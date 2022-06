Deutschlands dritter WM-Gruppengegner steht fest: Costa Rica schlägt Neuseeland

Nun weiß die DFB-Mannschaft genau, mit wem sie es beim WM-Turnier in Katar zu tun bekommt. Neben Spanien und Japan ist Costa Rica ein Gruppengegner.

Der dritte Gruppengegner von Deutschland bei der WM 2022 in Katar heißt Costa Rica. Das Team setzte sich am Dienstag in Ar-Rayyan (Katar) mit 1:0 (1:0) gegen Neuseeland durch. Damit löste Costa Rica als letzte der 32 Mannschaften das Ticket für die Weltmeisterschaft.

Joel Campbell hatte Costa Rica früh in Führung gebracht (3.). Den vermeintlichen Ausgleich der Neuseeländer in der 39. Minute durch Chris Wood kassierte der Schiedsrichter in Zusammenarbeit mit dem VAR wieder ein, weil es zuvor ein Foulspiel eines Neuseeländers gegeben hatte. Und auch eine zweite VAR-Entscheidung lief gegen Neuseeland: Eine Gelbe Karte für Kosta Barbarouses wandelte der Schiedsrichter nach Betrachten der Videobilder in Rot um (68.).

Costa Rica der letzte Gruppengegner des DFB-Teams

In der Gruppe E treffen damit Deutschland, Spanien, Japan und Costa Rica aufeinander. Die Mittelamerikaner sind am 1. Dezember der dritte und damit letzte Gruppengegner der Flick-Truppe, in einem möglicherweise für das Weiterkommen entscheidenden Duell.

Bereits am Montag hatte sich Australien im Elfmeterschießen gegen Peru durchgesetzt und sich das 31. Ticket für die WM gesichert.