Deutschland vs. Ukraine: Die Aufstellung in der Nations League

Das DFB-Team ist zu Gast in der Ukraine. Goal wirft einen Blick auf die mögliche Aufstellung im Nations-League-Duell.

Am 3. Spieltag der ist zu Gast in der . Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 10. Oktober, um 20.45 Uhr im Olympiastadion in Kiew.

Im Vorfeld der Partie stellt sich vor allem die Frage, welche Aufstellungen Bundestrainer Joachim Löw und Ukraine-Coach Andrey Schevchenko auf den Platz schicken werden.

Auf beiden Seiten ergeben sich im Hinblick auf die mögliche Formation einige personelle Optionen. Wir werfen einen Blick auf die voraussichtlichen Aufstellungen.

Deutschland vs. Ukraine: Das Nations-League-Duell im Überblick

Duell Ukraine vs. Deutschland Datum Samstag, 10. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Ort Olympiastadion, Kiew

Deutschland vs. Ukraine: Die Personalsituation beim DFB-Team

Im Vergleich zum Freundschaftsspiel gegen die Türkei am vergangenen Mittwoch (3:3) wurde der Kader der deutschen Nationalmannschaft für das Nations-League-Spiel gegen die Ukraine von 28 auf 23 Spieler verkleinert.

Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Nico Schulz ( ), Niklas Stark (Hertha BSC), Nadiem Amiri (Bayer 04 Leverkusen) und Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) sind mittlerweile abgereist und gehören dem DFB-Aufgebot nicht mehr an.

Derweil kann Bundestrainer Joachim Löw wieder auf zwei Leistungsträger zurückgreifen: Mittelfeldspieler Toni Kroos, der gegen die aufgrund einer Verletzung am Gesäßmuskel pausieren musste, ist ebenso wieder dabei wie Timo Werner. Der Stürmer reiste wegen einer Erkrankung erst später zum Team.

Nations League - der DFB-Kader im Überblick:

TOR: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno ( ), Kevin Trapp ( )

ABWEHR: Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter ( ), Robin Gosens ( ), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (beide ), Robin Koch ( ), Antonio Rüdiger ( ), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah ( )

MITTELFELD/ANGRIFF: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris St. Germain), Serge Gnabry, Leon Goretzka (beide Bayern München), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos ( ), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Luca Waldschmidt ( Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea)

Deutschland vs. Ukraine - die voraussichtliche DFB-Aufstellung:

Die mögliche DFB-Startelf: Neuer - Ginter, Süle, Halstenberg - Klostermann, Kimmich, Kroos, Gosens - Goretzka - Gnabry, Werner

Deutschland vs. Ukraine: Die Personalsituation bei der Ukraine

Die ukrainische Nationalmannschaft hat vor dem Nations-League-Spiel gegen die DFB-Auswahl weiter große Personalsorgen. Mit Abwehrspieler Mykola Matwijenko und Stürmer Junior Moraes (beide ) wurden zwei weitere Nationalspieler positiv auf das Coronavirus getestet. Das Duo muss für die Begegnungen mit der deutschen Elf und (Dienstag) passen.

Damit summiert sich die Anzahl der Ausfälle laut Verbandsangaben auf 14 (!) Profis, sechs fehlen wegen positiver Corona-Befunde. Weil in Georgij Buschtschan nur noch ein Torwart zur Verfügung steht, nominierte Nationaltrainer Andrej Schewtschenko seinen Namensvetter Mykyta Schewtschenko (Zorya Lugansk) nach.

Ebenfalls neu zum Team nach dem desaströsen 1:7 in Paris gegen Weltmeister , der mit Abstand höchsten Niederlage der ukrainischen Länderspielgeschichte, sind drei Profis von Schachtjor Donezk gestoßen: Viktor Kowalenko und Romero Marlos legten negative Tests ab und konnten die Quarantäne verlassen, ihr Teamkollege Walerij Bondar wurde nachnominiert.

Stammtorwart Andrej Pjatow und Mittelfeld-Chef Taras Stepanenko sind schon länger infiziert, vor dem Test in Frankreich wurden zudem die beiden Ersatztorhüter Andrej Lunin und Jurij Pankiw positiv getestet. Stars wie Alexander Sintschenko ( ) oder Jewgeni Konopljanka (Donezk) fehlen verletzt.

Deutschland vs. Ukraine - die voraussichtliche Ukraine-Aufstellung:

Die mögliche Ukraine-Startelf: Bushchan - Karavaev, Matviienko, Plastun, Mykolenko - Malinovskyi, Sydorchuk, Kovalenko, Shaparenko - Yarmolenko, Yaremchuk

Deutschland vs. Ukraine: Die Aufstellungen beim letzten direkten Duell

Das letzte direkte Duell zwischen Deutschland und der Ukraine ereignete sich am 12. Juni 2016 beim Gruppenspiel der Europameisterschaft. Damals setzten sich das DFB-Team mit 2:0 durch. Mit diesen Aufstellungen gingen die beiden Teams damals ins Spiel:

Deutschland: Neuer - Höwedes, Boateng, Mustafi, Hector - Kroos, Khedira - Müller, Özil, Draxler - Götze

Ukraine: Pyatov - Fedetskiy, Khacheridi, Rakitsky, Shevchuk - Sydorchuck, Stepanenko - Yarmolenko, Kovalenko, Konoplyanka - Zozulya