Deutschland vs. Estland: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights - Alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

In der EM-Qualifikation trifft Deutschland auf Estland. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Spieltag! In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Estland . Anstoß der Partie in der Opel Arena in Mainz ist am Dienstagabend um 20.45 Uhr .

Das DFB-Team will den nächsten Dreier. Nach dem verdienten 2:0-Auswärtssieg gegen Weißrussland wollen die Deutschen nun auch gegen Estland nachlegen, die weiße Weste wahren und weiter ohne Punktverlust durch die EM-Qualifikation spazieren.

Das Spiel gegen Estland? Eine Pflichtaufgabe für den viermaligen Weltmeister. Die Mannschaft von Nationalcoach Martin Reim hat in der Quali bisher noch keinen einzigen Zähler holen können. Das DFB-Team von Bundestrainer Joachim Löw, der weiterhin von Co-Trainer Markus Sorg vertreten wird , grüßt dagegen nach zwei Siegen aus zwei Partien hinter Nordirland von Platz zwei der Tabelle der Gruppe C .

Meistert die deutsche Nationalmannschaft auch die Pflichtaufgabe gegen Estland? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Informationen zu unserem LIVE-TICKER sowie den Aufstellungen und erklären Euch, wie Ihr die Highlights und das Re-Live sehen könnt.

vs. Estland: Die EM-Qualifikation im Überblick

Duell Deutschland vs. Estland Datum Dienstag, 11. Juni 2019 || 20.45 Uhr Ort Opel Arena, Mainz Zuschauer 27.000 Plätze

Deutschland vs. Estland live im TV verfolgen - geht das?

Wenn die deutsche Nationalmannschaft ein Pflichtspiel bestreitet, weckt dies das Interesse von zahlreichen Fußballfans in ganz Deutschland. Auch das EM-Qualifikationsspiel gegen Estland wollen wieder Millionen von Menschen vor den Bildschirmen verfolgen. Doch wird die Partie überhaupt im Free-TV übertragen? Und wenn ja: Welcher Sender zeigt Deutschland vs. Estland?

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Estland live im Free-TV

Aufatmen bei allen Fans des DFB-Teams: Deutschland vs. Estland läuft live und in voller Länge im Free-TV bei RTL . Der Privatsender ist nun schon seit ein paar Jahren die Nummer eins, wenn es um die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Quali geht. Ohnehin hat sich RTL die Übertragungsrechte aller EM- und WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft bis 2022 gesichert.

Deutschland vs. Estland: Schon um 20.15 Uhr geht RTL mit dem Vorbericht zur Partie auf Sendung. Euch begrüßen Moderator Florian König und Experte Jürgen Klinsmann . Kurz vor dem Anstoß, der um 20.45 Uhr erfolgen wird, übernimmt das Kommentatoren-Duo bestehend aus Marco Hagemann und Experte Steffen Freund . Beide kommentieren die kompletten 90 Minuten live bei RTL.

ARD, ZDF oder Sky - Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Estland live im TV?

Die exklusiven Übertragungsrechte der Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft liegen bei RTL. Die anderen deutschen Sender, die sonst für Spitzenfußball in Live-Übertragungen bekannt sind, schauen in die Röhre. Weder die öffentlich-rechtlichen Kanäle, ARD und ZDF , noch Bezahlsender Sky besitzen die Rechte an der Übertragung der EM-Qualifikation. Dementsprechend läuft Deutschland vs. Estland ausschließlich bei RTL - und nicht in der ARD, im ZDF oder bei Sky.

Deutschland vs. Estland im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

In diesem Abschnitt stellen wir Euch eine Alternative vor, wie Ihr Deutschland vs. Estland ebenfalls live verfolgen könnt. Das EM-Qualifikationsspiel der deutsche Nationalmannschaft wird nämlich im LIVE-STREAM übertragen. Welchen Ihr dafür nutzt, erklären wir Euch jetzt.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Estland im LIVE-STREAM bei TV NOW

Auch in Sachen LIVE-STREAM ist RTL Eure erste Anlaufstelle. Der Privatsender zeigt Deutschland vs. Estland zusätzlich zum Free-TV-Programm bei RTL im LIVE-STREAM bei TV NOW . Die Übertragung des Online-Dienstes erfolgt analog zum TV-Programm. Moderatoren/Kommentatoren und Experten bleiben die gleichen. Auch die Sendezeiten verändern sich nicht.

Um den LIVE-STREAM von TV NOW zu Deutschland vs. Estland nutzen zu können, ist ein Abonnement erforderlich. Dieses gilt es im Vorfeld, bei TV NOW abzuschließen. Aktuell kostet eine Mitgliedschaft 4,99 Euro im Monat, wobei die ersten vier Wochen kostenlos sind. Mehr Informationen erhaltet Ihr auf der Website von TV NOW .

Zeigt / überträgt DAZN Deutschland vs. Estland im LIVE-STREAM?

Wir müssen Euch leider enttäuschen. Das Übertragungspaket bei DAZN ist zwar riesengroß. Doch die EM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft gehören nicht dazu. Demnach überträgt DAZN Deutschland vs. Estland nicht im LIVE-STREAM. Das liegt daran, dass RTL die exklusiven Übertragungsrechte an der EM-Quali mit deutscher Beteiligung hält.

Deutschland vs. Estland: So seht Ihr die Highlights

Spiel im TV verpasst? Auch den LIVE-STREAM konntet Ihr nicht nutzen? Dann empfehlen wir Euch die Highlights bei DAZN zu Deutschland vs. Estland . Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff versorgt Euch der Streamingdienst mit den besten Szenen und allen Toren.

Doch damit nicht genug: Wem die Zusammenfassung nicht ausreicht, dem legen wir das Re-Live zu Deutschland vs. Estland bei DAZN wärmstens ans Herz. Ab Mitternacht könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen noch einmal in voller Länge anschauen.

Bei DAZN gibt es aber nicht nur die Highlights und das Re-Live zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Der Streamingdienst lädt Euch auch die Zusammenfassungen aller anderen Partien zeitnah auf die Plattform. So verpasst Ihr keinen Treffer und keine Entscheidung der gesamten EM-Qualifikation .

Deutschland vs. Estland im LIVE-TICKER verfolgen

Auch wenn Ihr das Spiel zwischen der deutschen und der estnischen Nationalmannschaft nicht live im TV oder LIVE-STREAM sehen könnt, könnt Ihr dennoch hautnah dabei sein. Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Deutschland vs. Estland verpasst Ihr keine spielentscheidende Szenen und bleibt immer voll auf der Höhe.

Bereits 30 Minuten vor dem Anpfiff versorgen wir Euch in unserem LIVE-TICKER mit den relevantesten sowie spannendsten Fakten und Geschichten rund um das EM-Qualifikationsspiel. Rollt in der Mainzer Opel Arena der Ball, tickern wir Euch das Spielgeschehen gewohnt detailreich auf Euren Bildschirm.

Selbstverständlich ist das gesamte LIVE-TICKER-Angebot von Goal kostenlos . Schaut mal vorbei!

Das ist die Aufstellung von Deutschland:

Neuer - Kehrer, Ginter, Süle, Schulz - Kimmich, Gündogan, Goretzka - Gnabry, Reus, Sane

Zwei Änderungen beim DFB-Team im Vergleich zum 2:0 in Weißrussland: Thilo Kehrer und Leon Goretzka rücken für Jonathan Tah und Lukas Klostermann in die Mannschaft.

Neue Viererkette: Vermutlich spielt die DFB-Elf erstmals mit der Viererkette Schulz-Süle-Ginter-Kehrer (von links nach rechts).

Werner wieder Bankdrücker: Timo Werner, mit 16 BL-Toren 2018/19 immerhin drittbester deutscher Torjäger (hinter Reus und Havertz), sitzt erstmals in 3 aufeinanderfolgenden Länerspielen zu Beginn auf der Bank.

Die Start-11! 🇩🇪🇪🇪

1 Neuer (C)

2 Kehrer

4 Ginter

6 Kimmich

11 Reus

14 Schulz

15 Süle

18 Goretzka

19 Sané

20 Gnabry

21 Gündogan

#GEREST | #DieMannschaft pic.twitter.com/Yvx9fLRVDZ — Die Mannschaft (@DFB_Team) 11. Juni 2019

Mit dieser Aufstellung geht Estland die Partie an:

Lepmets - Teniste, Vihmann, Tamm, Mets, Pikk - Kams, Dmitrijev, Vassiljev, Puri - Zenjov

Drei Änderungen bei den Esten im Vergleich zum 1:2 gegen Nordirland: Kams, Puri und Tamm spielen für Käit, Sinyavskiy und Sappinen.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Estland? Die Übertragung im Überblick

DEUTSCHLAND vs. ESTLAND im ... TV/ LIVE-STREAM / TICKER ... TV RTL ... LIVE-STREAM TV NOW ... LIVE-TICKER GOAL

