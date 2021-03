Länderspiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Nordmazedonien

Nach zwei Siegen will Deutschland auch das Spiel gegen Nordmazedonien gewinnen. Goal erklärt, wie das Länderspiel heute übertragen / gezeigt wird.

Nächste und letzte Aufgabe in dieser Länderspielpause für die deutsche Nationalmannschaft: Das DFB-Team empfängt heute Nordmazedonien. Anstoß in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg ist heute um 20.45 Uhr.

Für die deutsche Auswahl gilt es, eine erfolgreiche Woche ohne Punktverlust abzuschließen. Kai Havertz und Co. sind mit zwei Siegen in die Qualifikation für die WM 2022 gestartet, ein Sieg heute würde die Woche perfekt abrunden.

Weiteres Ziel: Die weiße Weste in dieser WM-Quali zu wahren, sowohl beim 3:0 gegen Island als auch dem 1:0 gegen Rumänien blieben die Löw-Schützlinge bereits ohne Gegentor. Nordmazedonien konnte aus den ersten beiden Spielen drei Punkte mitnehmen.

Erreicht die deutsche Auswahl ihre Ziele oder darf auch Nordmazedonien heute jubeln? Goal erklärt in diesem Artikel ausführlich, wie das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft übertragen / gezeigt wird.

Deutschland - Nordmazedonien LIVE: Alle Infos zum WM-Qualifikationsspiel

Begegnung Deutschland vs. Nordmazedonien Datum Mittwoch | 31.03.2021 Wettbewerb WM-Qualifikation | Gruppenphase | 3. Spieltag Anstoß 20.45 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Schauinsland-Reisen-Arena | Duisburg

Länderspiel heute LIVE: So wird Deutschland - Nordmazedonien und die WM-Qualifikation im TV übertragen

Die deutsche Nationalmannschaft ist zurück in der Spur! In den letzten Jahren hat es oftmals gehapert, vor allem das Ausscheiden in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2018 und das 0:6 gegen Spanien im November 2020 gehören da zu den negativen Highlights.

Seit Joachim Löws Ankündigung, nach der EM in diesem Sommer zurückzutreten, scheint es beim DFB aber wieder rund zu laufen. Viele Anhänger:innen wollen sich jetzt wieder die deutsche Auswahl im TV ansehen, aber ist das überhaupt möglich?

Deutschland vs. Nordmazedonien läuft heute im Fernsehen! So seht ihr das Länderspiel im TV

Tolle Neuigkeiten für alle Fans, die sich das Spiel heute im TV anschauen wollen: Deutschland vs. Nordmazedonien ist heute LIVE im Fernsehen zu sehen! Privatsender RTL hat sich die Übertragungslizenzen für die Begegnung gesichert und zeigt diese.

Dabei ist RTL auf dem Gebiet keine Unbekannte: Der Fernsehsender ist schon seit Jahren im Länderspielgeschäft und hat bereits die Qualifikation der Europameisterschaft gezeigt.

Die RTL-Übertragung von Deutschland - Nordmazedonien: Auch Uli Hoeneß ist dabei

Auch qualitativ hat RTL einiges bei der Fußballübertragung zu bieten, Angst vor großen Namen herrscht da jedenfalls keine. Heute als Experten mit an Bord: Uli Hoeneß und Steffen Freund.

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Begegnung : Deutschland - Nordmazedonien

: Deutschland - Nordmazedonien Moderation : Florian König

: Florian König Kommentar : Marco Hagemann Steffen Freund

: Experte: Uli Hoeneß

RTL empfangen: So seht ihr Deutschland - Nordmazedonien kostenlos im Free-TV!

Ihr wollt heute unbedingt das Spiel im TV sehen, wisst aber nicht, ob das ohne weiteres möglich ist? Keine Sorge: RTL überträgt sein Programm im Free-TV! Ihr könnt also kostenlos das Länderspiel Deutschlands verfolgen.

Ihr wisst nicht, wie ihr RTL einrichtet und den Fernsehsender empfangt? Dann solltet ihr euch hier einlesen. RTL ist übrigens auch in HD und UHD zu sehen, mehr Informationen dazu gibt es hier zu finden.

Länderspiel heute LIVE: Deutschland - Nordmazedonien im LIVE-STREAM sehen - so geht's

Das Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Nordmazedonien wird heute LIVE im Free-TV zu sehen sein, RTL überträgt das Länderspiel! Aber wie sieht es für Anhänger:innen aus, die die Begegnung gerne im LIVE-STREAM sehen wollen?

RTL-Übertragung im LIVE-STREAM zu sehen: TVNOW zeigt Deutschland - Nordmazedonien

Wie bei der TV-Übertragung auch gibt es hier gute Nachrichten: Das Spiel zwischen Deutschland und Nordmazedonien ist heute im LIVE-STREAM zu sehen - wenn auch nicht über die RTL-Website.

Das Streamingportal TVNOW ist hier die richtige Adresse. TVNOW ist nämlich die Mediathek der RTL Group, ihr könnt hier also Inhalte von RTL2, ntv, Vox, RTLNitro usw. sehen!

Erneut starke Quoten für #DieMannschaft! Bis zu 7,99 Mio. verfolgten den knappen Sieg des @DFB_Team gegen Rumänien. Insgesamt waren im Schnitt 6,40 Millionen dabei (19,5% MA), in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen wurden herausragende 19% MA erzielt. #RUMGER pic.twitter.com/nUpO4ndsvQ — RTL (@RTLde) March 29, 2021

Länderspiel heute LIVE: So teuer ist TVNOW

Kostenlos ist das Spiel im Internet aber leider nicht zu sehen: TVNOW zeigt nämlich nur ausgewählte Inhalte kostenlos. Anders als bei den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender (ARD, ZDF, arte...) kann TVNOW für seine Inhalte Geld verlangen.

Das Zauberwort hierbei heißt "TVNOW Premium" - so heißt nämlich das Abonnement, welches man abschließen muss, um auf die Inhalte inklusive Länderspiel zugreifen zu können. 3,99 Euro monatlich kostet das Abonnement.

Deutschland vs. Nordmazedonien mobil streamen: So ladet ihr euch die TVNOW-App herunter

Ihr freut euch auf das Länderspiel via TVNOW, wollt die Partie aber nicht im Browser, sondern über ein Gerät wie das Handy oder Tablet anschauen? Dann solltet ihr euch die App von TVNOW genauer anschauen.

Fußball heute LIVE: Die Aufstellungen von Deutschland und Nordmazedonien

Aufstellung Deutschland:

ter Stegen - Can, Ginter, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Goretzka, Gündogan - Havertz, Gnabry, Sane.

Unsere Startelf! 🇩🇪🇲🇰



22 ter Stegen

4 Ginter

6 Kimmich

7 Gosens

10 Havertz

16 Rüdiger

18 Goretzka

19 Sané

20 Gnabry

21 Gündogan (C)

23 Can #GERMKD #DieMannschaft pic.twitter.com/jjNfpEEFIw — Die Mannschaft (@DFB_Team) March 31, 2021

Aufstellung Nordmazedonien:

Dimitrievski - Ristevski, Musliu, Velkovski - Nikolov, Ademi, Alioski - Bardhi, Elmas - Pandev, Trajkovski

Länderspiel heute LIVE - Deutschland vs. Nordmazedonien - so wird die Weltmeisterschafts-Qualifikation übertragen