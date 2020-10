Deutschland vs. Schweiz: Die Aufstellung in der Nations League

Das DFB-Team empfängt die Schweizer Nati. Goal wirft einen Blick auf die möglichen Aufstellungen im Nations-League-Duell am Dienstagabend.

Am 4. Spieltag der trifft auf die . Anstoß der Partie ist am Dienstag, den 12. Oktober, um 20.45 Uhr im RheinEnergieSTADION in Köln.

Im Vorfeld der Partie stellt sich vor allem die Frage, welche Aufstellungen Bundestrainer Joachim Löw und Schweiz-Coach Vladimir Petkovic auf den Platz schicken werden.

Sowohl beim DFB-Team als auch bei der Nati ergeben sich im Hinblick auf die mögliche Formation einige personelle Optionen. Wir werfen einen Blick auf die voraussichtlichen Aufstellungen.

Deutschland gegen die Schweiz: Die Aufstellung zum Nations-League-Spiel - in diesem Artikel erfahrt Ihr sämtliche Informationen rund um die Personalsituation bei beiden Mannschaften.

Deutschland vs. Schweiz: Das Nations-League-Duell im Überblick

Duell Deutschland vs. Schweiz Datum Dienstag, 13. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Ort RheinEnergieSTADION, Köln

Deutschland vs. Schweiz: Die Personalsituation beim DFB-Team

Bundestrainer Joachim Löw könnte beim Nations-League-Spiel gegen die Schweiz in Köln am Dienstag drei Änderungen gegenüber dem 2:1-Sieg in der Ukraine vornehmen.

Julian Draxler (Achillessehne), Marcel Halstenberg (Adduktoren) und Lukas Klostermann (Knie) sind angeschlagen. "Es gibt ein paar kleine Fragezeichen", sagte Löw im Vorfeld der Partie. Als Ersatz für das Trio stünden Timo Werner, Robin Gosens und Emre Can bereit.

💬 Joachim #Löw über #GERSUI: "Ich erwarte Konzentration, mehr Präzision, Mut und, dass wir die richtigen offensiven Akzente setzen. Es wird sicher ein ganz anderes Spiel als gegen die . Da wird einiges auf uns zukommen. Wir müssen Lösungen finden."

Toni Kroos wird sein 100. Länderspiel absolvieren und im Mittelfeld an der Seite Joshua Kimmichs auflaufen. Die defensive Dreierkette werden voraussichtlich wieder Matthias Ginter, Niklas Süle und Antonio Rüdiger bilden.

In der Offensive läuft es auf Werner, Leon Goretzka und Serge Gnabry als Offensivabteilung des DFB-Teams hinaus.

Nations League - der DFB-Kader im Überblick:

TOR: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno ( ), Kevin Trapp ( )

ABWEHR: Emre Can ( ), Matthias Ginter ( ), Robin Gosens ( ), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (beide ), Robin Koch ( ), Antonio Rüdiger ( ), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah ( )

MITTELFELD/ANGRIFF: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris St. Germain), Serge Gnabry, Leon Goretzka (beide Bayern München), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos ( ), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Luca Waldschmidt ( Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea)

Deutschland vs. Schweiz - die voraussichtliche DFB-Aufstellung:

Die mögliche DFB-Startelf: Neuer - Ginter, Süle, Rüdiger - Klostermann, Kimmich, Kroos, Gosens - Goretzka, Werner - Gnabry.

Deutschland vs. Schweiz: Die Personalsituation bei der Schweiz

Bei der Schweizer Nati spricht vieles dafür, dass Trainer Vladimir Petkovic weitgehend auf die gleiche Startelf vertraut, die auch bei der 0:1-Niederlage gegen am vergangenen Samstag auf dem Platz stand.

Innenverteidiger Manuel Akanji von Borussia Dortmund steht dabei aufgrund seiner Corona-Erkrankung weiterhin nicht zur Verfügung.

Xherdan Shaqiri, der zuletzt positiv auf COVID-19 getestet wurde, durfte nach einem negativen Test wieder mitwirken und wurde gegen Spanien im Laufe des Spiels eingewechselt. Der Liverpool-Angreifer ist für die Partie gegen Deutschland ein Kandidat für die Startelf und könnte im Sturm neben Haris Seferovic auflaufen.

Deutschland vs. Schweiz - die voraussichtliche Schweiz-Aufstellung:

Die mögliche Schweiz-Startelf: Sommer - Elvedi, Schär, Rodriguez - Widmer, Sow, Xhaka, Freuler, Benito - Shaqiri, Seferovic .

Deutschland vs. Schweiz: Die Aufstellungen beim letzten direkten Duell

Vor wenigen Wochen standen sich die beiden heutigen Kontrahenten bereits am 2. Spieltag der Nations League gegenüber und trennten sich Remis (1:1). Mit diesen Aufstellungen gingen Deutschland und die Schweiz am 6. September 2020 ins Spiel:

Schweiz: Sommer - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Benito - Embolo, Sow, Xhaka, Steffen - Seferovic.

Deutschland: Leno - Ginter, Süle, Rüdiger - Kehrer, Gündogan, Kroos, Gosens - Draxler, Sane, Werner.