Deutschland gegen die Niederlande: Spieldetails

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 16. Nov. 2026 - 14:45 Olympiastadion

Klopp gegen Xavi: Zweites Duell entscheidet über den Sieg in Liga A2

Getty Images

Deutschland empfängt die Niederlande am Montag, dem 16. November, im Berliner Olympiastadion. Die Partie dürfte maßgeblich darüber entscheiden, wer aus der Gruppe A2 der UEFA Nations League ins Viertelfinale im März 2027 einzieht.

Die Mannschaft von Jurgen Klopp geht als Gruppendritter in die Partie und braucht ein Ergebnis, um ihre Hoffnungen auf die Qualifikation am Leben zu halten. Klopp hat aus seinen Ambitionen keinen Hehl gemacht: Sein Ziel sei es, eine deutsche Mannschaft aufzubauen, gegen die kein Gegner spielen wolle. Die Partie in Berlin bezeichnete er angesichts ihrer Bedeutung für den weiteren Wettbewerb als „Finale“.

Getty Images

Die Niederlande reisen als Tabellenführer in die deutsche Hauptstadt und sind vor dem letzten Spieltag punktgleich mit Griechenland. Die Mannschaft von Xavi Hernandez hat während der Gruppenphase ihre offensiven Qualitäten gezeigt, in vier Spielen aber auch fünf Gegentore kassiert. Torhüter Bart Verbruggen hat öffentlich eingeräumt, dass die Defensive verbessert werden muss.

Die Rückkehr von Frenkie de Jong nach seiner Verletzung gibt Xavi eine wichtige zusätzliche Option im Mittelfeld. De Jong hat offen über die Möglichkeit gesprochen, gemeinsam mit Joey Veerman im zentralen Mittelfeld zu spielen, und betont, dass gute Spieler immer miteinander harmonieren können. Auch Justin Kluivert steht wieder im Kader. Bevor Xavi seiner Rückkehr zustimmte, informierte er sich eingehend über den Stürmer von Bournemouth und sprach dabei auch mit dessen früheren Trainern.

Bei Deutschland kommt Niclas Fullkrug nach neun Bundesligatoren für Werder Bremen in den Kader. Er soll im Angriff als körperlich präsenter Anspielpunkt dienen. Marc-Andre ter Stegen, der unter Klopp inzwischen als Deutschlands Stammtorhüter etabliert ist, bringt Erfahrung und Autorität zwischen den Pfosten mit.

Den Niederlanden könnte je nach den Ergebnissen der anderen Spiele ein Unentschieden reichen, Deutschland braucht dagegen einen Sieg. Für beide Mannschaften gibt es Grund, die Partie mit Nachdruck anzugehen. In Berlin steht viel auf dem Spiel.

Team-News & Kader

Form

Direkter Vergleich

Tabelle