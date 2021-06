Deutschland vs. Frankreich: Die Wettvorschau zum EM-Auftakt des DFB-Teams

Deutschland trifft zum Auftakt der EM 2021 auf Weltmeister Frankreich. Das Duell der Giganten am Dienstag in der Wettvorschau.

Eine deutsche Nationalmannschaft, die nicht Top-Favorit auf den Titel ist? Das geht. Nach dem WM-Debakel von Russland und einem Schlingerkurs in den Jahren danach ist die Mannschaft von Joachim Löw allenfalls noch ein Geheimtipp.

Die Nachwehen des historisch schlechten Abschneidens beim letzten großen Turnier klingen immer noch nach, das kann man nicht zuletzt an einigen der schlimmsten Niederlagen der Geschichte der Nationalmannschaft festmachen. Das 0:6 gegen Spanien zerstörte die vage Hoffnung auf eine Kehrtwende, das blamable 1:2 im Heimspiel gegen Nordmazedonien verstärkte die Zweifel an der Stärke der Mannschaft nochmals drastisch.

Der vom Bundestrainer ausgerufene Umbruch will auch drei Jahre nach dem Crash nicht gelingen, stattdessen hat Löw mit der Rückholaktion von Mats Hummels und Thomas Müller zwei seiner wichtigsten Entscheidungen schon wieder revidiert. Und auch die Spielausrichtung steht nun schon wieder zur Disposition: Zwischen schnellem Umschaltfußball und einem geduldigen Positionsspiel ist alles möglich.

Keine Probleme in der EM-Qualifikation

Die Qualifikation zur EM war indes kein großes Problem für die Mannschaft. Nur das Heimspiel gegen die Niederlande ging verloren, beim Erzrivalen dagegen gewann die Mannschaft. Gegen die kleineren Gegner Nordirland, Belarus und Estland gab es sechs Siege aus sechs Spielen und nur ein einziges Gegentor.

Als einer der Gewinner des Neuaufbaus darf Serge Gnabry gelten, der mittlerweile bei einer Torquote von 16 Treffern bei nur 21 Länderspielen steht und auch im Rahmen der EM-Qualifikation mit acht Toren der gefährlichste deutsche Angreifer war.

Deutschlands Turniergeschichte

Bei Europameisterschaften ist keine andere Nation so erfolgreich wie Deutschland. Bei zwölf Teilnahmen holte eine deutsche Mannschaft bisher drei Mal den Titel und ist damit zusammen mit Spanien Rekord-Europameister. Dazu kommen noch drei Finalteilnahmen - bei der Hälfte aller Turniere mit deutscher Beteiligung schaffte es die Mannschaft also auch zumindest bis ins Endspiel. Auch der Punktequotient ist mit 1,84 Zählern pro Partie unerreicht. Von 49 Partien bei EM-Endrunden gewann Deutschland 26, bei nur elf Niederlagen.

Allerdings ist der letzte EM-Triumph nun auch schon wieder 25 Jahre her. 1996 war Deutschland auch nicht als absoluter Top-Favorit ins Turnier gestartet, hatte mit erheblichen Verletzungssorgen zu kämpfen und holte am Ende doch den Titel. Übrigens im Finale von Wembley, damals gegen die Tschechische Republik. Ein Vierteljahrhundert später findet das Finale erneut in der Kultstätte des Fußballs in London statt. Vielleicht ist das ja als gutes Omen zu interpretieren …

Der deutsche EM-Kader

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Christian Günter (SC Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (FC Bayern)

Mittelfeld: Emre Can (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (FC Bayern), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Thomas Müller (FC Bayern), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (FC Bayern), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (FC Bayern), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Angriff: Serge Gnabry (FC Bayern), Leroy Sané (FC Bayern), Kevin Volland (AS Monaco), Timo Werner (FC Chelsea)