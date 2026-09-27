Deutschland gegen Griechenland: Alles, was ihr zur Vorschau auf die UEFA Nations League wissen müsst

Deutschland vs. Griechenland: Spieldetails

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 27. Sept. 2026 - 14:45 WWK Arena

Deutschland und Griechenland stoßen am 27. September 2026 um 18:45 Uhr GMT (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST) an.

Duell der Gruppe A2 in der WWK Arena

Deutschland kehrt nach Augsburg zurück und empfängt Griechenland am 2. Spieltag seiner UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Liga A, Gruppe A2. Unter Bundestrainer Jürgen Klopp will Die Mannschaft den Heimvorteil nutzen und sich in einer umkämpften Gruppe mit den Niederlanden und Serbien wichtige frühe Punkte sichern. Für Griechenland ist das Auswärtsspiel gegen den viermaligen Weltmeister Deutschland ein harter Test, während sich das Team an die Konkurrenz auf höchstem Niveau in Liga A anpasst.

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Die taktische Verfeinerung der Mannschaft unter Klopp

Deutschland geht in die Partie am Sonntag mit dem Ziel, früh die Dominanz in Gruppe A2 zu übernehmen. Nachdem Jürgen Klopp einen breit aufgestellten Kader zusammengestellt hat, um neue internationale Talente neben bewährten Stars zu fördern, will Deutschland hohes Pressing und schnelle Umschaltmomente umsetzen. Die Gastgeber werden sich auf das dynamische Spielzentrum mit Jamal Musiala und Florian Wirtz verlassen, um die gegnerischen Abwehrreihen zu durchbrechen und die Offensive anzukurbeln.

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Die defensive Widerstandsfähigkeit der Ethniki in der Fremde

Griechenland reist entschlossen nach Bayern, um gegen eine der besten Offensivmannschaften Europas taktische Disziplin zu zeigen. Nach dem Aufstieg in Liga A werden sich die Gäste darauf konzentrieren, in einem kompakten tiefen bis mittleren Block zu verteidigen und bei Kontern schnell zuzuschlagen. Entscheidende Führungsqualitäten in der Defensive und ein effizienter Abschluss von Stürmer Vangelis Pavlidis werden von großer Bedeutung sein, wenn Griechenland auf deutschem Boden für eine Überraschung sorgen will.

Mögliche Startaufstellungen

Deutschland: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Kimmich, Adeyemi, Wirtz, Schade, Burkhardt

Griechenland: Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Zafeiris, Tzolis; Douvikas, Pavlidis

Teamnews & Kader

Jurgen Klopp ist bei dieser Partie für Deutschland verantwortlich, wobei vor dem Anpfiff weder eine wahrscheinliche Aufstellung noch konkrete Informationen zu Verletzungen und Sperren bestätigt wurden. Weitere Kader-Updates werden voraussichtlich näher am Spiel verfügbar sein.

Griechenland wird von Ivan Jovanovic betreut, und auch hier wurden zu diesem Zeitpunkt keine bestätigten Teamnews zu Verletzungen, Sperren oder einer voraussichtlichen Startelf veröffentlicht. Updates werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Deutschland geht in dieses Nations-League-Spiel, nachdem es fünf Partien bei der Weltmeisterschaft und in internationalen Freundschaftsspielen absolviert hat und dabei drei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen verbuchte. Klopps Team zeigte seine mit Abstand eindrucksvollste Vorstellung beim 7:1-Kantersieg gegen Curacao bei der Weltmeisterschaft und ließ darauf einen 2:1-Erfolg gegen die Ivory Coast folgen. Allerdings schied es nach einer 1:2-Niederlage gegen Ecuador und einer 1:1-Niederlage gegen Paraguay im Achtelfinale aus dem Turnier aus. In diesen fünf Spielen erzielte Deutschland 13 Tore und kassierte sechs.

Griechenland tat sich in den vergangenen Monaten schwer, Siege einzufahren, und holte aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg, bei drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Italien in einem Freundschaftsspiel, und in diesen fünf Partien blieb das Team nur einmal ohne Gegentor, während es selbst nur drei Tore erzielte. Drei der letzten fünf Ergebnisse waren Unentschieden, darunter torlose Remis gegen Ungarn und Belarus.

Direkter Vergleich

Deutschland weist in den erfassten Duellen mit Griechenland eine starke Bilanz auf und gewann drei der vier Partien im Datensatz. Das jüngste Aufeinandertreffen war ein Freundschaftsspiel im Juni 2024, das Deutschland mit 2:1 gewann. Das deutlichste Ergebnis in dieser Serie war ein 4:2-Sieg Deutschlands bei der EM 2012, während frühere WM-Qualifikationsduelle in den Jahren 2000 und 2001 ebenfalls mit deutschen Siegen endeten. Griechenland hat Deutschland in keiner der vier erfassten Begegnungen besiegt.

Tabelle