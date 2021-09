Länderspiel heute live im Free-TV: Island - Deutschland

Das letzte Spiel dieser Länderspielpause steht an: Island empfängt Deutschland. Goal erklärt, wie das Spiel des DFB-Teams kostenlos übertragen wird.

Der Abschluss der Länderspielpause steht an: Island empfängt heute die deutsche Fußballnationalmannschaft. Anpfiff im Laugardalsvöllur in Reykjavik ist um 20.45 Uhr.

Das Spiel gegen Island gehört, wie schon die Begegnungen gegen Liechtenstein und Armenien, zu den Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft 2022 - eine WM-Endrunde, die schon ein Jahr vor der Austragung hohe Wellen schlägt.

Den Aufruf, die WM in Katar zu boykottieren, gibt es schon länger: Bereits im März ergab eine Umfrage, dass 90% der Deutschen sich einen WM-Boykott wünschen. Diese Rufe sind längst nicht abgeklungen.

Es ist noch ein gutes Jahr hin bis zu der WM in Katar - genug Zeit, um über einen Boykott nachzudenken. Bis dahin wird aber trotzdem die Quali gespielt, Goal erklärt in diesem Artikel, ob Island - Deutschland auch kostenlos zu sehen ist.

Island vs. Deutschland: Die Partie der WM-Qualifikation im Überblick

Begegnung Island vs. Deutschland Datum Heute | Mittwoch, 8. September 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Laugardalsvöllur | Reykjavik | Island

WM-Qualifikation heute live im Free-TV: Island vs. Deutschland

Um die WM zu boykottieren, muss man erst einmal qualifiziert sein - Deutschland hat zu Beginn der Rückrunde der Qualifikationsphase dafür noch alle Trümpfe in der Hand. Das Hinspiel gegen Island zum Beispiel ging mit 3:0 an das DFB-Team.

Weniger gut sieht es bei Island aus: Drei Punkte aus den ersten vier Spielen sind bisher zu wenig für das Überraschungsteam der EM 2016, welches auch bei der WM 2018 dabei war. Kann Deutschland heute beim schwächelnden Inselstaat punkten?

Deutschland in Island: Läuft die WM-Qualifikation im kostenlosen Fernsehen?

Das wollen viele Anhänger:innen wissen, weshalb man sich eine bestimmte Frage stellen mag: Wird die heutige Begegnung zwischen Island und Deutschland LIVE im TV zu sehen sein?

Tolle Nachrichten für alle Fans: Ja, die Begegnung wird im TV übertragen! Nicht nur das: Island - Deutschland ist heute auch im Free-TV zu sehen - man kann die Begegnung also kostenlos sehen!

WM-Qualifikation auf RTL: Die kostenlose TV-Übertragung im Überblick

Island empfängt Deutschland: Die WM-Qualifikation heute im Free-TV

Der Fernsehsender, welcher heute die WM-Qualifikation überträgt, ist RTL: Der Privatsender zeigt sein Programm kostenlos, dabei finanziert sich der Sender überwiegend durch Werbung.

Ihr wisst nicht genau, wie ihr den Sender RTL auf eurem Fernseher einrichten könnt? Die passende Anleitung gibt es hier. Auch in HD und UHD ist es möglich, RTL zu empfangen, hier findet ihr dazu mehr Informationen.

Länderspiel heute live im kostenlosen LIVE-STREAM: Island vs. Deutschland im Internet

Jedes DFB-Spiel dieser WM-Qualifikation wird durch RTL übertragen - das steht bereits jetzt fest. Die Hälfte der WM-Quali ist ja bereits rum, man hat also schon oft genug gesehen, dass RTL dazu in der Lage ist!

Allerdings interessiert uns natürlich nicht nur die Übertragung im TV, auch die Ausstrahlung im Internet, also via LIVE-STREAM ist für uns von Interesse. Ist es heute möglich, die Begegnung im LIVE-STREAM zu sehen?

RTL heute LIVE im LIVE-STREAM zu sehen: Island vs. Deutschland im Internet

Gute und schlechte Neuigkeiten gibt es an dieser Stelle zu verkünden, wir fangen bei den guten Nachrichten an: Ja, die Hoffnungen sind aufgegangen, Island vs. Deutschland ist heute in Echtzeit im Internet zu sehen!

Dabei ist das Spiel nicht auf rtl.de, sondern auf TVNOW zu sehen. TVNOW ist der Name der Mediathek der RTL Group: Fernsehsender wie ntv, Vox, RTLNitro, RTL2, SuperRTL, etc. bieten hier ebenfalls ihr Programm an.

Fußball heute LIVE auf TVNOW: Die deutsche Nationalmannschaft LIVE im Internet verfolgen

An dieser Stelle kommen wir zu den schlechten Nachrichten: Obwohl TVNOW manche Inhalte kostenlos überträgt, wird das heute bei Island vs. Deutschland nicht der Fall sein!

Für das Länderspiel zwischen Island und Deutschland benötigt man daher TVNOW Premium. 3,99 Euro pro Monat bezahlt man für das TVNOW-Premium-Abonnement. Das Abo ist monatlich kündbar.

Fußball im Free-TV und LIVE-STREAM: Die TVNOW-App überträgt Island - Deutschland

Ihr wollt Island vs. Deutschland mit TVNOW Premium sehen? Ihr müsst die Begegnung nicht zwangsläufig via Laptop oder PC verfolgen, auch via Handy oder Tablet ist die Übertragung möglich. Die passende kostenlose App dazu ist folgende:

Fußball heute LIVE im Free-TV: Die Aufstellungen von Island und Deutschland

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen durch die beiden Fußballverbände veröffentlicht, wir tragen diese hier ein. Ihr solltet euch also zur richtigen Zeit wieder in diesen Artikel klicken, um perfekt vorbereitet zu sein.

Island gegen Deutschland heute LIVE im kostenlosen TV / LIVE-STREAM: Die Übertragungen der WM-Quali im Überblick