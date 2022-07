Deutschland vs. Finnland heute live im Free-TV: Die Übertragung der Frauen-EM kostenlos

Deutschland trifft heute bei der Frauen-EM auf Finnland. Wo wird das Spiel live und kostenlos im Free-TV übertragen?

Mit einem souveränen 4:0-Auftaktsieg über Dänemark gelang den deutschen Frauen ein guter Start in die Europameisterschaft 2022. Nach dem kräftezehrenden Match gegen Spanien steht nun auch noch das Duell mit Außenseiter Finnland an. Anpfiff des Gruppenspiels ist am heutigen Samstag, 16. Juli 2022, um 21 Uhr im Stadium MK in Milton Keynes (England). Wo das Spiel live und kostenlos im Free-TV übertragen wird und welche LIVE-STREAMS alternativ zur Verfügung stehen, hat GOAL für Euch recherchiert.

Die Gruppenphase der EM 2022 ist in vollem Gange, die ersten Entscheidungen in Bezug auf das Erreichen der K.-o.-Runde sind bereits gefallen. Gastgeber England erreichte dank des 8:0-Kantersieges über Mitfavorit Norwegen bereits nach dem zweiten Spiel sicher das Viertelfinale und steht nun als Gruppensieger der Staffel A fest. Ein möglicher Gegner der bislang so dominant auftretenden Engländerinnen in der Runde der letzten Acht ist die deutsche Mannschaft nicht, denn auch sie sicherte sich schon nach zwei Spielen den Gruppensieg.

Auf dem Weg zum EM-Titel müssen eben alle Gegner geschlagen werden - und kein anderes Ziel hat die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Schließlich ist Deutschland mit acht Siegen Rekordgewinner der EM, in den vergangenen Jahren gingen die DFB-Frauen bei großen Turnieren allerdings leer aus. Das soll sich nun ändern. "Das ist unser Auftrag und ich möchte auch als Trainerin mit dem DFB Titel gewinnen. Aber es ist schwieriger geworden, und bei vielen Leuten ist das noch nicht angekommen" so die 54-Jährige im Vorfeld der EURO in der Süddeutschen Zeitung.

Ob zum Abschluss der Gruppenphase gegen Finnland noch ein Dreier gelingt, könnt Ihr live und kostenlos im Free-TV sehen. Aber wo wird übertragen? GOAL klärt auf.

Deutschland vs. Finnland heute live und kostenlos im Free-TV: Die Übersicht zum Gruppenspiel

Paarung: Finnland vs. Deutschland

Wettbewerb: Frauen-EM 2022, 3. Spieltag der Gruppenphase

Anpfiff: 16. Juli 2022 (heute), 21 Uhr

Stadion: Stadium MK, Milton Keynes (England)

Deutschland vs. Finnland heute live im Free-TV: Überträgt ARD oder ZDF die Frauen-EM kostenlos?

Die Übertragungsrechte der Frauen-EM im Free-TV liegen bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF. Die Partien der deutschen Nationalmannschaft sind demzufolge auf einem der beiden TV-Sender zu sehen.

Anders als das Aufeinandertreffen mit Spanien wird die Begegnung gegen Finnland aber nicht von der ARD auf dem Hauptkanal Das Erste gezeigt, sondern läuft beim ZDF.

Deutschland vs. Finnland heute live im Free-TV: ZDF überträgt kostenlos - auch im LIVE-STREAM?

Wie gewohnt überträgt das ZDF nicht nur im frei empfangbaren Fernsehen, sondern stellt auch einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Verfügung.

Dieser kann entweder über den Webbrowser auf der Seite der ZDF-Mediathek oder in der entsprechenden App aufgerufen werden. Eine Anmeldung ist ebenso wenig notwendig wie der Abschluss eines Abonnements, lediglich eine stabile Internetverbindung wird benötigt.

Deutschland vs. Finnland heute live und kostenlos im Free-TV: Läuft die Frauen-EM auch im LIVE-STREAM bei DAZN?

Neben ARD und ZDF ist auch der Streamingdienst DAZN in die Übertragungen zur Frauen-EM 2022 eingebunden und zeigt alle 31 Partien des Wettbewerbs live - allerdings nicht kostenlos.

Um Zugriff auf die LIVE-STREAMS von DAZN zu haben, müsst Ihr ein Abo abschließen. Das flexibel kündbare Monatsabo gibt es für 29,99 Euro, das Jahresabo für 24,99 Euro monatlich.

Deutschland vs. Finnland heute live und kostenlos im Free-TV: LIVE-TICKER und Highlights zur Frauen-EM

GOAL stellt Euch wie gewohnt einen LIVE-TICKER zur Verfügung, damit Ihr während der Begegnung stets auf dem Laufenden bleibt.

Um die Highlights von Deutschland gegen Finnland zu sehen, werft einen Blick auf die Seite der ZDF-Mediathek oder sucht bei YouTube. Dort solltet Ihr fündig werden.

Deutschland vs. Finnland heute live und kostenlos im Free-TV: Übersicht zur Übertragung