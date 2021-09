Deutschland vs. Liechtenstein, Aufstellung: So spielt das DFB-Team im ersten Spiel unter Hansi Flick

Flick hat bei seiner Nominierung überrascht. Tut er das auch bei der Aufstellung? Goal zeigt Euch, wie Deutschland heute gegen Liechtenstein startet.

Hansi Flick hat mit seiner Nominierung für die anstehenden Länderspiele teilweise überrascht. Mit Linksverteidiger David Raum, Stürmer Karim Adeyemi und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck berief Flick gleich drei Neulinge in seinen ersten Kader. Darüber hinaus holte der ehemalige Bayern-Coach auch Marco Reus zurück ins DFB Team. "Das ist eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern", sagte Flick gegenüber dem SID.

Das Duell gegen Liechtenstein ist die Premiere von Flick als Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft. Trotz des vergleichsweise schwachen Gegners wird es wohl keine Experimente geben.

Deutschland, die Aufstellung heute: Hier erfahrt Ihr, welche Startelf Hansi Flick gegen Liechtenstein ins Rennen schickt.

Deutschlands vs. Liechtenstein, Aufstellung: Das Debüt von Hansi Flick im Überblick

Wettbewerb WM-Qualifikation | 4. Spieltag | Gruppe J Begegnung Deutschland vs. Liechtenstein Anpfiff 2. September - 20.45 Uhr Ort Kybunpark (St. Gallen, Schweiz)

Deutschland vs. Liechtenstein, Aufstellung: So spielt das DFB-Team heute

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn wissen wir, wie Deutschland heute gegen Liechtenstein spielt. Klickt Euch für die offizielle Aufstellung also gegen 19.45 Uhr noch einmal rein.

Deutschlands vs. Liechtenstein, Aufstellung: So könnte Hansi Flick bei seinem Debüt spielen lassen

Da einige etablierte Profis nicht dabei sein werden (Mats Hummels, Matthias Ginter), wird es ein wenig Bewegung geben, vor allem in der Defensive. Flick hat bei Bayern in einem 4-2-3-1-System agiert und wird dies aller Voraussicht nach auch bei der Nationalmannschaft tun. Ein Innenverteidiger-Duo aus Antonio Rüdiger und Niklas Süle gilt als wahrscheinlich.

Auf den Außen werden wohl Lukas Klostermann und David Raum verteidigen. Die Sechserpositionen werden Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan bekleiden. Allerdings könnte Flick auch auf das altbewährte Bayern-Gebilde Kimmich/Goretzka setzen.

Auf den Flügeln sieht das Ganze komplizierter aus. Stellt Flick Serge Gnabry als Stürmer auf, dürfte auf Rechtsaußen Leroy Sané zum Einsatz kommen. Links könnt er Jamal Musiala eine Chance geben. Hinter der Spitze wäre dann Platz für Kai Havertz oder Marco Reus.

Andereseits könnte Flick auch Timo Werner im Sturm aufbieten, Musiala auf der Zehn, Sané links, Gnabry rechts.

Deutschlands vs. Liechtenstein, Aufstellung: Der aktuelle Stand in Gruppe J

Platzierung Nation Spiele Tordifferenz Punkte 1. Armenien 3 +4 9 2. Nordmazedonien 3 +5 6 3. Deutschland 3 +3 6 4. Rumänien 3 -1 3 5. Island 3 -2 3 6. Liechtenstein 3 -9 0

