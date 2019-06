Die Stimmen zum Kantersieg Deutschlands gegen Estland: "Ich bin sicher, der Jogi wird zufrieden sein"

Deutschland verabschiedet sich in Joachim Löws Abwesenheit mit einem Schützenfest gegen Estland in die Sommerpause. Die Protagonisten waren zufrieden.

Die deutsche Nationalmannschaft zeigte Estland in der EM-Qualifikation die Grenzen auf. Nach dem 8:0-Kantersieg in Mainz am Dienstagabend erwartet Löw-Vertreter Marcus Sorg einen zufriedenen Bundestrainer.

Die Torschützen Marco Reus und Leon Goretzka wollen das Spiel allerdings nicht als Maßstab nehmen und blicken bereits auf den Showdown gegen die . Die Stimmen zum Spiel.

Marcus Sorg (Interims-Bundestrainer): "Das hätte nicht viel besser laufen können. Die Begeisterung der Mannschaft war ausschlaggebend. Wir wollten die Zuschauer begeistern, das ist uns gelungen. Solch eine Leistung ist nur mit Zusammenhalt und Motivation möglich. Ich bin sicher, der Jogi wird zufrieden sein."

Marco Reus: "Wir hatten uns viele Tore vorgenommen. Doch diese Gegner sind für uns nicht der Gradmesser. Wir bleiben realistisch und wollen gegen Holland ähnlich gut sein."

Manuel Neuer: "Ich bin sehr zufrieden, wir können stolz sein auf das, was wir in den beiden letzten Länderspielen gezeigt haben. Wichtig war das frühe Tor, und dann hat man gesehen, dass der Gegner nicht so stark war. Wir haben uns gesteigert, haben ein tolles Spiel gegen Holland gemacht, auch wenn wir am Ende Glück hatten, dass wir gewonnen haben. Wir wollen weiter viel arbeiten und lernen, um im Sommer 2020 eine gute Mannschaft auf den Platz zu bringen."

Leon Goretzka: "Wir haben schon im Training gesehen, dass wir uns immer besser aufeinander abstimmen. Aber es gibt immer noch Dinge, die besser laufen können. Es kommen noch andere Gegner und andere Aufgaben."