dabei ist jedes Spiel kostenlos im TV oder LIVE-STREAM zu sehen!

ZDF und ARD übertragen die Länderspiele: So seht Ihr kostenlos Deutschland vs. Österreich

ARD, ZDF und DAZN: Das sind die besagten drei Anbieter, die die EM live übertragen! Dabei wechseln sich ARD und ZDF immer ab - beide zeigen die Spiele kostenlos. Jedes einzelne Spiel ist im LIVE-STREAM in der ARD Mediathek oder auf zdf.de zu sehen - doch nicht nur das: Viele Spiele schaffen es aber auch in das lineare TV.

Immer gehören da auf jeden Fall die Spiele der deutschen Nationalmannschaft dazu - also auch das Viertelfinale gegen Österreich: Die ARD zeigt am Donnerstag das Spiel live im Free-TV im Sender Das Erste! Ihr wisst nicht, wie ihr die ARD empfangen und einrichten könnt? Hier könnt ihr das nachlesen.

ARD, ZDF und DAZN: So wird Deutschland gegen Österreich am Donnerstag übertragen

Nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk, auch der beliebte Streamingdienst DAZN zeigt in diesem Sommer ohne Männer-WM die Fußball-EM der Frauen. DAZN gibt es übrigens seit fast einem Jahr auch im Fernsehen bei Sky und Vodafone, dafür müsst ihr aber eine kostenpflichtige Zusatzoption buchen. Wir empfehlen stattdessen das klassische Monats- oder Jahresabo im Internet, wo man viel mehr Auswahl und Flexibilität hat, dazu gibt es mehr Informationen in den nächsten Abschnitten!

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D England (1.) Deutschland (1.) Niederlande (2.) Frankreich (1.) Österreich (2.) Dänemark Schweden (1.) Italien Norwegen Spanien (2.) Schweiz Belgien Nordirland Finnland Portugal Island (2.)

GettyImages

Die Übertragung von Deutschland - Österreich bei der Frauen-EM 2022 im LIVE-STREAM: So seht Ihr das DFB-Team im Viertelfinale im Internet

Spitzenfußball im Fernsehen ist zwar was Feines - allerdings hat nicht jede:r ein TV-Gerät in den eigenen vier Wänden stehen. Viele Menschen verfolgen Sport mithilfe des Streamings, also durch die LIVE-Übertragung im Internet. Ist das am Donnerstag beim Viertelfinale gegen Österreich auch möglich?

Kostenloser Fußball im Internet: So zeigen ZDF und ARD alle Spiele!

Keine Bange: Auch im LIVE-STREAM könnt ihr das Viertelfinale verfolgen - die gleichen Sender, die das Spiel im TV zeigen, übertragen es auch im LIVE-STREAM. Auch die ARD ist also wieder dabei, der LIVE-STREAM auf Sportschau.de und in der ARD Mediathek ist dabei kostenlos zu sehen!

Einzige kleine Einschränkung: Wegen des Geoblockings müsst ihr euch entweder in Deutschland befinden oder einen VPN benutzen. Dafür habt ihr die freie Auswahl der Geräte: Mit den kostenlosen Apps der ARD oder der Sportschau könnt ihr das Viertelfinale problemlos am Handy oder Tablet zu verfolgen.

Die kostenlose Übertragung der deutschen Nationalmannschaft im Viertelfinale im Free-TV: Diese Links helfen euch weiter!

Die wichtigen Links zu DAZN: So funktioniert der beliebte Sportsender!

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Österreich bei der Fußball-EM der Frauen kostenlos? Alle Übertragungen auf einem Blick

TV DAZN ARD LIVE-STREAM DAZN ARD Sportschau LIVE-TICKER GOAL