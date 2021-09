Wer zeigt / überträgt Island vs. Deutschland? Die WM-Qualifikation im TV und LIVE-STREAM

In der WM-Qualifikation muss Deutschland nach Island, es ist der Start in die Rückrunde. Goal erklärt, wie die Begegnung übertragen / gezeigt wird.

Drittes und letztes Spiel der Länderspielpause: Deutschland tritt in Island an. Anstoß im Laugardalsvöllur in Reykjavik ist am Mittwoch um 20.45 Uhr.

Die Stimmung bei der DFB-Elf ist gut: Nach dem noch holprigen 2:0-Sieg gegen Liechtenstein legten Serge Gnabry und Co. ein beeindruckendes 6:0 gegen Armenien nach - seitdem steht man wieder an der Spitze der Gruppe J.

Zwölf Punkte aus fünf Spielen konnte die Nationalmannschaft Deutschlands holen, nun bei der Niederlage gegen Nordmazedonien (2:0) vor der EM ließ man Punkte liegen.

In etwas mehr als einem Jahr soll die WM in Katar steigen - trotz vielfachen Boykottaufrufs steht dem Event wohl nichts im Wege. Goal erklärt in diesem Artikel, wer das Qualifikationsspiel zwischen Island und Deutschland überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt Island vs. Deutschland? Die Partie der WM-Qualifikation im Überblick

Begegnung Island vs. Deutschland Datum Mittwoch, 8. September 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Laugardalsvöllur | Reykjavik | Island

Wer zeigt die WM-Qualifikation live im TV? Island vs. Deutschland im Fernsehen verfolgen

Bei Island läuft es dagegen nicht so gut: Vier Punkte aus fünf Spielen sind bisher zu wenig, zuletzt gab es ein 2:2 gegen Nordmazedonien. Die Chance für Deutschland, Hansi Flicks Debüt als Nationaltrainer mit drei Siegen zu veredeln, ist also da.

Allerdings sollte man die Isländer nicht unterschätzen - bei der EM 2016 und WM 2018 haben sie gezeigt, wie gut sie spielen können. Wer zeigt / überträgt die Begegnung am Mittwoch LIVE im TV?

Wer zeigt / überträgt Quali? Island vs. Deutschland läuft im Free-TV!

Grandiose Neuigkeiten für alle Fans: Die Begegnung wird im TV zu sehen sein! Dabei bleibt es aber nicht: Island vs. Deutschland ist auch kostenlos zu sehen - ihr könnt das Qualispiel also im Free-TV verfolgen!

Der Fernsehsender Radio Television Luxembourg, besser bekannt als RTL, hält die Rechte an jeder Qualifikationsbegegnung für die umstrittene WM 2022 in Katar. So wird die Begegnung am Mittwoch gezeigt:

RTL zeigt WM-Qualifikation: So findet die Übertragung statt

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Fernsehsender : RTL

: RTL Begegnung : Island vs. Deutschland

: Island vs. Deutschland Kommentar : Marco Hagemann Steffen Freund

:

Island vs. Deutschland kostenlos sehen: RTL empfangen - so geht's!

RTL überträgt am Mittwoch also die WM-Qualifikation - gute Nachrichten für alle Fans, die sich auf Fußball am Abend gefreut haben. Noch besser: Der Fernsehsender überträgt sein Programm kostenlos - aber wie kann man RTL auf dem Fernseher empfangen?

Ihr habt keine Ahnung davon, wie sich der Sender RTL auf eurem Fernseher einrichten lässt? Hier findet ihr die logische Erklärung. Auch in HD und UHD ist es möglich, Island vs. Deutschland zu sehen, dazu findet ihr hier mehr Informationen.

Wer zeigt / überträgt Island vs. Deutschland im LIVE-STREAM? Die WM-Qualifikation im Internet

RTL überträgt also jedes Spiel der WM-Qualifikation - sehr zur Freude von Anhänger:innen der deutschen Nationalmannschaft. Aber wird das Spiel auch im LIVE-STREAM übertragen? Goal schaut sich die Ausstrahlung im Internet an.

Island vs. Deutschland läuft im LIVE-STREAM: TVNOW überträgt WM-Qualifikation im Internet!

An dieser Stelle können wir mit guten und schlechten Nachrichten dienen, wir fangen bei den positiven News an: Island vs. Deutschland ist am Mittwoch LIVE im Internet zu sehen!

Obwohl RTL das Spiel überträgt, wird der LIVE-STREAM aber nicht auf rtl.de laufen. Stattdessen überträgt TVNOW die Begegnung. TVNOW ist die Mediathek der RTL Group, hier findet man Programm von Fernsehsendern wie ntv, Vox, RTLNitro, RTL2, SuperRTL....

TVNOW ist kostenpflichtig: So teuer ist es, Island gegen Deutschland LIVE zu sehen

Hier kommen wir zu den schlechten Neuigkeiten und dem Nachteil von TVNOW: Die Streamingplattform überträgt viele Inhalte kostenpflichtig. Manche Sendungen auf TVNOW sind kostenlos - Island vs. Deutschland gehört aber nicht dazu!

Für das Qualifikationsspiel zwischen der isländischen und der deutschen Nationalmannschaft ist daher ein TVNOW Premium-Abonnement von Nöten. 3,99 Euro pro Monat kostet der Spaß, das Abo ist monatlich kündbar.

Kostenlose App: Mit TVNOW seht ihr Island - Deutschland auf dem Han

TVNOW ist es euch wert, Island gegen Deutschland zu schauen, allerdings wollt ihr das nicht im Browser, sondern mobil machen können? Keine Sorge, es gibt auch eine App. Diese findet ihr kostenlos im jeweiligen Store:

Wer zeigt die WM-Qualifikation LIVE? Die Aufstellungen von Island und Deutschland

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Fußballverbände die Aufstellungen, woraufhin wir diese hier eintragen. Ihr solltet euch also zur richtigen Zeit wieder in diesen Artikel klicken, um perfekt vorbereitet zu sein und zu erfahren, wen Hansi Flick auf den isländischen Rasen schicken wird.

Wer zeigt / überträgt Island gegen Deutschland LIVE im TV / LIVE-STREAM? Die Übertragungen der WM-Quali im Überblick