Deutschland vs. Holland heute live im Free-TV? Das Länderspiel kostenlos sehen

Am heutigen Dienstagabend (29. März 2022) ist Deutschland zu Gast in den Niederlanden. Das Freundschaftsspiel wird um 20.45 Uhr in der Johann-Cruijff-Arena in Amsterdam angepfiffen.

Beide Teams trafen im September 2019 das letzte Mal aufeinander. Die deutsche Elf unterlag damals trotz Toren von Gnabry und Kroos mit 2:4. Ersterer wird aufgrund eines leichten grippalen Infekts aber heute nicht dabei sein. Für ihn wurde der Dortmunder Julian Brandt nachnominiert. Wir können gespannt sein, welche Startformation Hansi Flick wählen wird, um 20.45 Uhr wissen wir dann mehr.

Deutschland vs. Holland heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Deutschland vs. Holland Wettbewerb Freundschaftsspiel Anpfiff 29. März - 20.45 Uhr Spielort Johann-Cruijff-Arena (Amsterdam)

Deutschland vs. Holland heute live: Die Übertragung im TV

Eine gute Nachricht für alle, die das Spiel gerne im TV verfolgen möchten: Die ARD zeigt die komplette Partie live und in voller Länge und das natürlich völlig kostenlos. Um 20.15 Uhr beginnt dort die Vorberichterstattung mit Moderator Alexander Bommes, bevor dann pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr Kommentator Tom Bartels übernimmt. Im Anschluss daran seht Ihr noch die Zusammenfassungen der übrigen Freundschaftsspiele dieses Tages.

Deutschland vs. Holland heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM verfolgen

Natürlich könnt Ihr das Spiel auch im LIVE-STREAM sehen. Auch hierfür ist wieder die ARD verantwortlich. Alles, was Ihr für den LIVE-STREAM braucht, ist ein internetfähiges Gerät, genauso wie die TV-Übertragung ist dieser nämlich völlig kostenlos.

Mit diesem Link findet Ihr zum LIVE-STREAM und könnt dort dann ab 20.15 Uhr die Vorberichte verfolgen, bevor dann 30 Minuten später angepfiffen wird.

Deutschland vs. Holland heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Aufstellung Deutschland: Neuer - Kehrer, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum - Gündogan, Musiala - Sane, Müller, Havertz - Werner.

Aufstellung Holland: Flekken - de Ligt, van Dijk, Blind - Dumfries, Koopmeiners, F. de Jong, Malacia - Berghuis - Malen, Depay.