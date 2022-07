Deutschland vs. Dänemark heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Frauen-EM live sehen

Das Auftaktspiel der deutschen Frauen bei der EM steht an. Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM findet bei GOAL.

Am heutigen Freitagabend (8. Juli 2022) findet das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Frauen-EM in England statt. Dabei trifft Deutschland um 21 Uhr im Brentford-Community-Stadium in London auf den Vize-Europameister Dänemark.

Bereits bei der letzten Europameisterschaft 2017 traf man im Viertelfinale auf Dänemark. Dabei unterlagen die deutschen Frauen allerdings mit 1:2 und schieden aus. Dänemark konnte zwar bis ins Finale vordringen, musste sich dort aber dann mit 2:4 den Niederlanden geschlagen geben. Ob es dem Team von Martina Voss-Tecklenburg gelingen wird, heute die ersten Punkte der Gruppenphase zu holen, sehen wir dann ab 21 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Deutschland vs. Dänemark heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Deutschland vs. Dänemark Wettbewerb EM - Gruppenphase Anpfiff 8. Juli - 21 Uhr Spielort Brentford-Community-Stadium (London)

Deutschland vs. Dänemark heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Ja, die gibt es. Alle Spiele der EM mit deutscher Beteiligung werden auch live im Free-TV gezeigt, das Auftaktspiel macht dabei natürlich keine Ausnahme. Um 20.15 Uhr könnt Ihr das ZDF einschalten und die Vorberichterstattung dort live erleben.

Als Moderator fungiert dabei Sven Voss, bis dann zum Anpfiff um 21 Uhr Kommentatorin Claudia Neumann übernimmt.

Deutschland vs. Dänemark heute live: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Neben der TV-Übertragung habt Ihr natürlich auch die Möglichkeit, das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Dabei stehen Euch sogar zwei Optionen zur Verfügung.

Deutschland vs. Dänemark heute live: Der LIVE-STREAM des ZDF

Parallel zur Übertragung im Fernsehen zeigt das ZDF die Partie auch im LIVE-STREAM. Ihr müsst dafür nur auf diesen Link klicken und könnt schon die komplette Partie schließlich dort per STREAM sehen. Genauso wie die TV-Übertragung ist auch der LIVE-STREAM völlig kostenlos. Das Einzige, was Ihr zum Zusehen benötigt, ist ein internetfähiges Gerät.

Deutschland vs. Dänemark heute live: Der LIVE-STREAM bei DAZN

Auch DAZN zeigt das Spiel per LIVE-STREAM. Beim größten Sport-Streamingdienst der Welt seht Ihr nämlich alle Spiele der Frauen-EM. Das ist aber längst nicht alles. DAZN überträgt beispielsweise auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, genauso wie die französische, italienische und spanische Liga.

Dazu kommen noch fast alle Champions-League-Partien und Übertragungen der NBA und NFL. Ihr seid eher Fans von Boxen oder Tennis? Kein Problem, auch das seht Ihr bei DAZN live. Kostenmäßig müsst Ihr bei DAZN mit 29,99 Euro pro Monat für das Monatsabo rechnen, im Jahresabo werden monatlich 24,99 Euro oder einmalig 274,99 Euro fällig.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Habt Ihr ein gültiges Abo abgeschlossen, könnt Ihr ab 21 Uhr das Spiel bei DAZN im LIVE-STREAM mit Kommentator Nico Seepe und Expertin Navina Omilade sehen.

Mehr Infos zu DAZN:

Deutschland vs. Dänemark heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Deutschland vs. Dänemark heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.