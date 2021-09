Deutschland empfängt am 5. Spieltag von Gruppe J der WM-Qualifikation Armenien. Goal liefert Euch die Aufstellung zum Spiel des DFB-Teams heute.

Am 5. Spieltag der Qualifikation für die WM 2022 in Katar trifft Deutschland auf Armenien. Anpfiff ist heute um 20.45 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.

Für das DFB-Team läuft es auch nach der Übernahme durch Hansi Flick durchwachsen. Gegen Fußballzwerg Liechtenstein tat sich die neu formierte Nationalelf schwer und mühte sich zu einem 2:0-Pflichtsieg. Damit steht man nach vier Spieltagen aufgrund der überraschenden Niederlage im März gegen Nordmazedonien auf dem zweiten Platz von Gruppe J.

Mit Armenien empfängt die DFB-Elf in Stuttgart den derzeitigen Tabellenführer der Qualifikationsgruppe. Das Team von Joaquin Caparros ist nach vier Spielen noch ungeschlagen. Gegen Nordmazedonien kamen die Armenier am Donnerstag jedoch nicht über ein torloses Remis hinaus.

Mit welcher Elf startet Deutschland heute gegen Armenien? Goal liefert Euch die Aufstellung zur Partie in Gruppe J der WM-Qualifikation.

Deutschland vs. Armenien, Aufstellung: Das Länderspiel heute im Überblick

Begegnung Deutschland - Armenien Datum Sonntag, 5. September 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

Deutschland vs. Armenien, Aufstellung: So spielt das DFB-Team im Länderspiel heute

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn wird die offizielle Aufstellung von Deutschland veröffentlicht. Gegen 19.45 Uhr könnt Ihr diese heute also hier einsehen.

Deutschland vs. Armenien heute, Aufstellung: Wie ist die Personalsituation beim DFB-Team?

Vor dem Duell mit Armenien kann sich Bundestrainer Flick auf die Rückkehr von Manuel Neuer freuen. Der Bayern-Keeper wurde gegen Liechtenstein noch aufgrund einer Sprunggelenksverletzung von Bernd Leno vertreten.

Unsicher ist hingegen der Einsatz von Linksverteidiger Robin Gosens, der sich beim 2:0-Erfolg in St. Gallen eine Kapselverletzung zuzog. Für ihn könnte der Hoffenheimer David Raum in die Startformation rücken und sein Debüt für die A-Nationalelf feiern. Zudem litt Kai Havertz zuletzt an einem grippalen Infekt und ist gegen Armenien fraglich.

ℹ️ Robin #Gosens hat sich eine Kapselverletzung im linken Fuß zugezogen. Ob der Nationalspieler gegen Armenien und Island zum Einsatz kommen kann, wird noch entschieden.



➡️ https://t.co/tdkZw7YgzY#LIEGER #DieMannschaft pic.twitter.com/91y5r8WG6j — Die Mannschaft (@DFB_Team) September 3, 2021

Die mögliche Aufstellung von Deutschland heute:

Neuer - Baku, Kehrer, Süle, Raum - Kimmich, Gündogan - Gnabry, Musiala, Sane - Werner

So könnte Armenien auflaufen:

Yurchenko - Hambardzumyan, Voskanyan, Calisir, Hovhannisyan - Bichakhchyan, Grigoryan, Udo - Vardanyan, Adamyan, Mkhitaryan

Deutschland vs. Armenien, Aufstellung: So liefen die Teams zuletzt auf

So spielte Deutschland gegen Liechtenstein:

Leno - Baku, Kehrer, Süle, Gosens - Kimmich, Gündogan - Musiala, Havertz, Sane - Werner

So spielte Armenien gegen Nordmazedonien:

Yurchenko - Hambardzumyan, Voskanyan, Calisir, Hovhannisyan - Bichakhchyan, Grigoryan, Udo - Vardanyan, Adamyan, Mkhitaryan

Deutschland vs. Armenien heute: Die Aufstellung beim letzten Aufeinandertreffen

Im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft in Brasilien traf Deutschland am 6. Juni 2014 zuletzt auf Armenien. Nach einer torlosen ersten Hälfte wurde es eine deutliche Sache und der spätere Weltmeister besiegte die Armenier mit 6:1. Einen Wermutstropfen stellte dabei jedoch die Verletzung von Marco Reus dar, der daraufhin die WM in Brasilien verpasste.

Startelf Deutschland : Weidenfeller - Boateng, Mertesacker, Humels, Höwedes - Lahm - Khedira, Kroos - Schürrle, Müller, Reus

: Weidenfeller - Boateng, Mertesacker, Humels, Höwedes - Lahm - Khedira, Kroos - Schürrle, Müller, Reus Startelf Armenien : Berezovskiy - Haroyan, Mkoyan, Arzumanyan, Hayrapetyan - Hovsepyan, Yedigaryan - Manucharyan, Ghazaryan - Mkhitaryan, Movsisyan

: Berezovskiy - Haroyan, Mkoyan, Arzumanyan, Hayrapetyan - Hovsepyan, Yedigaryan - Manucharyan, Ghazaryan - Mkhitaryan, Movsisyan Tore: 1:0 Schürrle (52.), 1:1 Mkhitaryan (69.), 2:1 Podolski (71.), 3:1 Höwedes (73.), 4:1 Klose (76.), 5:1 Götze (83.), 6:1 Götze (86.)

Deutschland vs. Armenien, Aufstellung: Die Opta-Fakten zur WM-Qualifikation