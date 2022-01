Deutschland bei der Handball-EM 2022: Free-TV und LIVE-STREAM - wer zeigt die Spiele der DHB-Auswahl live?

Es ist wieder Zeit für die Handball-EM! Zwei Jahre nach der letzten Ausgabe geben sich 24 Nationen wieder die Ehre. Beginn des Turniers ist am 13. Januar.

Die letzten Turniere liefen für die deutsche Auswahl eher wenig erfolgreich: Nach dem enttäuschenden 12. Platz bei der WM 2021 und dem 6. Platz bei Olympia will man in diesem Winter wieder besser abschneiden.

Dabei ist es die letzte Europameisterschaft vor der besonderen Ausgabe im Januar 2024: Dann ist es nämlich endlich so weit - Deutschland wird erstmals die Europameisterschaft im eigenen Land austragen!

Ihr wollt Johannes Golla, Patrick Wiencek und Co. LIVE im TV sehen? GOAL erklärt in diesem Artikel, wie die Handball-EM live im TV und LIVE-STREAM übertragen / gezeigt wird!

Handball-EM 2022: Der Wettbewerb im Überblick

Turnier Men's European Handball Championship Anzahl teilnehmender Nationen 24 Datum 13. Januar bis 30. Januar Austragungsorte Veszprem, Szeged, Debrecen, Budapest (Ungarn) Kosice, Bratislava (Slowakei) Titelträger Spanien Rekordsieger Schweden

Deutschland bei der Handball-EM 2022: Die DHB-Spiele live im Fernsehen!

Deutschland ist mehr als nur Fußball-Nation - das ist altbekannt. Auch die Handballnationalmannschaft muss sich im internationalen Vergleich der letzten Jahrzehnte nicht verstecken!

Zwischen Flensburg und Zugspitze gehört der Sport mit dem Harzball zu den beliebtesten - gerade im Winter: Ob Schnee, Hagel oder Regen - das Wetter kann dem Hallensport wenig anhaben. Dabei schaut man sich den Sport auch gerne im Fernsehen an - GOAL erklärt, wie das geht!

Fünf Anbieter! GOAL bringt Klarheit in das Sender-Wirrwarr der Handball-EM

Die Handball-EM 2022 wird nämlich durch mehrere Anbieter im TV und LIVE-STREAM übertragen - dementsprechend ist es wichtig, zu wissen, welche sich die Rechte gesichert haben. Insgesamt reden wir nämlich von fünf Sendern!

DAZN, ARD, ZDF, Eurosport und sportdeutschland.tv - fünf Anbieter klingt nach einer Menge, es ist aber am Ende doch übersichtlicher, als man denkt! Fangen wir bei den öffentlich-rechtlichen Sendern an.

Deutschland-Spiele kostenlos: ZDF und ARD übertragen DHB!

ZDF und ARD wechseln sich auch in diesem Winter dabei ab, wenn es darum geht, die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live zu übertragen. Jedes Spiel der DHB-Auswahl ist LIVE im Ersten oder Zweiten zu sehen!

Da diese beiden Sender öffentlich-rechtlich sind, also durch den Staat unterstützt, muss man dafür nichts bezahlen und die Menge an Werbung hält sich im Vergleich zur Konkurrenz in Grenzen.

Auch Eurosport überträgt: So wird die Handball-EM gezeigt

Kommen wir zum nächsten Anbieter, ZDF und ARD haben schließlich nicht jedes Spiel im Programm: Eurosport überträgt nämlich ausgewählte Spiele ohne deutsche Beteiligung! Die DHB-Spiele kann man ja bei ZDF und ARD sehen, Eurosport hübscht das Ganze nochmal auf.

Damit nicht genug: Der Sender ist nicht nur kostenlos im TV zu sehen! Der Fernsehsender hat nämlich mit dem Streamingdienst DAZN einen Deal, weshalb dieser das gesamte Eurosport-Programm übertragen darf. Die Handball-EM läuft also teilweise auch live auf DAZN!

DAZN und Sportdeutschland: So seht ihr die Spiele der Handball-EM

Nicht nur Eurosport hat einen solchen Deal mit DAZN, auch das Programm von NBA TV, NFL Network oder Sportdigital (wo aktuell der Afrika-Cup läuft) kann man dadurch empfangen! Mehr zu DAZN schreiben wir weiter unten in diesem Artikel.

Kommen wir zum letzten Anbieter: Sportdeutschland.tv. Hier werden alle Spiele der Handball-EM übertragen - ohne Ausnahme! Das Problem: Sportdeutschland.tv ist nicht kostenlos. Für die Handball-EM gibt es allerdings einen exklusiven Turnierpass für insgesamt zwölf Euro!

Handball-EM im LIVE-STREAM: So werden die Deutschland-Spiele im kostenlosen Internet übertragen

Eurosport und Sportdeutschland.tv übertragen zwar auch die Handball-EM - wir wollen uns aber mit den beliebtesten Sportsendern in Deutschland beschäftigen: Wie sieht es für Fans aus, die keinen Fernseher zuhause haben?

ARD und ZDF: So seht ihr die DHB-Auswahl kostenlos im Internet!

Fangen wir wieder bei ARD und ZDF an: Im Internet gelten ähnliche Regeln wie im Fernsehen - jedenfalls ist das Programm von öffentlich-rechtlichen Anstalten hier ebenfalls kostenlos!

Natürlich kann man einfach die Internetseiten aufrufen (daserste.de oder zdf.de) - man kann den ganzen Spaß rund um die DHB-Auswahl aber natürlich auch auf anderen Geräten als dem Computer verfolgen! Mit den unterschiedlichen Apps ist Handball auf Handy oder Tablet kein Problem!

LIVE-STREAM der Länderspiele: DAZN überträgt Handball-EM 2022 live!

Auch DAZN kann man hervorragend via Internet empfangen - es wäre auch ein wenig merkwürdig, wenn dem bei der Handball-EM nicht so wäre. Schließlich ist DAZN eine Streamingplattform und hat sich somit auf die LIVE-STREAMS von Sportarten spezialisiert - seit dem vergangenen Sommer kamen die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 hinzu.

Das Tolle an DAZN: Hier gibt es viel mehr als nur das Eurosport-, Sportdigital- und NBA-TV-Programm zu sehen: Fußball, American Football, Tennis, Darts, Motorsport, Kampfsport, Leichtathletik, Wintersport: Hier wird jeder Sportfan auf der ganzen Welt glücklich. Hinzu kommt, dass die Preise mehr als human sind - aber seht selbst:

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr (12,50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Handball-EM 2022 im TV und LIVE-STREAM: Die wichtigsten Links

Spiele des DHB: So wird die Handball-EM 2022 im TV und LIVE-STREAM gezeigt