Am 6. Spieltag der WM-Qualifikation ist die deutsche Nationalmannschaft in Island zu Gast. Goal liefert euch die Aufstellung und alle Infos.

Die Hälfte der Qualifikations-Spiele in Gruppe J der WM-Qualifikation ist gespielt, so langsam wird es ernst für die Mannschaft von Neu-Bundestrainer Hansi Flick. Am sechsten Spieltag ist die deutsche Nationalelf in Reykjavik zu Gast, Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Die Tendenz stimmt jedenfalls bisher: Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen führt Deutschland die Gruppentabelle an. Allerdings waren einige der deutschen Leistungen spielerisch wenig überzeugend und dass die einzige Niederlage durch ein blamables 1:2 im Heimspiel gegen Nordmazedonien zustande kam, haben die meisten Fans sicherlich auch noch nicht vergessen.

So schien nach dem mageren 2:0 gegen Liechtenstein beim Flick-Debüt die Aufbruchstimmung infolge des Trainerwechsels beim DFB gerade wieder zunichte gemacht, ehe Deutschland mit einem überzeugenden 6:0 gegen Armenien am vergangenen Sonntag endlich wieder erfrischenden und aggressiven Offensivfußball zeigen konnte.

Kann die Nationalmannschaft diesen Trend bestätigen und die zuletzt skeptische Fußballnation wieder Stück für Stück hinter sich vereinen? Auch im heutigen Spiel ist man natürlich klarer Favorit. Die Zeiten, in denen Island wie bei der EM 2016 überraschend für Furore sorgte, sind vorbei, vier Punkte aus fünf Partien bedeuten den vorletzten Platz in Gruppe J.

Welche Elf schickt Hansi Flick ins heutige Spiel gegen Island? Goal zeigt euch die Aufstellung!

Deutschland vs. Island, Aufstellung: Das Länderspiel heute im Überblick

Begegnung Deutschland - Island Datum Mittwoch, 8. September 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Laugardalsvöllur (Reykjavik)

Deutschland vs. Island, Aufstellung: So spielt das DFB-Team im Länderspiel heute

Aufstellung Deutschland:

Ungefähr eine Stunde vor Spielbeginn erscheinen die Aufstellungen beider Teams. Sobald die Elf von Hansi Flick für heute offiziell bekannt ist, seht ihr sie hier!

Deutschland vs. Island, Aufstellung: Die Personalsituation beim DFB-Team

Große Personalsorgen plagen Bundestrainer Flick vor dem Aufeinandertreffen mit Island zumindest nicht. Der zwischenzeitlich verletzte Manuel Neuer kehrte bereits gegen Armenien zwischen die Pfosten zurück, Kai Havertz hat seinen grippalen Infekt auskuriert und dürfte gegen Island Marco Reus ersetzen, der mit Knieproblemen ausfällt.

Robin Gosens, der mit einer Kapselverletzung das Spiel am Sonntag verpasste, ist wieder einsatzbereit, dagegen wird Thomas Müller aufgrund seiner Adduktorenprobleme erneut nicht zur Verfügung stehen.

Die mögliche Aufstellung von Deutschland heute:

Neuer - Hofmann, Süle, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Havertz, Sane - Werner

Die mögliche Aufstellung von Island heute:

Runarsson - B. M. Saevarsson, Arnason, Bjarnason, Thorarinsson - Baldursson - B. Bjarnason, Johannesson - Anderson, Kjartansson, A. Gudmundsson

Deutschland vs. Island, Aufstellung: So liefen beide Teams zuletzt auf

Deutschlands Startelf gegen Armenien:

Neuer - Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Reus, Sane - Werner

Islands Startelf gegen Nordmazedonien:

Runarsson - B. M. Saevarsson, Arnason, Bjarnason, Thorarinsson - Baldursson - Anderson, B. Bjarnason, Johannesson, A. Gudmundsson - Kjartansson

Deutschland vs. Island, Aufstellung: Die Aufstellung beim letzten Aufeinandertreffen

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Island liegt nicht lang zurück: es handelt sich um das erste Gruppenspiel ebendieser WM-Qualfikation. Am 25.03., also vor ziemlich genau einem halben Jahr, empfing die DFB-Elf die Isländer in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

Es war das erste Spiel nach dem historischen 0:6-Debakel gegen Spanien, dementsprechend war Wiedergutmachung angesagt. Und diese gelang dem deutschen Team: Nach einem Blitzstart mit zwei Toren in sieben Minuten schlug man die überforderten Isländer mit 3:0, der Start in die WM-Qualifikation war geglückt. Eine der Geschichten des Abends: Jamal Musiala gab sein Länderspieldebüt.