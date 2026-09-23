Deutschland gegen Griechenland: Spieldetails

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 27. Sept. 2026 - 14:45 WWK Arena

Deutschland und Griechenland stoßen am 27. September 2026 um 18:45 GMT an (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Duell der Gruppe A2 in der WWK Arena

Deutschland kehrt nach Augsburg zurück und empfängt Griechenland am 2. Spieltag seiner UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Liga A der Gruppe A2. Unter Bundestrainer Jürgen Klopp will die deutsche Nationalmannschaft den Heimvorteil nutzen und sich in einer umkämpften Gruppe mit den Niederlanden und Serbien früh wichtige Punkte sichern. Für Griechenland ist das Auswärtsspiel gegen den viermaligen Weltmeister Deutschland eine harte Prüfung, während sich das Team an den Wettbewerb auf höchstem Niveau in Liga A anpasst.

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Die taktische Verfeinerung der deutschen Nationalmannschaft unter Klopp

Deutschland geht mit dem Ziel in die Partie am Sonntag, sich früh eine dominante Position in Gruppe A2 zu erarbeiten. Da Jürgen Klopp einen breit aufgestellten Kader zusammengestellt hat, um neue internationale Talente neben etablierten Stars zu fördern, will Deutschland hohes Pressing und schnelle Umschaltmomente umsetzen. Die Gastgeber werden auf das dynamische Spielzentrum mit Jamal Musiala und Florian Wirtz setzen, um die gegnerischen Defensivreihen zu durchbrechen und ihre Offensive anzukurbeln.

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Die defensive Widerstandskraft der Ethniki in der Fremde

Griechenland reist nach Bayern mit der Entschlossenheit, gegen eine der besten Offensivmannschaften Europas taktische Disziplin zu zeigen. Nachdem sich die Gäste ihren Platz in Liga A verdient haben, werden sie sich darauf konzentrieren, mit einem kompakten tiefen bis mittleren Block zu verteidigen und nach Kontern schnell zuzuschlagen. Führungsstärke in der Abwehr und ein kaltschnäuziger Abschluss von Stürmer Vangelis Pavlidis werden entscheidend sein, wenn Griechenland auf deutschem Boden für eine Überraschung sorgen will.

Teamnews & Kader

Jurgen Klopp ist für diese Partie für Deutschland verantwortlich, auch wenn vor dem Anpfiff weder eine voraussichtliche Aufstellung noch konkrete Informationen zu Verletzungen und Sperren bestätigt worden sind. Weitere Kader-Updates werden voraussichtlich näher am Spiel verfügbar gemacht.

Griechenland wird von Ivan Jovanovic trainiert, und auch hier sind bislang keine bestätigten Teamnews zu Verletzungen, Sperren oder einer prognostizierten Startelf veröffentlicht worden. Updates werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Deutschland geht in diese Nations-League-Partie, nachdem es fünf Spiele bei der Weltmeisterschaft und in internationalen Freundschaftsspielen absolviert hat und dabei drei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen verbuchte. Klopps Mannschaft zeigte ihre mit Abstand eindrucksvollste Leistung bei der Weltmeisterschaft mit einem 7:1-Kantersieg gegen Curacao und ließ darauf einen 2:1-Erfolg gegen die Elfenbeinküste folgen. Allerdings schied das Team nach einer 2:1-Niederlage gegen Ecuador und einer 1:1-Niederlage gegen Paraguay im Achtelfinale aus dem Turnier aus. In diesen fünf Spielen erzielte Deutschland 13 Tore und kassierte sechs.

Griechenland hatte in den vergangenen Monaten Schwierigkeiten, Siege einzufahren, und holte aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg, dazu drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Italien in einem Freundschaftsspiel, und in diesen fünf Partien blieb das Team nur einmal ohne Gegentor, während es selbst nur drei Tore erzielte. Drei der letzten fünf Ergebnisse waren Unentschieden, darunter torlose Remis gegen sowohl Ungarn als auch Belarus.

Direkter Vergleich

Deutschland weist in den verzeichneten Duellen mit Griechenland eine starke Bilanz auf und gewann drei der vier Partien im Datensatz. Das jüngste Aufeinandertreffen war ein Freundschaftsspiel im Juni 2024, das Deutschland mit 2:1 gewann. Das deutlichste Ergebnis in dieser Serie war ein 4:2-Sieg Deutschlands bei der EM 2012, während auch frühere WM-Qualifikationsduelle in den Jahren 2000 und 2001 mit deutschen Siegen endeten. Griechenland hat Deutschland in keiner der vier erfassten Partien besiegt.

Tabelle