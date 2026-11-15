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UEFA Nations League A
team-logoDeutschland
Olympiastadion
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Deutschland gegen die Niederlande in der UEFA Nations League: Vorschau auf das Duell der DFB-Elf mit der formstarken Oranje unter Siegzwang

Deutschland - Niederlande
UEFA Nations League A
Deutschland
Niederlande

Beflügelt von einem außergewöhnlichen 7:0-Kantersieg gegen Griechenland in Amsterdam reist Xavis ungeschlagenes niederländisches Team nach Berlin. Ein Punkt reicht ihm für Platz eins, während Jürgen Klopps deutsche Mannschaft einen entscheidenden Heimsieg braucht, um sich noch für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Deutschland gegen die Niederlande: Spieldetails

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UEFA Nations League A - Spielwoche 6
Olympiastadion

Klopp gegen Xavi: Zweites Duell entscheidet über den Sieg in Liga A2

Germany Training SessionGetty Images

Deutschland empfängt die Niederlande am Montag, dem 16. November, im Berliner Olympiastadion. Die Partie dürfte maßgeblich darüber entscheiden, wer aus der Gruppe A2 der UEFA Nations League ins Viertelfinale im März 2027 einzieht.

Die Mannschaft von Jurgen Klopp geht als Gruppendritter in die Partie und braucht ein Ergebnis, um ihre Hoffnungen auf die Qualifikation am Leben zu halten. Klopp hat aus seinen Ambitionen keinen Hehl gemacht: Sein Ziel sei es, eine deutsche Mannschaft aufzubauen, gegen die kein Gegner spielen wolle. Die Partie in Berlin bezeichnete er angesichts ihrer Bedeutung für den weiteren Wettbewerb als „Finale“.

Netherlands v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images

Die Niederlande reisen als Tabellenführer in die deutsche Hauptstadt und sind vor dem letzten Spieltag punktgleich mit Griechenland. Die Mannschaft von Xavi Hernandez hat während der Gruppenphase ihre offensiven Qualitäten gezeigt, in vier Spielen aber auch fünf Gegentore kassiert. Torhüter Bart Verbruggen hat öffentlich eingeräumt, dass die Defensive verbessert werden muss.

Die Rückkehr von Frenkie de Jong nach seiner Verletzung gibt Xavi eine wichtige zusätzliche Option im Mittelfeld. De Jong hat offen über die Möglichkeit gesprochen, gemeinsam mit Joey Veerman im zentralen Mittelfeld zu spielen, und betont, dass gute Spieler immer miteinander harmonieren können. Auch Justin Kluivert steht wieder im Kader. Bevor Xavi seiner Rückkehr zustimmte, informierte er sich eingehend über den Stürmer von Bournemouth und sprach dabei auch mit dessen früheren Trainern.

Bei Deutschland kommt Niclas Fullkrug nach neun Bundesligatoren für Werder Bremen in den Kader. Er soll im Angriff als körperlich präsenter Anspielpunkt dienen. Marc-Andre ter Stegen, der unter Klopp inzwischen als Deutschlands Stammtorhüter etabliert ist, bringt Erfahrung und Autorität zwischen den Pfosten mit.

Den Niederlanden könnte je nach den Ergebnissen der anderen Spiele ein Unentschieden reichen, Deutschland braucht dagegen einen Sieg. Für beide Mannschaften gibt es Grund, die Partie mit Nachdruck anzugehen. In Berlin steht viel auf dem Spiel.

Team-News & Kader

Deutschland vs Niederlande Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Jürgen Klopp

Form

GER

GER - Form

NED
U1-1
GRI
N0-1
SER
S2-0
GRI
U0-0
SER
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
6/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
NED

NED - Form

GER
U1-1
SER
S1-2
GRI
U2-2
SER
S2-1
GRI
S7-0
Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Direkter Vergleich

Head to Head

DeutschlandUnentschiedenNiederlande
2
3
0
UEFA Nations League A
Niederlande badge
Niederlande
NED
1
Deutschland badge
Deutschland
GER
1
END
UEFA Nations League A
Deutschland badge
Deutschland
GER
1
Niederlande badge
Niederlande
NED
0
END
UEFA Nations League A
Niederlande badge
Niederlande
NED
2
Deutschland badge
Deutschland
GER
2
END
Freundschaftsspiele
Deutschland badge
Deutschland
GER
2
Niederlande badge
Niederlande
NED
1
END
Freundschaftsspiele
Niederlande badge
Niederlande
NED
1
Deutschland badge
Deutschland
GER
1
END
7Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Tabelle

Grp. 2

#PSUNTG+/-PktForm
1
NiederlandeNiederlandeNED
5320145+911
S
S
U
S
U
2
GriechenlandGriechenlandGRI
5221510-58
N
U
U
S
S
3
DeutschlandDeutschlandGER
522163+38
S
U
S
N
U
4
SerbienSerbienSER
5005411-70
N
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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