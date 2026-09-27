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UEFA Nations League A
team-logoDeutschland
WWK Arena
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Deutschland gegen Griechenland: Alles, was ihr zur Vorschau auf die UEFA Nations League wissen müsst

Deutschland - Griechenland
UEFA Nations League A
Deutschland
Griechenland

Umfassende Spielvorschau auf Deutschland gegen Griechenland in der UEFA Nations League. Wir beleuchten die jüngste Form, Kader-Updates und die wichtigsten Geschichten vor diesem Sonntagabend-Duell der Gruppe A2 in der WWK Arena in Augsburg.

Deutschland vs. Griechenland: Spieldetails

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 2
WWK Arena

Deutschland und Griechenland stoßen am 27. September 2026 um 18:45 Uhr GMT (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST) an.

Duell der Gruppe A2 in der WWK Arena

Deutschland kehrt nach Augsburg zurück und empfängt Griechenland am 2. Spieltag seiner UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Liga A, Gruppe A2. Unter Bundestrainer Jürgen Klopp will Die Mannschaft den Heimvorteil nutzen und sich in einer umkämpften Gruppe mit den Niederlanden und Serbien wichtige frühe Punkte sichern. Für Griechenland ist das Auswärtsspiel gegen den viermaligen Weltmeister Deutschland ein harter Test, während sich das Team an die Konkurrenz auf höchstem Niveau in Liga A anpasst.

Germany Training SessionGetty Images

Die taktische Verfeinerung der Mannschaft unter Klopp

Deutschland geht in die Partie am Sonntag mit dem Ziel, früh die Dominanz in Gruppe A2 zu übernehmen. Nachdem Jürgen Klopp einen breit aufgestellten Kader zusammengestellt hat, um neue internationale Talente neben bewährten Stars zu fördern, will Deutschland hohes Pressing und schnelle Umschaltmomente umsetzen. Die Gastgeber werden sich auf das dynamische Spielzentrum mit Jamal Musiala und Florian Wirtz verlassen, um die gegnerischen Abwehrreihen zu durchbrechen und die Offensive anzukurbeln.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-GRE-DENGetty Images

Die defensive Widerstandsfähigkeit der Ethniki in der Fremde

Griechenland reist entschlossen nach Bayern, um gegen eine der besten Offensivmannschaften Europas taktische Disziplin zu zeigen. Nach dem Aufstieg in Liga A werden sich die Gäste darauf konzentrieren, in einem kompakten tiefen bis mittleren Block zu verteidigen und bei Kontern schnell zuzuschlagen. Entscheidende Führungsqualitäten in der Defensive und ein effizienter Abschluss von Stürmer Vangelis Pavlidis werden von großer Bedeutung sein, wenn Griechenland auf deutschem Boden für eine Überraschung sorgen will.

Mögliche Startaufstellungen

Deutschland: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Kimmich, Adeyemi, Wirtz, Schade, Burkhardt

Griechenland: Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Zafeiris, Tzolis; Douvikas, Pavlidis

Teamnews & Kader

Deutschland vs Griechenland Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Deutschland crest
Deutschland
GER
Aufstellung
Griechenland crest
Griechenland
GRI
4-4-2
Marc-André ter StegenMarc-André ter StegenN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckN. BrownN. BrownJ. TahJ. TahP. TreuP. TreuK. SchadeK. SchadeJ. KimmichJ. KimmichN. AmiriN. AmiriK. AdeyemiK. AdeyemiF. NmechaF. NmechaY. EbnoutalibY. EbnoutalibK. TzolakisK. TzolakisP. RetsosP. RetsosK. TsimikasK. TsimikasG. VagiannidisG. VagiannidisK. MavropanosK. MavropanosC. TzolisC. TzolisK. KaretsasK. Karetsasteam-logoD. KourbelisC. ZafeirisC. ZafeirisA. DouvikasA. DouvikasC. KostoulasC. Kostoulas
Griechenland crest
Griechenland
GRI
4-2-3-1
Deutschland

Startelf

Griechenland

Trainer

  • Jürgen Klopp
  • I. Jovanovic

Jurgen Klopp ist bei dieser Partie für Deutschland verantwortlich, wobei vor dem Anpfiff weder eine wahrscheinliche Aufstellung noch konkrete Informationen zu Verletzungen und Sperren bestätigt wurden. Weitere Kader-Updates werden voraussichtlich näher am Spiel verfügbar sein.

Griechenland wird von Ivan Jovanovic betreut, und auch hier wurden zu diesem Zeitpunkt keine bestätigten Teamnews zu Verletzungen, Sperren oder einer voraussichtlichen Startelf veröffentlicht. Updates werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

Form

GER

GER - Form

CUW
S7-1
ELF
S2-1
ECU
N2-1
PAR
N1-1
NED
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
GRI

GRI - Form

PAR
N0-1
HUN
U0-0
SWE
U2-2
ITA
N0-1
SER
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
4/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Deutschland geht in dieses Nations-League-Spiel, nachdem es fünf Partien bei der Weltmeisterschaft und in internationalen Freundschaftsspielen absolviert hat und dabei drei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen verbuchte. Klopps Team zeigte seine mit Abstand eindrucksvollste Vorstellung beim 7:1-Kantersieg gegen Curacao bei der Weltmeisterschaft und ließ darauf einen 2:1-Erfolg gegen die Ivory Coast folgen. Allerdings schied es nach einer 1:2-Niederlage gegen Ecuador und einer 1:1-Niederlage gegen Paraguay im Achtelfinale aus dem Turnier aus. In diesen fünf Spielen erzielte Deutschland 13 Tore und kassierte sechs.

Griechenland tat sich in den vergangenen Monaten schwer, Siege einzufahren, und holte aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg, bei drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Italien in einem Freundschaftsspiel, und in diesen fünf Partien blieb das Team nur einmal ohne Gegentor, während es selbst nur drei Tore erzielte. Drei der letzten fünf Ergebnisse waren Unentschieden, darunter torlose Remis gegen Ungarn und Belarus.

Direkter Vergleich

Head to Head

DeutschlandUnentschiedenGriechenland
4
0
0
Freundschaftsspiele
Deutschland badge
Deutschland
GER
2
Griechenland badge
Griechenland
GRI
1
END
Europameisterschaft
Deutschland badge
Deutschland
GER
4
Griechenland badge
Griechenland
GRI
2
END
WM-Qualifikation
Griechenland badge
Griechenland
GRI
2
Deutschland badge
Deutschland
GER
4
END
WM-Qualifikation
Deutschland badge
Deutschland
GER
2
Griechenland badge
Griechenland
GRI
0
END
12Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/4

Deutschland weist in den erfassten Duellen mit Griechenland eine starke Bilanz auf und gewann drei der vier Partien im Datensatz. Das jüngste Aufeinandertreffen war ein Freundschaftsspiel im Juni 2024, das Deutschland mit 2:1 gewann. Das deutlichste Ergebnis in dieser Serie war ein 4:2-Sieg Deutschlands bei der EM 2012, während frühere WM-Qualifikationsduelle in den Jahren 2000 und 2001 ebenfalls mit deutschen Siegen endeten. Griechenland hat Deutschland in keiner der vier erfassten Begegnungen besiegt.

Tabelle

Grp. 2

#PSUNTG+/-PktForm
1
GriechenlandGriechenlandGRI
110021+13
S
2
DeutschlandDeutschlandGER
10101101
U
3
NiederlandeNiederlandeNED
10101101
U
4
SerbienSerbienSER
100112-10
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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