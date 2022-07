Deutschland vs. Österreich: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - das Viertelfinale der Frauen-EM heute live sehen

Deutschland gegen Österreich steht heute bei der Frauen-EM auf dem Programm. GOAL blickt auf die Aufstellungen und die Übertragungsmethoden.

Do or die: Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der EM problemlos die K.o.-Phase erreicht, heute steht das Viertelfinale an. Deutschland trifft dabei auf Österreich, Anpfiff in London ist um 21.00 Uhr.

Die deutsche Nationalmannschaft konnte sechs Mal in Folge die EM gewinnen - sieben Mal nacheinander waren dann aber doch zu viel: Vor fünf Jahren, bei der letzten Ausgabe einer EM, verlor die deutsche Auswahl gegen Dänemark - im Viertelfinale!

Das Schicksal soll sich nicht wiederholen - die deutschen Spielerinnen gehen hierbei als klare Favoritinnen in das Spiel: Ohne Gegentor beendete die Mannschaft die Gruppenphase, neun Tore in drei Spielen können sich dabei ebenfalls sehen lassen.

Endlich spielt wieder die deutsche Nationalmannschaft, heute könnte der EM-Traum bereits platzen. GOAL erklärt, wie das Spiel Deutschlands gegen Österreich heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird - auch kostenlos!

Fußball-EM der Frauen: Die Ausgabe 2022 im Überblick

Wettbewerb Fußball-Europameisterschaft der Frauen Austragungsland England Zeitraum 6. Juli - 31. Juli 2022 Finale 18 Uhr | 31. Juli 2022 | Wembley Stadium | London Rekordsieger Deutschland (Acht Titel) Titelverteidiger Niederlande

GettyImages

Deutschland - Österreich: So wird das Spiel der Fußball-EM im Fernsehen übertragen

Martina Voss-Tecklenburg kann zufrieden sein - nach überstandener Corona-Infektion kann nun sogar Stürmerin Lea Schüller wieder in das Geschehen eingreifen. Damit hat die Bundestrainerin im Sturm die Qual der Wahl - wahrscheinlich wird Schüller aber erst einmal auf der Bank Platz nehmen.

Finale am 31. Juli: Dann findet die Fußball-EM der Frauen statt!

Gruppenphase: 6.-18. Juli

Viertelfinale : 20.-23. Juli

: 20.-23. Juli Halbfinale: 26. und 27. Juli

Finale: 31. Juli

Deutschland vs. Österreich: So wird die EM-Partie übertragen

Ihr macht euch Sorgen um die Übertragung der EM im TV? Keine Sorge - gleich drei Sender zeigen die Spiele der Europameisterschaft der Frauen im Fernsehen: ARD, ZDF und DAZN! Gerade die ersten beiden sind in der Bevölkerung besonders beliebt, da ARD und ZDF kostenlos im Fernsehen zu sehen sind!

Jedes Spiel dieser EM wird durch diese beiden Anbieter im LIVE-STREAM übertragen - doch auch im TV seht ihr viele Spiele. Die Sender wechseln sich dabei immer tageweise ab, heute ist die ARD und Das Erste an der Reihe. Hier könnt ihr das nachlesen.

ARD, ZDF und DAZN: So wird Deutschland gegen Österreich heute live übertragen

Wir haben es bereits erwähnt: ARD und ZDF sind nicht die einzigen Sender, die in diesem heißen Juli die EM der Frauen übertragen. Auch der beliebte Streamingdienst DAZN zeigt das beliebte Turnier - sehr zur Freude von vielen Anhänger:innen. Natürlich gibt es die Spiele wie gehabt im LIVE-STREAM zu sehen.

DAZN kann aber mehr als nur das: Seit fast einem Jahr gibt es ausgewählte Programmpunkte, wie bestimmte LIVE-Spiele, auch im Fernsehen bei Sky und Vodafone zu sehen. Dafür müsst ihr aber eine kostenpflichtige Zusatzoption buchen. Daher empfehlen wir stattdessen das gewöhnliche, klassische Abo im Internet, mit welchem man viel mehr Auswahl und Flexibilität hat.

GettyImages

Deutschland vs. Österreich heute LIVE sehen: So seht Ihr das DFB-Team im Viertelfinale im Internet

Nicht jeder Mensch hat einen Fernseher zu Hause stehen - viele Anhänger:innen, die heute die Partie live sehen wollen, haben gar kein TV-Gerät in der Wohnung, wie kann man denn dann das Länderspiel sehen? Keine Sorge, hier kommt der LIVE-STREAM ins Spiel.

Kostenloser Fußball im Internet: So zeigen ZDF und ARD alle Spiele!

Ein LIVE-STREAM ist eine "Echtzeit-Übertragung". Wie wenn das Spiel im Fernsehen übertragen wird, wird das Programm zeitglich auch im Internet gezeigt, daher benötigt man zum Streamen eine stabile Internetverbindung. Gleich zwei Anbieter zeigen heute die Begegnung im LIVE-STREAM, es sind dieselben wie im TV.

Sowohl DAZN als auch die ARD zeigen das Spiel im LIVE-STREAM. Kostenlos ist das Spiel zum Beispiel auf Sportschau.de und in der ARD Mediathek zu sehen! Die einzige Einschränkung der ARD: Das Geoblocking lässt euch das Spiel nur sehen, wenn ihr euch in Deutschland befindet oder einen VPN benutzt.

Die kostenlose Übertragung der deutschen Nationalmannschaft heute im Viertelfinale: Diese Links helfen euch weiter!

Die wichtigen Links zu DAZN: So funktioniert der beliebte Sportsender - auch bei der Frauen-EM!

Österreich trifft auf das DFB-Team: So verfolgt ihr das EM-Viertelfinale im LIVE-TICKER

Ihr habt keine Internet-Flat oder seid nicht zuhause und das Internet ist nicht gut genug, wollt aber trotzdem alles mitbekommen? Dann solltet ihr euch dringend mit einem LIVE-TICKER befassen, der euch rund um die Uhr auf dem aktuellen Stand hält.

Wir von GOAL bieten einen kostenlosen LIVE-TICKER an, welcher die wichtigsten Informationen bereithält, den könnt ihr hier finden. Alternativ solltet ihr bei den Kollegen von SPOX vorbeischauen, die ebenfalls einen LIVE-TICKER anbieten, welcher noch etwas ausführlicher ist.

Deutschland vs. Österreich: Die Aufstellungen der Frauen-EM im Überblick

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Vereine ihre Aufstellungen. Wir tragen diese daraufhin hier ein - klickt euch also rechtzeitig in den Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein!

Wer zeigt / überträgt heute Deutschland gegen Österreich kostenlos? Alle Übertragungen der Frauen-EM in Deutschland auf einem Blick

TV DAZN ARD LIVE-STREAM DAZN ARD Sportschau LIVE-TICKER GOAL