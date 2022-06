Deutschland vs. England live: Die Nations League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute kommt es in der Nations League zum Klassiker Deutschland vs. England. Bei GOAL gibt es Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Nach dem Auftakt in den vergangenen Tagen stehen in dieser Woche zahlreiche weitere Matches in der Nations League 2022/2023 auf dem Programm. Hierbei steigt am zweiten Spieltag in der Gruppe A3 am Dienstag um 20.45 Uhr der Klassiker Deutschland gegen England. Der Zwölfte und der Fünfte im FIFA-Ranking treten zum zweiten Mal binnen eines Jahres gegeneinander an. Dabei brennt die DFB-Auswahl nach dem Achtelfinal-Aus bei der EURO 2020 auf Revanche.

Zahlreiche Fußball Länderspiele live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Deutschland geht mit einem 1:1 gegen Europameister Italien im Gepäck in die Begegnung in der Allianz Arena. Die Engländer dagegen kassierten zuletzt eine 0:1-Pleite gegen Ungarn.

Die Mannschaft hat sich erneut über die Menschenrechtslage in Katar informiert.



In Herzogenaurach hörten sich alle Spieler, das Trainer-Team und der Staff Berichte zu persönlichen Erlebnissen in Katar sowie Erwartungen an die WM an.

➡️ https://t.co/0dFpWwwjth#DieMannschaft pic.twitter.com/zAUBvTaiN9 — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 1, 2022

Heute um 20.45 Uhr messen sich am zweiten Spieltag in der Gruppe A3 der Nations League Deutschland und England. GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Einzelheiten zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Startformationen sowie zum LIVE-TICKER.

Deutschland vs. England: Das Spiel in der Nations League auf einen Blick

Spiel: Deutschland vs. England Datum: Dienstag, 7. Juni 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Allianz Arena (München)

Deutschland gegen England heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des Spiels in der Nations League

Die Senderechte an den Spielen der WM-Qualifikation berechtigten RTL dazu, die Partien des deutschen Nationalteams auszustrahlen. Danach liefen bei der ARD und im ZDF Testspiele der DFB-Auswahl. Doch welche Regelung gilt für die Übertragung des Aufeinandertreffens zwischen Deutschland und England in der Nations League?

Deutschland vs. England heute live beim ZDF im Free-TV

GOAL kann Euch erfreuliche Neuigkeiten übermitteln. Denn: Für die Ausstrahlungen von Deutschlands Auftritten in der Nations League trifft gewissermaßen dasselbe wie für jene in der WM-Qualifikation zu. Folglich wird der Klassiker Deutschland gegen England bei ZDF im Free-TV zu sehen sein. Überdies könnt Ihr Euch für die Ausstrahlung in HD entscheiden.

Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff in der Münchner Allianz Arena, um 20.15 Uhr, beginnt die Vorberichterstattung. Dies sind die Fakten zur Übertragung:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Kommentator: Bela Rethy

Bela Rethy Experte: Christoph Kramer

So könnt Ihr beispielsweise Deutschland – England bei DAZN sehen

Überdies könnt Ihr Euch Deutschlands Heimspiel gegen England bei DAZN ansehen. Allerdings läuft der Evergreen zwischen der DFB-Auswahl und den Three Lions beim Pay-per-View-Anbieter erst ab Mitternacht. Zuvor könnt Ihr Euch ab 18.00 Uhr die Übertragungen von weiteren fünf Matches im Rahmen der Nations League live ansehen. Dabei eröffnet die Begegnung zwischen Finnland und Montenegro in der Liga B das Programm. In derselben Leistungsstufe findet ab 20.45 Uhr das Duell Bosnien vs. Rumänien statt. Gleichzeitig gehen das Parallelspiel in der Gruppe A3, Italien vs. Ungarn, sowie zwei Kräftemessen in der Liga C, Färöer Inseln vs. Luxemburg und Litauen vs. Türkei, über die Bühne.

Jedoch benötigt Ihr dafür ein Abonnement bei DAZN. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Monats- und Jahresverträgen entscheiden. Für die erstgenannte Alternative müsst Ihr 29,99 Euro auf den Tisch legen. Andernfalls stehen eine einmalige Transaktion in Höhe von 274,99 Euro und monatliche Raten in Höhe von 24,99 Euro zur Auswahl. Diese Tarife gelten allerdings nicht für Abos, die vor dem Februar 2022 erworben wurden. Nachfolgend findet Ihr etliche weiterführende Infos:

Danach erfolgt der Vertragsabschluss binnen weniger Minuten. Dasselbe gilt für den folgenden Vorgang. Die Besitzer von internetfähigen Fernsehern müssen nur die kostenlose Applikation herunterladen. Zudem könnt Ihr gewöhnliche TV-Geräte per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC vernetzen.

Die Übertragung von Deutschland gegen England heute im LIVE-STREAM sehen

Außerdem könnt Ihr den Klassiker Deutschland vs. England am zweiten Spieltag in der Gruppe A3 der Nations League mittels LIVE-STREAM mitverfolgen. Denn: Das ZDF stellt Euch rund um die Uhr auf seiner Webseite einen aus Eurer Sicht einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung. Überdies stellt DAZN sein gesamtes Programm online bereit.

Deutschland vs. England im LIVE-TICKER von GOAL verfolgen

Außerdem ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Damit informieren wir Euch zu sämtlichen nennenswerten Ereignissen des Spiels. Den Ticker findet Ihr hier.

Deutschland vs. England: Die Aufstellung

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff gelangt Ihr hier zu den Startformationen der beiden Mannschaften.

Die Partie Deutschland – England im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Nations League übertragen