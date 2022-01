Deutschland vs. Belarus: Die Handball-EM 2022 heute live im TV und STREAM sehen

Die Handball-EM startet - und am zweiten Turniertag ist das DHB-Team gefordert: Deutschland muss zum Auftakt in der Gruppe D gegen Belarus ran. Anwurf im Zimny Stadion Ondreja Nepelu in Bratislava ist heute um 18 Uhr. Ihr wollt das Duell der DHB-Werfer mit dem Außenseiter aus Osteuropa live verfolgen? Wir erklären Euch, wie das im TV und im LIVE-STREAM möglich ist.

Nach den eher enttäuschenden Abschneiden mit dem 12. Platz bei der WM 2021 und dem 6. Platz bei Olympia soll es nun für die Gislason-Truppe beim Turnier in Ungarn und der Slowakei besser laufen. Ein gelungener Start ist dafür fast schon Voraussetzung, denn in der Vierergruppe, in der auch noch Österreich und Polen mit dabei sind, kommen nur die beiden Ersten in die Hauptrunde. Ein Sieg gegen Belarus ist somit Pflicht für die DHB-Auswahl.

Die Osteuropäer hatten bei den Europameisterschaften zuletzt ein Abo auf den 10. Platz: Gleich dreimal in Folge belegten sie diesen Rang. Mit einem Team, in dem vor allem Spieler stehen, die in der Heimat ihr Geld verdienen, wollen auch die Weißrussen nun besser abschneiden als zuletzt. Der in Deutschland bekannteste Name sitzt bei ihnen auf der Trainerbank: Juri Schewzow ist schon seit mehr als zwölf Jahren für das Team verantwortlich, in Deutschland trainierte er unter anderem Lemgo, Essen und die Rhein-Neckar Löwen.

Lust auf Andreas Wolf, Patrick Wiencek und Co. LIVE im TV oder im STREAM? GOAL sagt Euch, wo das deutsche Auftaktspiel bei der Handball-EM live im TV und im LIVE-STREAM übertragen / gezeigt wird!

Handball-EM 2022 heute live: Der Wettbewerb im Überblick

Turnier Men's European Handball Championship Anzahl teilnehmender Nationen 24 Datum 13. Januar bis 30. Januar Austragungsorte Veszprem, Szeged, Debrecen, Budapest (Ungarn) Kosice, Bratislava (Slowakei) Titelträger Spanien Rekordsieger Schweden

Deutschland vs. Belarus bei der Handball-EM 2022 heute: Die DHB-Spiele live im TV

Wenn ein großes Turnier ansteht, steigt in Deutschland das Interesse am Handball rasant an. Egal, ob Olympia, Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft: Sport-Fans, die sonst nicht viel mit diesem Hallensport anfangen können, sitzen auf einmal gebannt vor dem TV oder checken online, wie es gerade für die DHB-Auswahl läuft.

Das wird auch ab sofort nicht anders sein, denn bei der EM versucht das deutsche Team, nach den jüngsten eher durchwachsenen Vorstellungen bei großen Turnieren nun wieder den großen Wurf zu landen.

Dass ihr da dabei sein wollt, ist nur allzu verständlich - und Ihr bekommt wie gewohnt die Möglichkeit, live mitzufiebern. Wir erklären Euch nun, wo die deutschen Spiele - und damit natürlich auch Deutschland vs. Belarus heute - im TV und im LIVE-STREAM laufen.

Spiel Deutschland vs. Belarus Datum / Uhrzeit 14. Januar 2022, 18 Uhr Halle Zimny Stadion Ondreja Nepelu, Bratislava (Slowakei)

Während es bei manchen Sport-Events schwer ist, überhaupt eine Übertragung ausfindig zu machen, habt Ihr bei der Handball-EM 2022 die Qual der Wahl. Gleich fünf Sender und Streamingdienstleister bieten Euch die Möglichkeit, Spiele aus Ungarn und der Slowakei live zu schauen.

DAZN, ARD, ZDF, Eurosport und sportdeutschland.tv sind die Anbieter, bei denen Ihr Handball vom Feinsten gezeigt bekommt. Wir liefern Euch jetzt den genauen Überblick, wer heute für Deutschland vs. Belarus zuständig ist.

Die Deutschland-Spiele bei der Handball-EM kostenlos: ARD und ZDF übertragen

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die Handball-Übertragungen der deutschen EM-Spiele. Jedes Duell des DHB-Teams wird dabei live im Free-TV gezeigt - den Anfang macht die ARD, die heute Deutschland vs. Belarus auf den TV-Bildschirm zaubert.

Los geht es um 17.45 Uhr mit der Übertragung. Moderator Alexander Bommes stimmt Euch auf die 60 Minuten in Bratislava ein. Um 18 Uhr übernehmen Kommentator Florian Naß und sein Experte Dominik Klein beim Anwurf.

Auch Eurosport ist am Ball: So wird die Handball-EM live gezeigt

Eurosport hat sich ebenfalls Rechte an einigen Spielen der Handball-EM gesichert. Darunter sind jedoch nicht die deutschen Partien, die im Free-TV ausschließlich auf ARD und ZDF laufen.

Heute zeigt Eurosport beispielsweise ab 20.20 Uhr das Spiel zwischen Portugal und Island.

Eurosport ist dabei nicht nur kostenlos im TV zu sehen, sondern auch auf der Streamingplattform DAZN, mit der eine Kooperation besteht. Als DAZN-Abonnenten profitiert Ihr also von diesem Deal und bekommt auch noch Spitzenhandball in den kommenden Tagen und Wochen geboten.

DAZN und Sportdeutschland.tv: Hier laufen Spiele der Handball-EM live

Auf DAZN läuft also die Handball-EM - und auch auf Sportdeutschland.tv. Hier gibt es sogar alle Duelle zu sehen, egal, ob mit oder ohne deutsche Beteiligung. Wie bei DAZN ist allerdings der einzige Haken, dass das Ganze nicht kostenlos ist. Exklusiv für die Handball-EM könnt Ihr aber einen Turnierpass buchen und bekommt für nur zwölf Euro alle Partien nach Hause geliefert.

Deutschland vs. Belarus im LIVE-STREAM: Hier läuft das Spiel heute live

Bei Sportdeutschland.tv kostet der Stream zu Deutschland vs. Belarus etwas - aber es gibt auch eine kostenfreie Variante! Und die dürfte alle Handball-Fans freuen, die zuhause kein TV-Gerät mehr stehen haben.

ARD und ZDF: Hier seht ihr das Deutschland-Spiel bei der Handball-EM kostenlos im Internet!

Die ARD und das ZDF teilen sich die TV-Rechte für die Handball-EM - und auch die LIVE-STREAM-Rechte. Das bedeutet: Zeigt die ARD - so wie heute Deutschland vs. Belarus - ein Handball-EM-Spiel im TV, dann gibt es parallel dazu auch eine LIVE-STREAM-Übertragung. Und die ist völlig kostenlos.

Ihr müsst dazu einfach nur die Internetseite daserste.de aufrufen und schon startet der LIVE-STREAM. Eine andere Variante für Handy oder Tablet ist die entsprechende App des Senders, mit der man auch den STREAM zum Laufen bekommt.

Der deutsche Kader für die Handball-EM

Trikotnummer Name Verein Anzahl Länderspiele 33 Andreas Wolf Kielce 118 41 Joel Birlehm Leipzig 4 98 Till Klimpke Wetzlar 9 17 Lukas Zerbe Lemgo 4 31 Marcel Schiller Göppingen 31 36 Lukas Mertens Magdeburg 4 73 Timo Kastening Melsungen 40 11 Sebastian Heymann Göppingen 14 18 Julian Köster Gummersbach 4 19 Djibril M'Bengue Porto 4 20 Philipp Weber Magdeburg 55 25 Kai Häfner Melsungen 114 35 Julius Kühn Melsungen 87 40 Simon Ernst Leipzig 43 44 Christoph Steinert Erlangen 6 99 Luca Witzke Leipzig 4 4 Johannes Golla Flensburg 35 7 Patrick Wiencek Kiel 153 48 Jannik Kohlbacher Rhein-Neckar Löwen 80

Handball-EM 2022 im TV und LIVE-STREAM: Die wichtigsten Links

Spiele des DHB: So wird die Handball-EM 2022 im TV und LIVE-STREAM gezeigt