EM-Qualifikation: DFB-Team und Joshua Kimmich stellen gegen Estland neue Rekorde auf

Deutschland dominierte beim 8:0 gegen Estland nach Belieben. Kein Wunder, dass es am Ende neue Bestmarken zu Bestaunen gab.

Beim 8:0-Kantersieg gegen Estland in der EM-Qualifikation hat die deutsche Nationalmannschaft einen Rekord aufgestellt, der ihre Überlegenheit in der Partie deutlich unterstreicht. Auch Joshua Kimmich darf sich über eine neue Bestmarke freuen.

1003 Pässe spielte die deutsche Nationalmannschaft in Mainz – noch nie wurden seit Beginn der Datenerfassung durch Opta mehr Zuspiele in einem Länderspiel der DFB-Elf gemessen. Dabei kann sich auch die Passquote sehen lassen: 93,7 Prozent ihrer Zuspiele brachten die Sorg-Schützlinge an den Mann, ebenfalls ein Top-Wert.

Deutsche Nationalmannschaft: Joshua Kimmich stellt Ballaktionen-Rekord auf

Ein Spieler stach dabei besonders heraus: Bayern-Profi Joshua Kimmich glänzte mit 176 Ballaktionen, das ist seit Beginn der Datenerfassung keinem anderen deutschen Nationalspieler gelungen.

Seine Pässe kamen ebenfalls in 93 Prozent der Fälle an. Außerdem überzeugte der Defensivmann mit einer Zweikampfquote von 60 Prozent.