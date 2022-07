Für die deutsche Nationalmannschaft geht es ums Finale: GOAL erklärt, wie die Frauen-EM heute im TV und STREAM übertragen wird.

Es ist der letzte Schritt in Richtung EM-Finale im Wembley-Stadion: Deutschland trifft heute im Halbfinale der Frauen-EM auf Frankreich. Anstoß im Stadium MK in Milton Keynes ist am Mittwoch um 21 Uhr.

41 erzielte Tore, nur 17 Treffer kassiert: Das ist die Bilanz der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich. Bei einer EM oder WM haben die Deutschen dabei noch nie gegen den Nachbarn aus dem Südwesten verloren - das soll sich aus Sicht von Gwinn und Co. heute auch nicht ändern.

Nach dem Einzug der Engländerinnen in das Finale der EM wird heute der zweite Finalist gesucht. GOAL erklärt, wie das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird!

Fußball-EM der Frauen: Die Ausgabe 2022 im Überblick

Wettbewerb Fußball-Europameisterschaft der Frauen Austragungsland England Zeitraum 6. Juli - 31. Juli 2022 Finale 18 Uhr | 31. Juli 2022 | Wembley Stadium | London Rekordsieger Deutschland (Acht Titel) Titelverteidiger Niederlande

Deutschland vs. Frankreich: ARD, ZDF oder DAZN? Wo läuft das Halbfinale der Frauen-EM live?

Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen genießt in Europa einen Status, von dem die Männer nur neidisch träumen können: Acht von bisher zwölf vergebenen Titeln gingen an den DFB - zwischendurch gewannen die Deutschen sechs Europameisterschaften in Folge!

Diese unglaubliche Serie wurde im Sommer 2017 unterbrochen, als Dänemark die Deutschen aus dem Turnier kegelte und die Niederlande am Ende die EM gewannen. Sowohl die Däninnen als auch die Niederländerinnen sind nicht mehr im Turnier vertreten - nun will Deutschland wieder nach der Europa-Krone greifen.

Finale am 31. Juli: Dann findet die Fußball-EM der Frauen statt!

Gruppenphase: 6.-18. Juli

Viertelfinale: 20.-23. Juli

Halbfinale: 26. und 27. Juli

Finale: 31. Juli

Deutschland vs. Frankreich heute live: ARD, ZDF oder DAZN? Wo läuft das Halbfinale der Frauen-EM kostenlos?

Uns erwartet zwischen Deutschland und Frankreich ein wirklich spannendes Halbfinale - doch wo wird das Spiel übertragen? Gute Neuigkeiten für alle Anhänger:innen: Drei unterschiedliche Anbieter übertragen in diesem Sommer die Spiele der Europameisterschaft live im TV und/oder im LIVE-STREAM!

ARD, ZDF, DAZN: Wie schon im Titel des Artikels zu erkennen, sind es die drei Sender, die in diesem Sommer die EM live übertragen! ARD und ZDF, die beiden öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, wechseln sich dabei tageweise ab.

Deutschland vs. Frankreich: Die Übertragung im ZDF und auf DAZN

Wer ist denn dann heute damit in an der Reihe, das Länderspiel im TV zu übertragen? Die Antwort: Das ZDF zeigt heute Deutschland vs. Frankreich! Ihr wisst überhaupt nicht, wie ihr den Sender empfangen oder auf Eurem TV-Gerät einrichten könnt? Keine Sorge, das könnt Ihr hier Nachlesen.

Dabei sind die Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht die einzigen Unternehmen, die in diesem Sommer das Spiel übertragen: Auch der beliebte Streamingdienst DAZN überträgt die beliebte Fußball-EM. Egal ob durch die TV-Übertragung via Vodafone oder Sky oder aber mithilfe des klassischen Monats- oder Jahresabos - auch DAZN zeigt heute Frankreich gegen Deutschland!

Deutschland vs. Frankreich im Internet: ARD, ZDF oder DAZN? Wo läuft das Halbfinale der Frauen-EM heute im LIVE-STREAM?

Deutschland und Frankreich wollen natürlich beide ins Finale - das ist klar. Logisch, dass viele Anhänger:innen heute einschalten wollen, um das packende Halbfinale zu verfolgen. Doch wie gelingt die Übertragung im LIVE-STREAM?

Kostenloser Fußball im Internet: So zeigen ZDF und ARD alle Spiele dieser spannenden Fußball-EM!

Diese ist problemlos möglich, zum Beispiel mithilfe der Mediathek des ZDF. Hierführt müsst ihr nur zdf.de aufrufen. Wenn ihr zu früh seid, müsst ihr vielleicht etwas suchen, um den Reiter "Sport" zu finden, ansonsten sollte das Spiel direkt auf der Homepage angezeigt werden.

Es gibt wohl ein kleines Problem, welches euch eventuell betreffen könnte, zum Beispiel wenn ihr im Urlaub seid: Das Geoblocking verhindert es vielerorts, das Spiel außerhalb Deutschlands zu verfolgen. Daher müsst ihr in diesem Fall einen VPN benutzen. Viel Spaß beim Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich!

Die kostenlose Übertragung der deutschen Nationalmannschaft im Halbfinale: Diese Links helfen euch weiter!

Die wichtigen Links zu DAZN im Sommer 2022: So funktioniert der beliebte Sportsender!

Deutschland gegen Frankreich: Die Aufstellungen der Fußball-EM

Ungefähr eine Stunde vor Beginn des Spiels veröffentlichen die beiden Nationen ihre Aufstellungen, wir tragen diese daraufhin hier ein.

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Frankreich bei der Fußball-EM der Frauen heute kostenlos? Alle Übertragungen des Halbfinals im Überblick

TV DAZN ZDF LIVE-STREAM DAZN ZDF LIVE-TICKER GOAL