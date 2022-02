Deutschland vs. England: TV, LIVE-STREAM - das Länderspiel der Frauen heute live sehen

Der letzte und 3. Spieltag beim Arnold-Clark-Cup steht an: Nach den Spielen gegen Spanien und Kanada folgt heute für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft das Finale gegen Gastgeber England. Los geht es um 20.30 Uhr deutscher Zeit.

Der Arnold Clark Cup ist ein Turnier, welches in diesem Februar zum ersten Mal stattfindet. Es ist ein Einladungsturnier: Man muss also für den Wettbewerb eingeladen werden, gleichzeitig hat es aber keine Auswirkung auf irgendwelche WM-Qualifikationen etc.

In diesem Jahr sind Spanien, England, Deutschland und Kanada eingeladen - also drei Nationen, die zu den zehn besten Mannschaften der Welt gehören. Dabei gibt es drei Austragungsorte (Middlesbrough, Norwich und Wolverhampton), an jedem der drei Orte spielt das deutsche Team jeweils einmal.

Das Duell zwischen Deutschland und England gab es schon 26 mal, 21 Spiele davon konnte Deutschland gewinnen! Kommt heute Nummer 22 dazu? GOAL erklärt, ob das Länderspiel der DFB-Auswahl heute kostenlos im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Frauen-Länderspiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. England im Überblick

Begegnung Deutschland - England Wettbewerb Arnold-Clark-Cup (Vier-Nationen-Turnier), 3. Spieltag Anpfiff Mittwoch, 20. Februar, 20.30 Uhr Austragungsort Molineux Stadium, Wolverhampton

Frauen-Länderspiel heute live: Wie wird Deutschland vs. England im TV gezeigt?

Die englische und die deutsche Nationalmannschaft gehören zu den stärksten Teams der Welt - davon kann man sich heute ein Bild machen. Ab 20.30 Uhr deutscher Zeit treffen die aufeinander, Anhänger:innen aus dem gesamten Land werden sich das Spiel anschauen wollen.

Im Frauenfußball ist es genau wie im Männerfußball: Es ist schwierig, bei so vielen Anbietern den Überblick zu erhalten. Wir wird heute das Spiel der deutschen Nationalmannschaft LIVE im TV gezeigt?

Deutschland vs. England im TV: Wie kann ich die Partie heute live im Fernsehen sehen?

Spoiler: Gar nicht! Kein TV-Sender zeigt heute das Spiel der deutschen Nationalmannschaft live im Fernsehen. Zwar haben ZDF und ARD sich die Rechte an der Begegnung gesichert, allerdings sind anscheinend "ZERV - Zeit der Abrechnung" (Das Erste) und "Aktenzeichen XY" (ZDF) spannender als das Spiel von Lina Magull und Co.

Allerdings solltet ihr an dieser Stelle die Enttäuschung noch zurückhalten: Das Spiel wird nämlich trotzdem übertragen. Im Fernsehen ist die Begegnung heute in Deutschland zwar nicht zu sehen, dafür könnt ihr das Spiel im LIVE-STREAM sehen, sofern ihr eine stabile Internetverbindung habt.

Wir haben es schon erwähnt, ARD und ZDF haben sich die Rechte an der Übertragung des Arnold Clark Cups gesichert, übertragen aber die Spiele nicht im Fernsehen. Stattdessen laufen die Spiele online im Internet, also in der Mediathek.

Heute für die Übertragung zuständig: Das ZDF. Alles was ihr tun müsst, ist die Website des öffentlich-rechtlichen Senders aufzurufen (zdf.de), oder aber ihr begebt euch direkt auf die Seite des Sportstudios, also der Sportabteilung des ZDFs (zdf.de/sport).

ZDF überträgt Länderspiel der Frauen: Das sind die wichtigen Links für Deutschland vs. England

