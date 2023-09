Deutschland vs. Island: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung zum Länderspiel der DFB-Frauen heute

Deutschland trifft am Dienstag in einem Länderspiel auf Island. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel der DFB-Frauen im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In diesen Tagen gehen Partien des zweiten Spieltags in der Women’s Nations League über die Bühne. Dabei bekommt es Deutschland am Dienstag (26. September) mit Island zu tun. Der Anpfiff des Länderspiels der DFB-Frauen erfolgt um 18.15 Uhr.

Die Bundesliga live auf DAZN sehen: Jetzt anmelden

Zudem dient das Bochumer Vonovia Ruhrstadion als Schauplatz der Begegnung zwischen den DFB-Frauen und den Stelpurnar okkar. Deutschland und Island rangieren im am 25. August veröffentlichten FIFA-Ranking auf dem sechsten und auf dem 14. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. Island im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Deutschland vs. Island, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Deutschland – Island Wettbewerb Women’s Nations League, Gruppe A3 Datum Dienstag, 26. September 2023 Uhrzeit 18.15 Uhr Ort Vonovia Ruhrstadion (Bochum)

Deutschland vs. Island: TV, LIVE-STREAM zum Länderspiel der DFB-Frauen heute

Deutschland vs. Island im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Deutschland-News

Die deutsche Nationalmannschaft unterlag zum Auftakt in der Gruppe A3 der Women’s Nations League mit 0:2 in Dänemark.

Damit verlor die Elf von Martina Voss-Tecklenburg zum dritten Mal binnen fünf Auftritten.

Hierbei kamen die Ausnahmen bei der Frauen-WM mit einem 6:0 gegen Marokko und einem 1:1 gegen Südkorea zustande.

Im letzten Länderspiel vor heimischer Kulisse hatte es Anfang Juli ein 2:3 gegen Sambia gegeben.

Die Aufstellung von Deutschland

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Island-News

Island, das sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifizierte, startete am Freitag mit einem 1:0 gegen Wales in die Gruppe A3.

Die Mannschaft von Thorsteinn Halldorsson gewann zum dritten Mal binnen vier Länderspielen.

Die Ausnahme, ein 1:2 gegen Finnland, geschah zwischen einem 2:1 gegen die Schweiz und einem 1:0 gegen Österreich.

Die Aufstellung von Island:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Deutschland gegen Island live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 6 Siege Deutschland 5 Siege Island 1 Unentschieden 0 Letztes Duell Island vs. Deutschland 0:2 (Frauen-WM-Qualifikation, Gruppe E, 1. September 2018)

Deutschland vs. Island live anschauen: Nützliche Links