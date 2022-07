Im Halbfinale der Frauen-EM kommt es heute zum Spiel Deutschland vs. Frankreich. GOAL begleitet das Spiel am Mittwochabend im LIVE-TICKER.

Wer folgt England ins große Finale der Europameisterschaft der Frauen? Deutschland trifft heute auf Frankreich. Anstoß im Stadium MK in Milton Keynes ist um 21 Uhr und das Spiel wird von GOAL im LIVE-TICKER begleitet.

11:0 - das ist die überragende Tor-Statistik der deutschen Nationalmannschaft bisher. Noch hat die deutsche Auswahl keinen Gegentreffer kassiert - um in das Finale zu kommen, muss der Gegner aus Frankreich diesen Fakt zwangsläufig ändern.

Fünfmal in Folge scheiterten die Französinnen im Viertelfinale einer EM - nun ist es endlich geschafft: Die Bleues sind in der Runde der letzten Vier. Hier soll das Abenteuer natürlich nicht enden, allerdings steht mit Deutschland noch der Rekordchampion im Weg.

Achtmal gewannen die Deutschen bisher die EM - alle anderen Nationen können zusammen nur vier Titel vorweisen! Nach dem Ausrutscher im Jahr 2017 soll nun auch Titel Nummer neun dazukommen - dafür muss Frankreich im Halbfinale eliminiert werden.

Fußball-EM-Halbfinale der Frauen: Deutschland vs. Frankreich

Wettbewerb Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen Begegnung Deutschland vs. Frankreich Spielstand 0:0 Aufstellung Deutschland Frohms - Gwinn, Hegering, Hendrich, Rauch - Oberdorf - Däbritz, Magull - Huth, Popp, Brand Aufstellung Frankreich Peyraud-Magnin - Perisset, Mbock, Renard, Karchaoui - Geyoro, Bilbault, Toletti - Diani, Malard, Cascarino Gelbe Karten Toletti (21') Torschützinnen -

27. | Den nächsten Freistoß, dieses Mal von halbrechts vor dem Strafraum, schießt Rauch direkt. Der Ball fliegt einen Meter über dem linken Winkel ins Aus.

25. | Nach konzentriertem, aber eher zurückhaltendem Beginn des Teams von Martina Voss-Tecklenburg übernimmt dieses gerade die Spielkontrolle. Die Kombinationen wirken sicherer, in den Zweikämpfen haben die Deutschen gerade die Nase vorn.

23. | Aus der folgenden Ecke ergibt sich eine Konterchance für Frankreich, Cascarino kommt bis in den Sechzehner. Doch da ist sie von vier deutschen Spielerinnen umzingelt und wird vom Ball getrennt - überragendes defensives Umschaltspiel der DFB-Auswahl.

22. | Den Freistoß aus 18 Metern tritt Popp mit links und ordentlich Schmackes auf die Torwartecke. Peyraud-Magnin muss sich ziemlich strecken, um den noch um den Pfosten zu lenken. Beste Chance des Spiels bisher!

21. | Brand setzt ihre Schnelligkeit ein und enteilt mehreren Französinnen zentral vor dem Strafraum. Rose Toletti stoppt die 19-Jährige unsanft und sieht die erste Gelbe des Spiels.

19. | Huth geht einem eigenen Fehlpass hinterher, erobert den Ball und ist von Perisset nur mit einem Foul zu stoppen. Den Freistoß tritt Magull fast vom linken Strafraumeck - und zwar direkt auf den Kasten. Peyraud-Magnin hat kein Problem, den Versuch zu fangen.

16. | Auf der Gegenseite muss Peyraud-Magnin nach einem weiten Ball vor dem eigenen Sechzehner klären. Einen Schritt später und Magull wäre zuerst an der Kugel gewesen.

15. | Diani wird auf links geschickt und eilt Richtung Strafraum. Das Zuspiel in die Mitte blockt Hegering gut ab.

13. | Nun gibt es die erste Ecke für das deutsche Team. Magull bringt diese von der linken Eckfahne an den Fünfer. Peyraud-Magnin wirkt beim Rauskommen nicht sicher, eine Chance ergibt sich daraus aber nicht.

11. | Hegering spielt einen Fehlpass, Diani nimmt mit dem Ball am Fuß Tempo auf. Oberdorf eilt herbei und verteitelt das Zuspiel auf die gestartete Malard. Da wurde es nun zweimal fast brenzlig in der deutschen Defensive.

9. | Das DFB-Team baut gerade sehr ruhig in der eigenen Abwehr auf, die Französinnen zeigen sich aufmerksam gegen den Ball. Nach einer Balleroberung auf rechts geht es bei Frankreich schnell in die Spitze, doch Diani steht deutlich im Abseits.

6. | Einen Ball von Cascarino rechts in den Strafraum muss Rauch vor der heraneilenden Diani zur Ecke klären. Wegen der überragenden Kopfbalspielerin Renard sollte man so wenige Standards wie möglich verursachen. In dieser Szene geht es gut aus, auch wenn die deutsche Defensive nicht ganz Herr der Lage ist. Am Ende klärt Magull.

3. | Direkt im Anschluss greift das deutsche Pressing. Doch Popp setzt gegen Toletti deutlich zu viel Arm ein und wird zurückgepfiffen. Das Angriffspresing ist in diesem Turnier eine große Stärke des deutschen Teams.

2. | Erste gute Kombination des deutschen Teams über die rechte Seite. Bilbaut grätscht unfair gegen Magull und es gibt den ersten Freistoß für Rauch. Natürlich wird Popp gesucht, die aber im Duell mit Renard nicht an die Kugel kommt.

1. | Die Partie läuft!

vor Beginn | Trotz deutlicher Überlegenheit gegen Titelverteidiger Niederlande brauchte es einen Elfmeter in der Verlängerung für den größten Erfolg eines französischen Teams bei einer EM. Natürlich sind die DFB-Frauen aber gewarnt, vor der vorzüglichen Offensive um Cascarino.

vor Beginn | Bei all der individuellen Klasse der Französinnen muss auch geschrieben werden, dass es für sie das erste Halbfinale bei einer EM überhaupt ist - sonst war meist im Viertelfinale Schluss. Und auch bei dieser Endrunde tat sich das Team von Corinne Diacre durchaus schwer, die Runde der letzten Vier zu erreichen.

vor Beginn | Selbst starke Österreicherinnen und ihre drei Aluminium-Treffer vermochten es im Viertelfinale nicht, das Team von Voss-Tecklenburg nachhaltig zu verunsichern. Es gewann am Ende 2:0 gegen die Nachbarinnen und geht nun sogar ohne Gegentreffer in diesem Turnier ins Duell um den Finaleinzug.

vor Beginn | Doch vom ersten Spiel an präsentierte sich das deutsche Team enorm stark. Nach einem spielerisch herausragenden Auftritt gegen Dänemark (4:0) und einer kämpferisch sehr überzeugenden Teamleistung gegen die Spanierinnen (2:0) zeigten im abschließenden Gruppenspiel gegen Finnland (3:0) auch Spielerinnen aus der zweiten Reihe ihre Klasse.

vor Beginn | Herzlich willkommen bei der Frauen-Europameisterschaft 2022 zum Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich.



Deutschland vs. Frankreich bei der Frauen-EM: Der SID-Vorbericht

"Positiv und trotzdem positiv!": DFB-Frauen bereit, aber ohne Bühl

Mit dem Traumziel Wembley vor Augen will das DFB-Team im Halbfinale auch Frankreich schlagen, muss aber auf Klara Bühl verzichten.

Ihr Traumziel Wembley konnten die deutschen Fußballerinnen schon beim Umzug für den Halbfinal-Showdown gegen Frankreich aus dem Busfenster erspähen - eine allerdings fehlte: Klara Bühl. Die 21 Jahre alte Offensivspielerin von Bayern München wurde positiv auf das Coronavirus getestet und fällt am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Les Bleues aus. Sie kann ihre Kolleginnen nur bei Instagram motivieren: "Positiv und trotzdem positiv!", schrieb sie aus der Isolation: "Mein Team wird das Stadion zum Feiern bringen!"

Die gute Nachricht: Der Rest der Mannschaft und des Betreuerstabs blieb bei weiteren Tests negativ. Die letzte Ausfahrt vor dem EM-Endspiel hat es nun zusätzlich in sich. Bühl, zweiter Coronafall nach Lea Schüller, war im Turnierverlauf eine Leistungsträgerin. Sie wird wohl durch Jule Brand (VfL Wolfsburg) ersetzt. Die märchenhafte Reise der DFB-Frauen soll dennoch weitergehen bis zum Höhepunkt im legendären Fußball-Tempel Wembley vor fast 90.000 Fans.

"Wir sehen das als nächste Herausforderung an und wollen auch im Turnier bleiben, um Klara Freude zu bereiten. Das wird die Mannschaft noch enger zusammenschweißen", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem Duell in Milton Keynes. "Wir sind bereit, aber es wird Mentalität brauchen und es wird wehtun."

Erstmals seit Olympiagold 2016 kämpft der achtmalige Europameister wieder um den Einzug ins Endspiel eines großen Turniers. Im MK Stadium werden DFB-Präsident Bernd Neuendorf und -Geschäftsführer Oliver Bierhoff auf der Tribüne mitfiebern.

"So nah waren wir seit vielen Jahren nicht mehr dran", sagte Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn: "Der Traum lebt in uns als Mannschaft. Deswegen ist da pure Vorfreude auf das Halbfinale und alles, was danach kommt."

Das Minimalziel ist sogar ohne ein einziges Gegentor erreicht, der Druck weg - entsprechend befreit kann und will das DFB-Team aufspielen. "Das Viertelfinale war der Knackpunkt", sagte Co-Trainerin Britta Carlson: "Jetzt können wir es einfach genießen. Klar hast du den Druck, du möchtest den nächsten Step machen, aber mit noch mehr Lächeln im Gesicht."

Und mit zwei Tagen mehr Erholung als der Gegner. Die "verwundbaren" Französinnen (Voss-Tecklenburg) mussten im mühsamen Viertelfinale gegen den Titelverteidiger aus den Niederlanden (1:0) sogar über 120 Minuten gehen.

Damit der Traum vom neunten EM-Triumph am Leben bleibt, bringt Sara Däbritz ihr Insiderwissen ein. Nach drei Jahren bei Paris St. Germain geht es für die 27-Jährige nach der EM beim Champions-League-Sieger Olympique Lyon weiter. Die beiden Topklubs stellen das Gros des französischen Kaders.

"Ich kann ihnen allen versichern, dass wir bei dem Spiel 1000 Prozent geben wollen und werden", gab Däbritz angriffslustig zu Protokoll. Ihre künftige Teamkollegin Wendie Renard ist das Gesicht des gefühlt ewigen Geheimfavoriten, der erstmals im EM-Halbfinale steht und nach dem ersten großen Titel bei den Frauen lechzt.

Die 1,87 Meter große Kapitänin und Abwehrchefin der Französinnen sorgt bei Standards für Torgefahr, hier muss wohl insbesondere Alexandra Popp gegenhalten. "Ich bin auch recht überzeugt von meinem eigenen Kopfballspiel. Es gab schon die einen oder anderen Duelle, die ich gegen sie gewonnen habe", sagte die DFB-Spielführerin, die in den bisherigen vier EM-Spielen jeweils ein Tor erzielt hat, der Bild-Zeitung.

Auch wenn das letzte Länderspiel im Juni 2021 0:1 verloren ging - die Bilanz spricht klar für Deutschland. In bisher 20 Duellen holte der zweimalige Weltmeister elf Siege bei fünf Niederlagen. In bislang vier Begegnungen bei großen Turnieren setzte sich stets die DFB-Auswahl durch.