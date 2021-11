DFB-Team, Kader: Darum fehlt Mats Hummels gegen Liechtenstein

Nächste Aufgabe für die deutsche Nationalmannschaft: In der WM-Qualifikation empfängt das DFB-Team Liechtenstein. Anstoß in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg ist heute um 20.45 Uhr.

Lichtenstein mag vielleicht nicht der stärkste Gegner sein, trotzdem wäre für Hansi Flick eine vernünftige Vorbereitung auf das Spiel wichtig gewesen. Dem war allerdings überhaupt nicht so - gleich neun Spieler fielen bei der ersten Trainingseinheit am Dienstag aus!

Während fünf Spieler sich aufgrund der Corona-Infektion von Niklas Süle in Quarantäne begeben mussten (Niklas Süle, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry (alle FC Bayern München), Karim Adeyemi (RB Salzburg), konnten vier weitere Spieler aufgrund von (kleineren) Verletzungssorgen nicht teilnehmen: Kai Havertz (FC Chelsea), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Kevin Volland (AS Monaco) waren nicht mit auf dem Platz, letzterer kam nach seiner Nachnominierung zu spät in Wolfsburg an.

Ein Sieg gegen Liechtenstein ist für die deutsche Nationalmannschaft Pflicht. Goal erklärt, aus welchen Gründen heute Mats Hummels nicht mit von der Partie ist.

Deutschland vs. Liechtenstein heute LIVE: Darum steht Mats Hummels nicht im Kader

Weltmeister, fünffacher deutscher Meister, dreimaliger DFB-Pokal-Sieger - die Trophäensammlung von Mats Hummels kann sich sehen lassen. Auch mit der Nationalmannschaft hat der in Bergisch Gladbach geborene Innenverteidiger schon große Erfolge gefeiert - auch Hansi Flick war 2014 mit dabei.

Umso mehr verwundert es dann doch, dass der Dortmunder bei dieser Länderspielpause nicht im Kader des DFB-Teams steht. Wieso lässt Flick den Routinier zuhause? Und ist das schon eine Warnung für die WM 2022 in Katar?

Vor der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein: Probleme zwischen Flick und Hummels?

Dicke Luft herrscht zwischen Flick und seinem (Ex-)Schützling jedenfalls nicht: "Ich habe mit Mats wirklich immer einen engen Austausch [...]", so Flick laut dem Kicker. Die Gründe für den Verzicht auf Hummels sind da eher sportlicher und körperlicher Natur.

Nach vielen englischen Wochen in letzter Zeit beim BVB (Borussia Dortmund) hatten sich Flick und Hummels zusammen darauf verständigt, dass der Verteidiger dieses Wochenende zuhause bleibt. Dabei ist nicht nur die hohe Belastung ein Problem: Mats Hummels hatte in dieser Saison wieder vermehrt mit Patellasehnenproblemen zu kämpfen.

Deutschland gegen Liechtenstein - Hummels nicht im Kader

Nun hat er also ein wenig Zeit, sich zu "regenerieren, den Akku ein bisschen aufladen", so Flick. Hummels sei zwar schon bereits auf dem Weg zu 100%, eine Pause kann da aber trotzdem nicht schaden.

Weiterer Pluspunkt für Flick: So hat er weiter die Gelegenheit, andere Spieler in der Verteidigung einzusetzen und so auf die WM 2022 vorzubereiten.

Ob Mats Hummels im kommenden Herbst und Winter, wenn dann die mehr als umstrittene WM in Katar ausgetragen werden soll, eine große Rolle, vielleicht sogar als Stammspieler spielen kann, sei mal dahingestellt. Immerhin wird der Innenverteidiger in diesem Winter schon 33. Aber es kann als Trainer nie schaden, einen so erfahrenen Spieler im Kader dabeizuhaben - so viel steht fest.

Deutschland vs. Liechtenstein: So wird das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen

Mats Hummels ist natürlich das Hauptthema in diesem Artikel, das heißt aber nicht, das wir hier auf andere Themen verzichten müssen! Wir wissen genau, welche Frage allen Leser:innen jetzt auf der Zunge brennt: Wer zeigt / überträgt heute die WM-Qualifikation?

Gute Nachrichten für alle Anhänger:innen mit Fernseher zuhause: RTL zeigt heute das Qualifikationsspiel für die WM 2022 LIVE!

RTL zeigt Deutschland vs. Liechtenstein heute kostenlos im TV!

RTL ist kostenlos zu empfangen. Der Privatsender finanziert sich vor allem durch Werbeeinnahmen, darum kann man im TV ohne Probleme das RTL-Programm anschauen. Ihr habt keine Ahnung, wie?

Weiterer Pluspunkt des Privatsenders RTL: Der Fernsehsender mit Sitz in Köln strahlt seine Inhalte auch online aus! Anhänger:innen ohne Fernseher können also, genau wie Fans mit TV-Geräten, das Spiel zwischen Deutschland und Liechtenstein LIVE verfolgen.

Deutschland vs. Liechtenstein heute LIVE im Internet: Die Übertragung im LIVE-STREAM!

Rundum perfekt ist die Übertragung durch RTL im Internet dann aber doch nicht: Um den LIVE-STREAM zu sehen, müsst ihr Geld bezahlen! 4,99€ kostet RTL+ Premium - das ist das Abonnement, welches man benötigt, um gewisse Inhalte auf RTL+ sehen zu können - unter anderem das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft.

Nicht nur RTL, auch der beliebte Streamingdienst DAZN ist heute Nacht im Einsatz! Die Plattform überträgt das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft, allerdings nicht LIVE. Daher wird das das Spiel hier erst ab 0.00 Uhr gezeigt. Wenn ihr also ein DAZN-Abo, aber kein RTL+ Premium habt, könnt ihr euch ab Mitternacht vor den Bildschirm setzen.

Mit Steffen Freund: So wird Deutschland - Liechtenstein heute auf RTL gezeigt!

Laura Papendick, Marco Hagemann und Steffen Freund - das sind die drei Menschen, die das Spiel heute ab 20.15 Uhr LIVE auf RTL begleiten.

WM-Qualifikation heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen von Deutschland und Liechtenstein

Neuer - Baku, Kehrer, Rüdiger, Günter - Goretzka, Gündogan - Hofmann, Müller, Sane - Reus

