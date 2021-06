Deutschland im EM-Achtelfinale, mögliche Gegner: Gegen wen spielt das DFB-Team?

Wenn Deutschland das Achtelfinale klar macht, wer wartet dann dort auf das Team von Jogi Löw? Goal zeigt euch alle möglichen Szenarien.

Die Stunde der Wahrheit für das deutsche Team gibt es heute gegen Ungarn. Falls man das Achtelfinale klarmacht, welcher Gegner wartet dann?

Im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn kann man heute alles klar machen und in die Endrunde der EM vorstoßen. Nach dem viel gelobten Spiel gegen Portugal sollte das DFB-Team heute noch einmal nachlegen. Kann die Nationalmannschaft aber eigentlich noch aus der Europameisterschaft ausscheiden nach dem Sieg gegen Portugal?

Goal erklärt euch alle möglichen Szenarien, und zeigt euch auf welche Teams die DFB-Elf in einem möglichen Achtelfinale treffen könnte.

EM 2021: Was ist für die deutsche Nationalmannschaft noch möglich?

Kurz gesagt: Eigentlich noch alles. Und das ist sowohl im positiven als auch negativen Sinne gemeint. Wie schaut das Ganze jetzt aber konkret aus?

EM 2021: Deutschland gegen Ungarn gewinnt, also

steht die deutsche Elf sicher im Achtelfinale. Falls Frankreich im parallel stattfindenden Spiel gegen Portugal kein Sieg gelingt, sogar als Gruppenerster. Bei einem Sieg Frankreichs ist man als Gruppenzweiter sicher dabei.

EM 2021: Deutschland spielt gegen Ungarn unentschieden, also

ist auch das genug für einen Achtelfinaleinzug. Spielt Portugal nur unentschieden oder verliert gegen Frankreich ist man Gruppenzweiter. Gewinnt die Elf von Kapitän Cristiano Ronaldo das Spiel, ist man trotzdem sicher als einer besten Gruppendritten im Achtelfinale mit von der Partie.

EM 2021: Deutschland gegen Ungarn verliert, also

bleibt man bei drei Punkten stehen. Einzig ein Sieg Frankreichs gegen Portugal könnte dann die Chance wahren, als einer der Gruppendritten noch in die K.o.-Phase der EM zu rutschen.

EM 2021: Die möglichen Gegner Deutschlands

Kommt Deutschland in das Achtelfinale gibt es fünf mögliche Gegner, auf die die DFB-Elf treffen kann. Durch die Vergrößerung des Teilnehmerfelds von 16 auf 24 Mannschaften im Vergleich zur letzten EM 2016 ist allerdings auch das Ausrechnen der Paarungen deutlich komplizierter geworden. Folgende Szenarien sind im Achtelfinale für Deutschland möglich.

EM 2021: Deutschland als Gruppensieger

Gewinnt Deutschland die Gruppe - was ja wie oben beschrieben rechnerisch noch sicher möglich ist - warten im Achtelfinale entweder die Schweiz oder die Ukraine. Beide Teams haben noch die Chance als Gruppendritter in die Endrunde zu kommen. Da aber noch nicht alle Gruppenspiele gespielt wurden, kann man auch noch nicht mit Sicherheit sagen welche Mannschaft schlussendlich am 28. Juni in Bukarest auf die deutsche Elf warten wird.

EM 2021: Deutschland als Gruppenzweiter

Beendet Deutschland die Gruppe auf dem zweiten Platz steht die Partie schon fest. Am 29. Juni träfe man im Wembley-Stadion auf die englische Nationalmannschaft, die ihre Gruppen gewinnen konnte. Ein echter Fußballklassiker also, zu dem es aber wie gesagt nur käme, wenn Deutschland am Ende Gruppenzweiter wird.

EM 2021: Deutschland als Gruppendritter

Als Gruppendritter würde es Deutschland ebenfalls mit einem anderen Gruppensieger zu tun bekommen. Die beiden möglichen Kandidaten dafür sind die Niederlande und Belgien. Beide Teams konnten alle Spiele in ihrer Gruppe souverän gewinnen. Keine leichten Aufgaben also, die auf die DFB-Elf dort zukommen würde.

